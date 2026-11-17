Elden Ring: Das beste Build in Patch 1.03 – So spielt ihr es

Seit Release hat sich Elden Ring mit neuen Patches deutlich verändert. Die Meta hat sich gewandelt. Alte Builds, die zum Release stark waren, gelten nun als schwach. Hier findet ihr deshalb den wohl besten und aktuellsten Build überhaupt.
Was ist das für ein Build?
In Elden Ring gibt es viele Builds, doch keiner ist so vielseitig wie ein Str/Faith-Build. Der Build, den wir euch vorstellen werden, nutzt nicht nur die stärksten Waffen unserer Tier-List und die stärksten Anrufungen im Spiel. Er bietet dazu noch das anpassungsfähigste und vielseitigste Gameplay in Elden Ring.
Mit diesem Build könnt ihr problemlos jede Situation im Spiel meistern. Ganz ohne regelmäßiges Umskillen. Es handelt sich um einen Build, der auf die Attribute Stärke (Strenght) und Glaube (Faith) baut, der sogenannte Str/Faith-Build.
Wir erklären euch hier, warum dieser Build so gut ist, in welchen vielseitigen Formen ihr ihn spielen könnt und wie ihr ihn richtig spielt. Denn der Build brilliert selbst dann, wenn ihr hauptsächlich mit euren dumpfen Schlagwaffen draufhaut.
Über das Inhaltsverzeichnis kommt ihr schnell zu den Stellen, die ihr braucht:
So levelt ihr für diesen Build richtig
Warum ist dieser Build so stark? Der Str/Fth-Build setzt gleichermaßen auf Stärke und Glauben. Damit deckt er gleich mehrere der besten Kategorien im Spiel ab:
- Waffen, die Glauben benötigen, skalieren in den meisten Fällen auch mit Stärke – Ein solcher Build harmoniert also perfekt zusammen
- Glauben besitzt zudem die besten Buff-Anrufungen und Debuffs im Spiel – So könnt ihr nicht nur euer Umfeld und euch stärken, sondern auch eure Feinde schwächen
- Die stärksten Waffen der Meta, wie die Blasphemische Klinge, Malikeths schwarze Klinge oder das Langhorn des Gesandten können wahlweise ausgetauscht werden, um für jeden Boss etwas parat zu haben
- Die empfohlene Ausrüstung ist leicht, besitzt die Mindestanforderung für Gleichgewicht und sorgt dafür, dass ihr nicht nach jedem Treffer ins Wanken geratet
- Der Build lässt euch viele Waffen benutzen und austauschen
- Mehrere großartige Waffen können miteinander kombiniert werden für mehr Flexibilität und DPS
- Die besten Waffen für den Build nutzen Dunkelschmiedesteine, weshalb Waffen-Upgrades deutlich günstiger, schneller und einfacher sind.
Wie level ich für diesen Build am besten? Zwar sind in einem Str/Fth-Build Stärke und Glaube eure wichtigsten Attribute, ihr solltet aber nicht unterschätzen, wie wichtig die Kraft-, Geist- und Ausdauer-Attribute sind.
Das sind die Attribute, und das tun sie:
- Vigor (Kraft): Vitalität beeinflusst eure Lebenspunkte und wirkt sich auf die Feuerresistenz und die Giftimmunität aus.
- Mind (Geist): Der Verstand beeinflusst die FP (Mana) und die fokusbezogene Resistenz. Wichtig für Magie- und Zauberei-Builds.
- Endurance (Ausdauer): Erhöht die Ausdauer eures Charakters und zudem die physische Verteidigung. Besonders für Nahkämpfer wichtig, da Ausdauer das Ausweichen und Blocken ermöglicht.
- Strength (Stärke): Ist erforderlich, um schwere Waffen zu führen. Sie erhöht auch die Angriffskraft von Waffen mit Stärkeskalierung.
- Dexterity (Geschick): Ist erforderlich, um fortgeschrittene Waffen zu führen. Außerdem erhöht sie die Angriffskraft von Waffen, die mit Beweglichkeit skalieren. Verkürzt die Wirkzeit von Zaubern, mildert Sturzschäden und macht es schwieriger, vom Pferd zu stürzen.
- Intelligence (Weisheit): Erhöht die Zauberkraft von Intelligenz-skalierenden Zaubern und verbessert die Magieresistenz. Erhöht auch, wie oft ihr Zauber nutzen könnt.
