Elden Ring: Das beste Build in Patch 1.03 – So spielt ihr es

Seit Release hat sich Elden Ring mit neuen Patches deutlich verändert. Die Meta hat sich gewandelt. Alte Builds, die zum Release stark waren, gelten nun als schwach. Hier findet ihr deshalb den wohl besten und aktuellsten Build überhaupt.

Was ist das für ein Build? In Elden Ring gibt es viele Builds, doch keiner ist so vielseitig wie ein Str/Faith-Build. Der Build, den wir euch vorstellen werden, nutzt nicht nur die stärksten Waffen unserer Tier-List und die stärksten Anrufungen im Spiel. Er bietet dazu noch das anpassungsfähigste und vielseitigste Gameplay in Elden Ring. Mit diesem Build könnt ihr problemlos jede Situation im Spiel meistern. Ganz ohne regelmäßiges Umskillen. Es handelt sich um einen Build, der auf die Attribute Stärke (Strenght) und Glaube (Faith) baut, der sogenannte Str/Faith-Build. Wir erklären euch hier, warum dieser Build so gut ist, in welchen vielseitigen Formen ihr ihn spielen könnt und wie ihr ihn richtig spielt. Denn der Build brilliert selbst dann, wenn ihr hauptsächlich mit euren dumpfen Schlagwaffen draufhaut.

Über das Inhaltsverzeichnis kommt ihr schnell zu den Stellen, die ihr braucht:

Update vom 17. November 2026: Wir haben den Artikel geprüft und er befindet sich auf dem aktuellsten Stand.

So levelt ihr für diesen Build richtig

Warum ist dieser Build so stark? Der Str/Fth-Build setzt gleichermaßen auf Stärke und Glauben. Damit deckt er gleich mehrere der besten Kategorien im Spiel ab:

Waffen, die Glauben benötigen, skalieren in den meisten Fällen auch mit Stärke – Ein solcher Build harmoniert also perfekt zusammen

Glauben besitzt zudem die besten Buff-Anrufungen und Debuffs im Spiel – So könnt ihr nicht nur euer Umfeld und euch stärken, sondern auch eure Feinde schwächen

Die stärksten Waffen der Meta, wie die Blasphemische Klinge, Malikeths schwarze Klinge oder das Langhorn des Gesandten können wahlweise ausgetauscht werden, um für jeden Boss etwas parat zu haben

Die empfohlene Ausrüstung ist leicht, besitzt die Mindestanforderung für Gleichgewicht und sorgt dafür, dass ihr nicht nach jedem Treffer ins Wanken geratet

Der Build lässt euch viele Waffen benutzen und austauschen

Mehrere großartige Waffen können miteinander kombiniert werden für mehr Flexibilität und DPS

Die besten Waffen für den Build nutzen Dunkelschmiedesteine, weshalb Waffen-Upgrades deutlich günstiger, schneller und einfacher sind.

Wie level ich für diesen Build am besten? Zwar sind in einem Str/Fth-Build Stärke und Glaube eure wichtigsten Attribute, ihr solltet aber nicht unterschätzen, wie wichtig die Kraft-, Geist- und Ausdauer-Attribute sind.

Das sind die Attribute, und das tun sie: Vigor (Kraft): Vitalität beeinflusst eure Lebenspunkte und wirkt sich auf die Feuerresistenz und die Giftimmunität aus.

Vitalität beeinflusst eure Lebenspunkte und wirkt sich auf die Feuerresistenz und die Giftimmunität aus. Mind (Geist): Der Verstand beeinflusst die FP (Mana) und die fokusbezogene Resistenz. Wichtig für Magie- und Zauberei-Builds.

Der Verstand beeinflusst die FP (Mana) und die fokusbezogene Resistenz. Wichtig für Magie- und Zauberei-Builds. Endurance (Ausdauer): Erhöht die Ausdauer eures Charakters und zudem die physische Verteidigung. Besonders für Nahkämpfer wichtig, da Ausdauer das Ausweichen und Blocken ermöglicht.

Erhöht die Ausdauer eures Charakters und zudem die physische Verteidigung. Besonders für Nahkämpfer wichtig, da Ausdauer das Ausweichen und Blocken ermöglicht. Strength (Stärke): Ist erforderlich, um schwere Waffen zu führen. Sie erhöht auch die Angriffskraft von Waffen mit Stärkeskalierung.

