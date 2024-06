Eine Mutter will ihrem Sohn den DLC von Elden Ring kaufen, obwohl sie wenig Geld hat – Die Community eilt zur Hilfe

Nerdkultur: House of the Dragon Staffel 2, Folge 1: Analyse

Was geschah dann? In einem Edit ihres ursprünglichen Beitrags erzählt die Mutter, dass sich gleich zwei User bei ihr gemeldet hätten. Sie hätten angeboten, die Kosten für den DLC zu übernehmen.

Das müsse belohnt werden, weshalb die Mutter ihrem Sohn den DLC Shadow of the Erdtree kaufen will. Allerdings, schreibt sie dazu, hätten sie gerade eine finanziell schwierige Zeit. Deswegen habe sie zuletzt gespart, um sich den Kauf leisten zu können.

Was hatte die Mutter vor? Wie die Reddit-Userin SabrinaSpellman1 in einem Post im Subreddit von Elden Ring schreibt, hat sie einen Sohn, der das Spiel sehr liebt.

