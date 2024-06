Elden Ring: DLC Preload startet morgen– Das müsst ihr wissen

Für Elden Ring gibt es morgen am 19. Juni einen Preload für das kommende DLC „Shadow of the Erdtree“. Welche Plattformen von einem Preload profitieren und was ihr noch so über den baldigen Release wissen solltet, erfahrt ihr hier.

Wann startet der Preload? Der kommende DLC zu Elden Ring „Shadow of the Erdtree“ soll vor dem Release einen offiziellen Preload erhalten. Dieser startet 2 Tage vor dem Release und das auch nur auf der PlayStation. Ihr könnt also am 19. Juni um 00:00 Uhr deutscher Zeit mit einem Update rechnen. Xbox- sowie PC-Spieler gehen leer aus und bekommen keinen Preload.

Wie groß wird der Preload? Laut dem X-Account „PlaystationSize“ (Quelle: x.com) beträgt der Preload 16,502 GB. Ob es sich hierbei um die PS5- oder PS4-Variante handelt, ist nicht bekannt. Beachtet, dass es sich hierbei um nicht offizielle Infos handelt. Es könnte also sein, dass die Datei noch größer oder kleiner ausfällt.

Release-Zeiten für Konsole und PC – Das müsst ihr wissen

Der offizielle X-Account von Elden Ring veröffentlichte eine große Map aller Länder zusammen mit den Release-Zeiten für jede Zeitzone:

Deutschland befindet sich im Raum „CEST“ und besitzt wie andere Länder zwei verschiedene Release-Zeiträume. Einmal für Konsole und einmal für PC. Folgende Zeiten solltet ihr euch vormerken:

Konsole: 21. Juni um Mitternacht (00:00 Uhr)

PC: 21. Juni um 12 Uhr

Wird es eine Downtime geben? Das ist noch nicht ganz klar. Der offizielle X-Account von Elden Ring kündigt nur einen weiteren Patch zum Release an, der am 06. Juni ausrollen wird. Von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr werden die Server gewartet, es ist aber nicht bekannt, ob auch der Multiplayer davon betroffen sein wird. Der Patch wird viele Dinge mit sich bringen, darunter „Quality of Life“-Verbesserungen wie (Quelle: x.com):

Neue Items werden mit Ausrufezeichen markiert

Neue Haar-Stile

Anpassungen bei den Summoning-Pools

Wird es Warteschlangen geben? In Elden Ring sowie älteren Souls-Games von FromSoftware gab es noch nie Warteschlangen. Das einzige Problem, das auftauchen könnte, wäre eine Serverinstabilität bei Koop-Runden oder PvP-Matches. Solltet ihr jedoch eher solo unterwegs sein und zuerst auf andere Spieler verzichten wollen, könnt ihr den DLC gerne auf offline spielen.

Bevor ihr geht: Vor dem Release des kommenden DLCs solltet ihr euch noch vorbereitet haben. Verschiedene Dinge wie die maximale Anzahl eurer Tränke zu erhöhen oder wichtige Geisteraschen zu sammeln könnten euch helfen in den Schattenlanden zu überleben. Wir haben euch deshalb eine kleine Liste angefertigt, in der drinsteht, was ihr vor dem Release noch alles erledigen solltet: 9 Dinge in Elden Ring, die ihr für den DLC als Vorbereitung erledigen solltet