Ist erforderlich, um schwere Waffen zu führen. Sie erhöht auch die Angriffskraft von Waffen mit Stärkeskalierung. Dexterity (Geschick): Ist erforderlich, um fortgeschrittene Waffen zu führen. Außerdem erhöht sie die Angriffskraft von Waffen, die mit Beweglichkeit skalieren. Verkürzt die Wirkzeit von Zaubern, mildert Sturzschäden und macht es schwieriger, vom Pferd zu stürzen.

Ist erforderlich, um fortgeschrittene Waffen zu führen. Außerdem erhöht sie die Angriffskraft von Waffen, die mit Beweglichkeit skalieren. Verkürzt die Wirkzeit von Zaubern, mildert Sturzschäden und macht es schwieriger, vom Pferd zu stürzen. Intelligence (Weisheit): Erhöht die Zauberkraft von Intelligenz-skalierenden Zaubern und verbessert die Magieresistenz. Erhöht auch, wie oft ihr Zauber nutzen könnt.

Erhöht die Zauberkraft von Intelligenz-skalierenden Zaubern und verbessert die Magieresistenz. Erhöht auch, wie oft ihr Zauber nutzen könnt. Faith (Glaube): Ist erforderlich, um Beschwörungen durchzuführen. Verstärkt auch Beschwörungen, die mit dem Glauben skalieren.

Ist erforderlich, um Beschwörungen durchzuführen. Verstärkt auch Beschwörungen, die mit dem Glauben skalieren. Arcane (Arkanenergie): Wirkt sich auf Todesresistenz und bestimmte Zaubersprüche und Beschwörungen aus.

Je nachdem, welche Waffe ihr nutzen wollt, solltet ihr die Attribute nach dieser Prioritätenliste aufleveln. Bedenkt auch, dass die Wahl vom Helm und den Talismanen diese Attribute ebenfalls beeinflussen können. Wir achten hier auch auf die „Soft Caps“ (mehr dazu lest ihr auf Reddit), also die Werte, nach denen sich Investments kaum noch lohnen:

Attribute für einen Helden auf Stufe 150 (Vagabund)

Möchtet ihr die beste Klasse spielen, solltet ihr den Vagabunden wählen. Durch seine gleichmäßige Attributsverteilung besitzt er die besten Voraussetzungen, um daraus jeden Build bauen zu können. Wir erklären euch nun, weshalb unsere Punkte so verteilt wurden. Kraft: 45 Das Softcap beläuft sich auf 40. Wir haben uns deshalb auf 45 geeinigt, um noch ein bisschen mehr aushalten zu können Geist: 23 Geist ist für diesen Build aus drei Gründen wichtig: Kriegsaschen, Anrufungen und Geisteraschen. Mit 23 Punkten besitzt ihr genügend FP, um die teuerste Geisterasche (Tiche der Schwarzen Klinge) heraufzubeschwören. Zudem stehen euch mehr Resscourcen zur verfügung, um nicht ständig mit einer Flasche der Himmelstränen auffüllen zu müssen. Kondition: 25 Das Softcap für Ausrüstungslasten ist 25. Wir möchten nicht nackt in den Kampf gehen und mit dieser Menge lassen sich Rüstungen mit gutem Gleichgewicht anlegen und dennoch Waffen führen Stärke: 65 Mit 65 Punkten seid ihr über dem zweiten Softcap (55 Punkte) und könnt so ein Ticken mehr Schaden austeilen. Wichtig, um Waffen zu führen, die eine hohe Stärkeskalierung aufweisen Geschick: 22 Geschick steht auf 22 Punkten, um auch das Großschwert der Gottestöterin und den Götterskalphäuter verwenden zu können. Zwei starke Waffen für Str/Fth-Builds Weisheit: 9 Nicht relevant für diesen Build Glaube: 33 Mit 33 Punkten in Glaube könnt ihr einen der stärksten Buffs im Spiel verwenden – Shabiris Geheul. Neben den Buffs lassen sich aber mit dieser Anzahl an Glauben auch starke Anrufungen verwenden wie Oh, Flamme!, Blitzschlag der uralten Drachen und Blitzender Speer der uralten Drachen. Arkanenergie: 7 Nicht relevant für diesen Build



Wenn ihr langfristig auch PvP spielen wollt, solltet ihr möglichst darauf achten, euren Charakter nicht über Level 150 zu bringen. In der Community hat sich das Meta-Level auf 125 – 150 eingependelt.

Weil ihr im PvP nur Spieler findet, die ein ähnliches Level haben wie ihr, könnt ihr mit einem zu hohen Level kaum noch Gegenspieler aufspüren. Weil ihr beim Umskillen alle „gekauften“ Level wieder verteilen müsst, könnt ihr dieses Investment auch nicht wieder reduzieren – die einzige Rettung ist hier ein ganz neuer Charakter.

