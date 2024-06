Der DLC von Elden Ring ist endlich erschienen und stürmt die Charts: Das sagen die Reviews auf Steam

Shadow of the Erdtree, der DLC von Elden Ring, ist seit wenigen Stunden erschienen und konnte auf Steam bereits mit beeindruckenden Spielerzahlen aufwarten. Auch die ersten Reviews der User sind eingetrudelt. Wie ist die Stimmung?

Wie verlief der Release? Das Warten hatte gestern, am 20.04.2024, endlich ein Ende. Fans von Elden Ring auf der ganzen Welt konnten in die große Erweiterung starten, je nach Zeitzone unterschiedlich. In Deutschland ging es um Mitternacht los.

Dem zuvor ging noch das Update 1.12, dessen Patch-Notes ihr auf MeinMMO nachlesen könnt. Damit wurde das Spiel auf den neuesten Stand gebracht und alles für den DLC vorbereitet.

Und dann war es so weit: Unzählige Spieler strömten in das düstere Schattenland, bereit, erneut an den neuen, knackigen Bossen zu verzweifeln. Zusammen mit jenen, die noch im Hauptspiel unterwegs sind, waren das auf Steam kurz nach Release bereits über 550.000 Spieler gleichzeitig (via steamdb.com). Das ist für eine Erweiterung, die 40 Euro kostet und erst im Endgame gestartet werden kann, beeindruckend.

Hinzu kommt, dass ein großer Teil der Spieler die Voraussetzungen für den DLC noch gar nicht erfüllt hatten. Der Höchststand gleichzeitiger User in Elden Ring liegt übrigens bei 953.426 im Hauptspiel. Ob dieser Rekord am kommenden Wochenende wiederholt, oder sogar übertroffen werden kann, bleibt abzuwarten.

Die Reviews sprechen eine deutliche Sprache

Wie kommt der DLC an? Über eine halbe Million Spieler gleichzeitig ist das eine – aber was denken die User über die Erweiterung?

Bislang hat der DLC auf Steam über 3.800 Bewertungen erhalten (Stand 21.06.2024). Das ergibt einen Schnitt von „sehr positiv“. Insgesamt sind 92 % der Bewertungen positiv.

Die schriftlichen Rezensionen auf Steam sind sich weitestgehend einig. Zwar haben die meisten Spieler erst wenige Stunden in dem rund 40 Stunden langen DLC hinter sich, trotzdem äußern sie schon ihre Meinung.

„Der DLC ist wahrscheinlich besser als die meisten Triple-AAA-Spiele in diesem Jahr….Ist es möglich, dass ein DLC G.O.T.Y. bekommt ???“, schreibt FaTale Schalbe.

„Dieses Kartendesign / Weltenbau ist unglaublich. Das Basisspiel war fantastisch, aber dies ist einfach Peak Gaming“, findet Jonas.

„Absolut fantastisch. Wenn Elden Ring eine 10/10 ist, ist das locker eine 11/10“, meint kripipl.

Schon nach wenigen Stunden Spielzeit kann der DLC viele Spieler also für sich gewinnen.

Gibt es auch Gegenstimmen? Ja, die gibt es. Der User SlendySlasher möchte dem ausschließlichen Lob nicht zustimmen. Zwar findet er vieles an der Erweiterung toll und hat auch Spaß daran, allerdings kritisiert er die Schwierigkeit der späteren Bosse und vor allem, dass ihre HP-Leisten absurd groß seien.

Von manchen Spielern wird der Schwierigkeitsgrad deshalb „künstlich“ genannt. Auch technische Probleme wie Frame-Einbrüche führen zu negativen Reviews. Die könnten mit kommenden Patches möglicherweise behoben werden.

Insgesamt ist die Stimmung aber positiv und das Interesse für den DLC ist groß. Habt ihr ihn bereits gespielt? Wie gefallen euch die neuen Gebiete, Waffen, Fähigkeiten und Bosse? Schreibt es uns doch gerne in die Kommentare. Alle Infos zur Erweiterung findet ihr auf MeinMMO.