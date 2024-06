Um euch für das DLC von Elden Ring vorzubereiten, tritt ein Spieler in die Fußstapfen einer Community-Legende

Um das DLC von Elden Ring, Shadow of The Erdtree beginnen zu können, muss ein bestimmter optionaler Boss gelegt werden. Um Spielern dabei zu helfen, ist ein neuer Held entstanden, der von der Community-Legende Let me solo her inspiriert wurde.

Damit ihr den neuen Elden-Ring-DLC starten könnt, müsst ihr euch das Souls-typisch auch verdienen. Dafür müsst ihr den optionalen Boss Mohg erledigen. Das scheinen aber noch nicht allzu viele Spieler gemacht zu haben, zumindest wenn man sich die Steam-Erfolge zum Spiel anschaut.

Dementsprechend werden viele Spieler aktuell gegen den Blutfürsten antreten. Falls man Probleme mit den Bossen hat, kann man sich im Spiel selber Hilfe holen. Anscheinend gibt es einen neuen Helden, der den Spielern helfen will, ins DLC zu kommen: Let me comet him

Im DLC von Elden Ring erwarten euch wieder viele Bosse:

Ein neuer Spieler gegen Mohg

Wie PC Gamer beschreibt, gibt es aktuell viele Spieler, die sich beschwören lassen wollen, um gegen Mohg zu helfen. Laut PC Gamer ist dabei ein Magier-Build gut, der den Zauber Azurs Komet benutzt. Dieser wird auch im besten Magier-Build gebaut.

Der Zauber gilt als einer der besten im Spiel, da er mit seinem Strahl unglaublich viel Schaden in Bosskämpfen verursachen kann. Passend dazu postete @EldenringAlerts auf X ein Bild eines beschworenen Spielers mit dem Namen Let me comet him.

Das ist eine klare Anspielung an die Community-Legende Let me solo her, der dafür bekannt war, nur mit einem Topf auf dem Kopf und einem Katana gegen den wahrscheinlich schwersten Boss im Spiel, Malenia, zu kämpfen und vielen Spielern zu helfen.

Let me solo her hat mittlerweile angekündigt, sich von Malenia zu lösen und sich neuen Aufgaben und Herausforderungen im DLC zu stellen.

Durch den legendären Status von Let me solo her wird es im DLC bestimmt viele hilfsbereite Spieler geben, die den Spielern bei den DLC-Bossen helfen wollen. Morgen ist es auch schon so weit und ihr könnt euch den Gefahren im neuen Gebiet stellen. MeinMMO-Redakteur Christos Tsogos gibt euch bis dahin schonmal einen kleinen Vorgeschmack auf die Bosse, die euch erwarten: Die Bosse im DLC von Elden Ring sollten nicht schwerer sein, als im Hauptspiel – Doch das war dreist gelogen