- Faith (Glaube): Ist erforderlich, um Beschwörungen durchzuführen. Verstärkt auch Beschwörungen, die mit dem Glauben skalieren.
- Arcane (Arkanenergie): Wirkt sich auf Todesresistenz und bestimmte Zaubersprüche und Beschwörungen aus.
Je nachdem, welche Waffe ihr nutzen wollt, solltet ihr die Attribute nach dieser Prioritätenliste aufleveln. Bedenkt auch, dass die Wahl vom Helm und den Talismanen diese Attribute ebenfalls beeinflussen können. Wir achten hier auch auf die „Soft Caps“ (mehr dazu lest ihr auf Reddit), also die Werte, nach denen sich Investments kaum noch lohnen:
- Möchtet ihr die beste Klasse spielen, solltet ihr den Vagabunden wählen. Durch seine gleichmäßige Attributsverteilung besitzt er die besten Voraussetzungen, um daraus jeden Build bauen zu können. Wir erklären euch nun, weshalb unsere Punkte so verteilt wurden.
- Kraft: 45
- Das Softcap beläuft sich auf 40. Wir haben uns deshalb auf 45 geeinigt, um noch ein bisschen mehr aushalten zu können
- Geist: 23
- Geist ist für diesen Build aus drei Gründen wichtig: Kriegsaschen, Anrufungen und Geisteraschen.
- Mit 23 Punkten besitzt ihr genügend FP, um die teuerste Geisterasche (Tiche der Schwarzen Klinge) heraufzubeschwören. Zudem stehen euch mehr Resscourcen zur verfügung, um nicht ständig mit einer Flasche der Himmelstränen auffüllen zu müssen.
- Kondition: 25
- Das Softcap für Ausrüstungslasten ist 25. Wir möchten nicht nackt in den Kampf gehen und mit dieser Menge lassen sich Rüstungen mit gutem Gleichgewicht anlegen und dennoch Waffen führen
- Stärke: 65
- Mit 65 Punkten seid ihr über dem zweiten Softcap (55 Punkte) und könnt so ein Ticken mehr Schaden austeilen. Wichtig, um Waffen zu führen, die eine hohe Stärkeskalierung aufweisen
- Geschick: 22
- Geschick steht auf 22 Punkten, um auch das Großschwert der Gottestöterin und den Götterskalphäuter verwenden zu können. Zwei starke Waffen für Str/Fth-Builds
- Weisheit: 9
- Nicht relevant für diesen Build
- Glaube: 33
- Mit 33 Punkten in Glaube könnt ihr einen der stärksten Buffs im Spiel verwenden – Shabiris Geheul. Neben den Buffs lassen sich aber mit dieser Anzahl an Glauben auch starke Anrufungen verwenden wie Oh, Flamme!, Blitzschlag der uralten Drachen und Blitzender Speer der uralten Drachen.
- Arkanenergie: 7
- Nicht relevant für diesen Build
- Kraft: 45
Wenn ihr langfristig auch PvP spielen wollt, solltet ihr möglichst darauf achten, euren Charakter nicht über Level 150 zu bringen. In der Community hat sich das Meta-Level auf 125 – 150 eingependelt.
Weil ihr im PvP nur Spieler findet, die ein ähnliches Level haben wie ihr, könnt ihr mit einem zu hohen Level kaum noch Gegenspieler aufspüren. Weil ihr beim Umskillen alle „gekauften“ Level wieder verteilen müsst, könnt ihr dieses Investment auch nicht wieder reduzieren – die einzige Rettung ist hier ein ganz neuer Charakter.
So findet ihr die richtige Waffe für diesen Build
Welche Waffen nutzt dieser Build? Die Frage nach den Waffen in diesem Build ist die vielleicht spannendste. Denn ihr habt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, die alle ähnlich stark sind und unterschiedliche Nischen bedienen. Folgende Optionen habt ihr:
- Eine Waffe mit Str/Fth-Skalierung und ein Schild zum Blocken oder Parieren.
- Eine Waffe mit Str/Fth-Skalierung und ein Siegel in der Zweithand.
- Zwei Waffen mit Str/Fth-Skalierung der gleichen Kategorie in je einer Hand (die sogenannte „Power Stance“).
