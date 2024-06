Elden Ring hat einen Manga, doch der geht jetzt in die Pause – Ihr könnt euch denken, was der Grund ist

Elden Ring bekommt mit Shadow of the Erdtree einen DLC spendiert. Die Erweiterung erscheint bereits am 21. Juni 2024. Doch Elden Ring ist nicht nur ein Videospiel: Es gibt sogar einen Manga zum Soulslike. Doch der geht nun in eine Pause, wie Mangaka Nikiichi Tobita verkündet.

Wieso geht der Manga in die Pause? Tobita verriet auf X, dass er den Manga namens Elden Ring – Der Weg zum Erdenbaum für einige Zeit pausiert. Somit setzt er die Ausgabe, die eigentlich am 19. Juli 2024 erscheinen würde, aus.

Stattdessen wolle der Mangaka lieber die neue Erweiterung Shadow of the Erdtree zocken. Da der Release der Erweiterung ansteht, war das gestern erschienene 45. Kapitel des Mangas erst einmal das Letzte.

Neben seiner Ankündigung zur Pause hat er ein Bild von sich gezeichnet, wie er im Bett liegt und von Elden Ring träumt. In der Gedankenblase ist ein glühender Wurm zu sehen, der im DLC als neuer Gegner auftauchen wird.

Shadow of the Erdtree könnt ihr euch im folgenden Trailer ansehen:

Elden Ring hat einen eigenen Manga

Was ist das für ein Manga? Elden Ring – Der Weg zum Erdenbaum spielt in der gleichen Welt wie das Videospiel. Der Eldenring wurde zerschlagen und im Anschluss kommt es zu einem Krieg um die Fragmente des Rings. Die Halbgötter haben die Einzelteile an sich gerissen und wollen sie so schnell nicht wieder hergeben.

Die Leser verfolgen die Erlebnisse eines unbekannten Befleckten, der die Halbgötter unterwerfen soll. Er soll sich den Titel als Eldenfürst sichern. Doch der Protagonist zweifelt daran, ob er der Aufgabe gewachsen ist und er den Titel überhaupt annehmen will.

Der Manga ist eine gute Ergänzung zum Videospiel, denn dort wird die Lore nur durch Itembeschreibungen und versteckte Hinweise erzählt. Solltet ihr euch für die Geschichte interessieren, hat MeinMMO die passende Zusammenfassung parat.

Dass der Mangaka jetzt eine Pause zum Zocken einlegt, könnte bedeuten, dass die Inhalte aus Shadow of the Erdtree im Manga vorkommen werden. Wir sollten also die Augen offenhalten, ob in den kommenden Kapiteln die Story und Charaktere aus dem DLC auftauchen werden.

So oder so ist der Manga zu Elden Ring eine gute Alternative für diejenigen, denen das Soulslike zu schwer ist. MeinMMO-Autor Christos Tsogos ist schon daran gescheitert, sich auf der Map zurechtzufinden: Ich habe 3 Tage im Elden Ring: DLC gebraucht, um alle Kartenstücke zu finden und es gab nur 5