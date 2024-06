„Zeit, in meine Höhle zu verschwinden“: Spieler machen sich nach neuem Trailer für die Boss-Kämpfe im Elden Ring DLC bereit

Morgen, am 21. Juni 2024, erscheint der erste DLC zu Elden Ring. Ein neuer Trailer stellt jetzt die Boss-Gegner in den Fokus.

Der erste Elden Ring DLC „Schadow of the Erdtree“ erscheint morgen, am 21. Juni 2024, für den PC, die Playstation 5 und Xbox Series. Viele Spieler freuen sich bereits auf die neuen Inhalte und von Metacritic bekam der neue DLC bereits eine Wertung von 93,67.

Jetzt setzt ein Trailer die neuen Boss-Gegner noch einmal atemberaubend in den Fokus und will die Spieler so auf die neuen Inhalte heiß machen.

Was zeigt der Trailer? Der Trailer stellt einige der Boss-Gegner in den Fokus, die euch in Schadow of the Erdtree erwarten werden. Zu sehen bekommt ihr in der für Elden Ring typischen, düsteren Atmosphäre, unter anderem eine riesige Kreatur mit Ranken-ähnlichen Gliedmaßen und einen untoten Reiter, der auf seinem Pferd aus schwarzem Schleim aufsteigt. Ein anderer Gegner wird euch mit seinem mächtigen Flammenschwert gegenüber stehen.

Wie sind die Reaktionen? Die Reaktionen unter dem Trailer (via YouTube) zeigen deutlich, dass die meisten Spieler sich auf den DLC freuen. „Zeit in meine Höhle zu verschwinden und für einen Monat da drin zu bleiben, um Elden Ring zu spielen“, schreibt der User goodboy-lr2tq in seinem Kommentar. Viele User antworten ihm, dass es ihnen ähnlich ginge.

Ebenfalls schreibt goodboy-lr2tq, dass es jetzt Zeit sei, allen Bekannten zu sagen, man sei mit einem sehr wichtigen Projekt beschäftigt.

Spieler fühlen sich nicht vorbereitet zu siegen, sondern zu weinen

Während zahlreiche Nutzer auf YouTube ihre Vorfreude ausdrücken, äußern viele User aber auch ihre Sorge, ob sie überhaupt bereit für die neuen Boss-Gegner sind. „Ihr seid darauf alle nicht vorbereitet“, glaubt User indeimaus in seinem Kommentar. „Wir sind vorbereitet zu sterben“, bekommt er als eine Antwort. Ein weiterer User stimmt zu: „Ich bin bereit zu weinen“.

Anderer Spieler zeigen sich zwar zuversichtlich, dass sie die Gegner schaffen werden, aber die meisten glauben doch, dass es eine ziemliche Herausforderung wird. So schreibt ein User: „Der Moment, in dem du begreifst, dass der DLC die unvergesslichsten und härtesten Bosse des vorherigen Spiels zurückbringt“.

Werdet ihr den DLC morgen spielen? Auf welchen Boss-Gegner freut ihr euch jetzt schon und fühlt ihr euch für die neuen Kämpfe bereit? Diskutiert in den Kommentaren gerne mit. Shadow of the Erdtree startet heute um Mitternacht und alles, was ihr zum Preload und den Zeiten wissen müsst, findet ihr hier.