Video starten Elden Ring Tarnished Edition Reveal Trailer Autoplay

So findet ihr die richtige Waffe für diesen Build

Welche Waffen nutzt dieser Build? Die Frage nach den Waffen in diesem Build ist die vielleicht spannendste. Denn ihr habt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, die alle ähnlich stark sind und unterschiedliche Nischen bedienen. Folgende Optionen habt ihr:

Eine Waffe mit Str/Fth-Skalierung und ein Schild zum Blocken oder Parieren.

Eine Waffe mit Str/Fth-Skalierung und ein Siegel in der Zweithand.

Zwei Waffen mit Str/Fth-Skalierung der gleichen Kategorie in je einer Hand (die sogenannte „Power Stance“).

Je nach Vorliebe sind folgende Waffen die Besten:

Die Blasphemische Klinge Fundort: Tauscht das Echo des Blasphemischen (Rykard) bei der Fingerleserin in der Tafel der Gnade um

Malikeths schwarze Klinge Fundort: Tauscht das Echo der Schwarzen Klinge (Maliketh) bei der Fingerleserin in der Tafel der Gnade um

Langhorn des Gesandten Fundort: Kann von den Gesandten in Leyndell oder dem Haligbaum gefarmt werden

Ordovis’ Großschwert Fundort: Besiegt den Boss im Dungeon „Grab des Helden von Auriza“ nordwestlich von Leyndell

Silurias Baum Fundort: Besiegt den Boss in den „Tiefen von Tiefenwurz“ in der Nähe des Baumstamms

Großschwert der Gottestöterin Fundort: Öffnet die Truhe im „Heiliger Turm von Caelid“ nach dem Boss

Magmalindwurm-Schuppenschwert Fundort: Besiegt „Magmalindwurm Makar“ in „Ruinenübersäter Abgrund“ nordwestlich vom Großen Aufzug von Dectus

Finger-Siegel für Buffs Fundort: Kann bei den Zwillingsjungfernhüllen in der Tafel der Gnade für 800 Runen erworben werden



Wenn euch eine dieser besonderen Waffen fehlt, könnt ihr auch Standardwaffen wie die Magmaklinge oder den Götterskalphäuter verwenden. So könnt ihr auch komplett andere Waffentypen als die hier gelisteten nutzen und sie, wenn möglich, sogar mit Kriegsaschen ausstatten.

Starke Waffen für einen starken Helden Die Magma-Schwerter sind perfekt um doppelt getragen zu werden

Die vielleicht interessanteste Entscheidung ist die nach der Zweithand:

Mit einem Schild zum Schutz könnt ihr vorsichtiger spielen, tauscht aber die Offensiv-Ausdauer für Defensivaktionen ein.

Mit einer Parade-Option könnt ihr viele Gegner brutal bestrafen, aber das Parieren erfordert viel Skill von euch und ist riskant.

Mit Power Stance macht ihr den höchsten DPS, seid aber auch am verwundbarsten. Hier müsst ihr sehr gut ausweichen können.

Wenn ihr einen guten Schutzschild für die Defensive sucht, ist der Bestien-Dreieckschild eine hervorragende Wahl. Zum Parieren gibt es keine bessere Option als den kleinen Faustschild. Eine kurze Übersicht zu den besten Schilden findet ihr hier:

Mehr zum Thema Die 3 besten Schilde in Elden Ring mit Fundort – Das macht sie so gut von Christos Tsogos

Ein Siegel darf in dem Build aber in keinem Fall fehlen: Möchtet ihr nur buffen und eure Anrufungen für den Support benutzen, reicht das Finger-Siegel. Möchtet ihr jedoch auch Schaden mit euren Anrufungen bewirken, ist das Siegel der Rasenden Flamme perfekt für Builds mit Str/Faith.

Welche Anrufungen sind die besten? Was wäre ein Str/Fth-Build ohne Anrufungen? Die Wunder übernehmen hier tatsächlich eine eher untergeordnete Rolle und sollen euch und eure Kollegen buffen. Zu den Anrufungen, die ihr unbedingt benutzen solltet, gehören folgende Exemplare:

Goldener Schwur Shabiris Geheul

Goldener Schwur Effekt: Erhöht euren Schaden um 15 %. Erhöht eure Verteidigung um 10 % Fundort: In einer Hütte am Ort der Gnade „Hütte mit Leichengestank“ auf Mt. Gelmir

Shabiris Geheul Effekt: Erhöht euren Schaden um 25 %. Erhöht den erlittenen Schaden um 30 % Fundort: Im zweiten Stock des Turms „Turm der Rasenden Flamme“ in einer Kiste, südlich vom Aufzug von Dectus



Sollte Shabiris Geheul euch zu sehr schaden, könnt ihr stattdessen auch Flamme, gib mir Kraft! oder Schutz der schwarzen Flamme verwenden.

