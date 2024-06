Elden Ring: Über 60 % aller Spieler können den DLC gar nicht spielen, weil sie einen bestimmten Boss noch nicht besiegt haben

Um den kommenden DLC von Elden Ring spielen zu können, müsst ihr einen bestimmten Boss besiegen – das haben viele Spieler aber noch nicht getan.

Am 21. Juni 2024 ist der Release von Shadow of the Erdtree, das ist die kommende Erweiterung für Elden Ring. Viele Spieler warten ungeduldig auf den Release des DLCs, schließlich erfreute sich Elden Ring großer Beliebtheit und wurde 2022 auch zum Spiel des Jahres gewählt.

Doch um Shadow of the Erdtree spielen zu können, müsst ihr einen bestimmten Boss im Grundspiel besiegt haben – und das haben über 60 % der Spieler bislang noch nicht getan.

Der Blutfürst wartet

Um welchen Boss geht es? Um Shadow of the Erdtee spielen zu können, müsst ihr „Mohg, den Blutfürst“ besiegen. Er ist zwar „nur“ ein optionaler Boss, aber eng mit der Lore des Spiels verknüpft.

Mohg ist im Mohgwyn-Palast unter den Zwischenlanden und bewacht die Hülle von dem Halbgott Miquella, den er entführt und gequält hat. Diese Hülle von Miquella wird den Eingang zum DLC darstellen.

Für den ehemaligen MeinMMO-Autor Marko zähle Mohg aufgrund seines „spannenden Movesets“ zu den 5 besten Bossen von Elden Ring. Dieser verkörpere die Quintessenz von Elden Ring und allem, was die FromSoftware-Spiele so besonders macht.

Was FromSoftware-Spiele so besonders macht, sehen wir auch im Trailer zu Shadow of the Erdtree:

60 % der Spieler haben Mohg noch nicht besiegt

Was sind das für Zahlen? Es gibt ein Achievement beziehungsweise eine Trophäe, die Spieler erhalten, wenn sie Mohg besiegt haben. Auf Steam haben dieses Achievement gerade mal 38,7 % aller Spieler geschafft (Stand: 11. Juni, 18:00 Uhr, via Steam).

Das heißt, rund 61 % der „Elden Ring“-Spieler auf Steam müssen Mohg bis zum Release von Shadow of the Erdtree noch besiegen, sonst können sie den DLC nicht starten.

Auf PlayStation sieht es nicht besser aus. Dort haben anscheinend erst 34,7 % aller Spieler die Trophäe, die sie für einen Sieg über Mohg erhalten (via psnprofiles.com). Da es sich – anders als bei Steam – allerdings nicht um eine offizielle Seite handelt, können wir nicht sagen, wie verlässlich die Zahlen sind. Im Vergleich zu Steam wirken sie aber durchaus plausibel.

Mohg zu besiegen zählt dementsprechend zwangsläufig zu den Dingen, die ihr in Elden Ring vor dem Release von Shadow of the Erdtree erledigen müsst. Was ihr noch auf eurer To-do-Liste haben solltet, erfahrt ihr auf MeinMMO: 9 Dinge in Elden Ring, die ihr vor Shadow of the Erdtree erledigen solltet