Je nach Vorliebe sind folgende Waffen die Besten:
- Die Blasphemische Klinge
- Fundort: Tauscht das Echo des Blasphemischen (Rykard) bei der Fingerleserin in der Tafel der Gnade um
- Malikeths schwarze Klinge
- Fundort: Tauscht das Echo der Schwarzen Klinge (Maliketh) bei der Fingerleserin in der Tafel der Gnade um
- Langhorn des Gesandten
- Fundort: Kann von den Gesandten in Leyndell oder dem Haligbaum gefarmt werden
- Ordovis’ Großschwert
- Fundort: Besiegt den Boss im Dungeon „Grab des Helden von Auriza“ nordwestlich von Leyndell
- Silurias Baum
- Fundort: Besiegt den Boss in den „Tiefen von Tiefenwurz“ in der Nähe des Baumstamms
- Großschwert der Gottestöterin
- Fundort: Öffnet die Truhe im „Heiliger Turm von Caelid“ nach dem Boss
- Magmalindwurm-Schuppenschwert
- Fundort: Besiegt „Magmalindwurm Makar“ in „Ruinenübersäter Abgrund“ nordwestlich vom Großen Aufzug von Dectus
- Finger-Siegel für Buffs
- Fundort: Kann bei den Zwillingsjungfernhüllen in der Tafel der Gnade für 800 Runen erworben werden
Wenn euch eine dieser besonderen Waffen fehlt, könnt ihr auch Standardwaffen wie die Magmaklinge oder den Götterskalphäuter verwenden. So könnt ihr auch komplett andere Waffentypen als die hier gelisteten nutzen und sie, wenn möglich, sogar mit Kriegsaschen ausstatten.
Die vielleicht interessanteste Entscheidung ist die nach der Zweithand:
- Mit einem Schild zum Schutz könnt ihr vorsichtiger spielen, tauscht aber die Offensiv-Ausdauer für Defensivaktionen ein.
- Mit einer Parade-Option könnt ihr viele Gegner brutal bestrafen, aber das Parieren erfordert viel Skill von euch und ist riskant.
- Mit Power Stance macht ihr den höchsten DPS, seid aber auch am verwundbarsten. Hier müsst ihr sehr gut ausweichen können.
Wenn ihr einen guten Schutzschild für die Defensive sucht, ist der Bestien-Dreieckschild eine hervorragende Wahl. Zum Parieren gibt es keine bessere Option als den kleinen Faustschild. Eine kurze Übersicht zu den besten Schilden findet ihr hier:
Ein Siegel darf in dem Build aber in keinem Fall fehlen: Möchtet ihr nur buffen und eure Anrufungen für den Support benutzen, reicht das Finger-Siegel. Möchtet ihr jedoch auch Schaden mit euren Anrufungen bewirken, ist das Siegel der Rasenden Flamme perfekt für Builds mit Str/Faith.
Welche Anrufungen sind die besten? Was wäre ein Str/Fth-Build ohne Anrufungen? Die Wunder übernehmen hier tatsächlich eine eher untergeordnete Rolle und sollen euch und eure Kollegen buffen. Zu den Anrufungen, die ihr unbedingt benutzen solltet, gehören folgende Exemplare:
- Goldener Schwur
- Effekt: Erhöht euren Schaden um 15 %. Erhöht eure Verteidigung um 10 %
- Fundort: In einer Hütte am Ort der Gnade „Hütte mit Leichengestank“ auf Mt. Gelmir
- Effekt: Erhöht euren Schaden um 15 %. Erhöht eure Verteidigung um 10 %
- Shabiris Geheul
- Effekt: Erhöht euren Schaden um 25 %. Erhöht den erlittenen Schaden um 30 %
- Fundort: Im zweiten Stock des Turms „Turm der Rasenden Flamme“ in einer Kiste, südlich vom Aufzug von Dectus
- Effekt: Erhöht euren Schaden um 25 %. Erhöht den erlittenen Schaden um 30 %
Sollte Shabiris Geheul euch zu sehr schaden, könnt ihr stattdessen auch Flamme, gib mir Kraft! oder Schutz der schwarzen Flamme verwenden.
Offensive Anrufungen gibt es auch, doch diese sind eher limitiert und nicht der Fokus des Builds. Folgende könnt ihr jedoch einstecken:
- Oh, Flamme!
- Blitzender Speer der uralten Drachen
- Blitzschlag der uralten Drachen
- Stein von Gurranq
- Ungezieferfäden
- Rasende Explosion
Welcher Waffentyp ist der beste? Das hängt tatsächlich vom Boss und den Gegnern ab, denen ihr Schaden wollt. Viele Waffen mit Glauben besitzen starke Effekte, die euch im Kampf zugutekommen.