Offensive Anrufungen gibt es auch, doch diese sind eher limitiert und nicht der Fokus des Builds. Folgende könnt ihr jedoch einstecken:

Oh, Flamme!

Blitzender Speer der uralten Drachen

Blitzschlag der uralten Drachen

Stein von Gurranq

Ungezieferfäden

Rasende Explosion

Welcher Waffentyp ist der beste? Das hängt tatsächlich vom Boss und den Gegnern ab, denen ihr Schaden wollt. Viele Waffen mit Glauben besitzen starke Effekte, die euch im Kampf zugutekommen.

Malikeths schwarze Klinge oder das Schwarze Messer können mit ihren einzigartigen Talenten die Bosse schwächen, Lebenspunkte über Zeit abziehen und ihren Lebensbalken temporär verkleinern.

Die Blasphemische Klinge ist ein Allrounder. Sie wird mit jedem Gegner fertig, teilt massiven Schaden auch auf Distanz aus und heilt euch nach jedem Treffer mit ihrem einzigartigen Talent.

Das Langhorn des Gesandten sieht von allen Waffen am lächerlichsten aus, kann aber vor allem riesige Feinde wie Drachen oder Monster mit kleinen Blasen in Sekunden vernichten. Praktisch, wenn ihr aus der Ferne angreifen wollt.

Solltet ihr jedoch schnelle Angriffe bevorzugen, wäre die Magmaklinge oder der Götterskalhäuter die passendere Wahl. Sie können in schneller Abfolge massiven Schaden austeilen und verbrauchen zudem wenig Ausdauer.

So findet ihr die richtige Ausrüstung für den Build

Welche Rüstung soll ich nehmen? Generell gilt bei jedem Build: Achtet auf euer Gleichgewicht und das allgemeine Gewicht eurer Rüstung.

Wichtig ist, dass ihr Minimum 51 Gleichgewicht mit eurer Rüstung erreicht. Solltet ihr das nicht mitbringen, werdet ihr von fast jedem Angriff eures Gegners zurückgeworfen und könnt so nichts einstecken.

Das Gewicht eurer Rüstung spielt beim Ausweichen und dem Ausdauerverbrauch zudem auch eine Rolle. Je höher das Gewicht eurer Ausrüstung, desto höher auch die Last, die ihr tragt. Versucht also immer eine mittlere Last zu erreichen und den Gleichgewichtswert von 51 nicht zu unterschreiten. Ihr könnt also jede Rüstung tragen, solang ihr unserer Empfehlung folgt.

Welche Talismane soll ich nehmen? Die Wahl der Talismane lässt sich leicht eingrenzen. Wir empfehlen euch folgende Exemplare:

Erhöht euren Schaden bei voller LP-Leiste Erhöht euren Schaden von Talenten deutlich

Ritualschwerttalisman Effekt: Erhöht eure Angriffskraft bei maximalen LP. Fundort: Befindet sich in einer Kiste, nachdem ihr den Boss in den Ruinen von Lux (Altus-Plateau) besiegt habt

Scherbe von Alexander Effekt: Verstärkt die Angriffskraft von Talenten deutlich. Fundort: Schließt die Quest von Alexander ab



Als zweiten und dritten Talisman könnt ihr, je nachdem welche Waffe ihr führt und wie ihr kämpft, unterschiedliche Talismane verwenden. Folgende bieten sich an:

Grüner Schildkrötentalisman

Drachengroßschildtalisman

Feuriger Skorpiontalisman

Blitzender Skorpiontalisman

Heiliger Skorpiontalisman

Axttalisman

Klauentalisman

Leinwandtalisman der Herde

Alle Waffen benutzen meist ihre einzigartigen Talente und mit diesen Exemplaren könnt ihr den Schaden dieser ans äußerste erhöhen.

Wie sieht euer Build aus für den Start von Shadow of the Erdtree? Habt ihr auch Str/Fth oder geht ihr lieber über Dex/Int? Tauscht euch gerne mit anderen Usern in den Kommentaren aus! Wenn ihr weitere Tipps, Infos und Empfehlungen zu Elden Ring aus der MeinMMO-Redaktion sucht, haben wir hier einen Überblick, den wir immer wieder aktualisieren: Elden Ring: Alle unsere Guides, Einsteiger-Tipps und Builds in der Übersicht