Malikeths schwarze Klinge oder das Schwarze Messer können mit ihren einzigartigen Talenten die Bosse schwächen, Lebenspunkte über Zeit abziehen und ihren Lebensbalken temporär verkleinern.
Die Blasphemische Klinge ist ein Allrounder. Sie wird mit jedem Gegner fertig, teilt massiven Schaden auch auf Distanz aus und heilt euch nach jedem Treffer mit ihrem einzigartigen Talent.
Das Langhorn des Gesandten sieht von allen Waffen am lächerlichsten aus, kann aber vor allem riesige Feinde wie Drachen oder Monster mit kleinen Blasen in Sekunden vernichten. Praktisch, wenn ihr aus der Ferne angreifen wollt.
Solltet ihr jedoch schnelle Angriffe bevorzugen, wäre die Magmaklinge oder der Götterskalhäuter die passendere Wahl. Sie können in schneller Abfolge massiven Schaden austeilen und verbrauchen zudem wenig Ausdauer.
So findet ihr die richtige Ausrüstung für den Build
Welche Rüstung soll ich nehmen? Generell gilt bei jedem Build: Achtet auf euer Gleichgewicht und das allgemeine Gewicht eurer Rüstung.
Wichtig ist, dass ihr Minimum 51 Gleichgewicht mit eurer Rüstung erreicht. Solltet ihr das nicht mitbringen, werdet ihr von fast jedem Angriff eures Gegners zurückgeworfen und könnt so nichts einstecken.
Das Gewicht eurer Rüstung spielt beim Ausweichen und dem Ausdauerverbrauch zudem auch eine Rolle. Je höher das Gewicht eurer Ausrüstung, desto höher auch die Last, die ihr tragt. Versucht also immer eine mittlere Last zu erreichen und den Gleichgewichtswert von 51 nicht zu unterschreiten. Ihr könnt also jede Rüstung tragen, solang ihr unserer Empfehlung folgt.
Welche Talismane soll ich nehmen? Die Wahl der Talismane lässt sich leicht eingrenzen. Wir empfehlen euch folgende Exemplare:
- Ritualschwerttalisman
- Effekt: Erhöht eure Angriffskraft bei maximalen LP.
- Fundort: Befindet sich in einer Kiste, nachdem ihr den Boss in den Ruinen von Lux (Altus-Plateau) besiegt habt
- Effekt: Erhöht eure Angriffskraft bei maximalen LP.
- Scherbe von Alexander
- Effekt: Verstärkt die Angriffskraft von Talenten deutlich.
- Fundort: Schließt die Quest von Alexander ab
- Effekt: Verstärkt die Angriffskraft von Talenten deutlich.
Als zweiten und dritten Talisman könnt ihr, je nachdem welche Waffe ihr führt und wie ihr kämpft, unterschiedliche Talismane verwenden. Folgende bieten sich an:
- Grüner Schildkrötentalisman
- Drachengroßschildtalisman
- Feuriger Skorpiontalisman
- Blitzender Skorpiontalisman
- Heiliger Skorpiontalisman
- Axttalisman
- Klauentalisman
- Leinwandtalisman der Herde
Alle Waffen benutzen meist ihre einzigartigen Talente und mit diesen Exemplaren könnt ihr den Schaden dieser ans äußerste erhöhen.
Wie sieht euer Build aus für den Start von Shadow of the Erdtree? Habt ihr auch Str/Fth oder geht ihr lieber über Dex/Int? Tauscht euch gerne mit anderen Usern in den Kommentaren aus! Wenn ihr weitere Tipps, Infos und Empfehlungen zu Elden Ring aus der MeinMMO-Redaktion sucht, haben wir hier einen Überblick, den wir immer wieder aktualisieren: Elden Ring: Alle unsere Guides, Einsteiger-Tipps und Builds in der Übersicht
Deine Meinung ist uns wichtig!
Gefällt dir der Artikel? Hast du irgendwelche Kommentare? Sag uns, was du denkst!
Kommentare
Habe lange so gespielt aber bin auf dex/faith umgestiegen.
Bin lvl 200 und habe sogar mohg und radahn im ng 2+ so viel Schaden verpassen können, dass sie es nicht mal in die 2 Phase geschafft haben.
Ich Spiele Bluthundreißzahn
und buffe mich mit Flamme gib mir Kraft, goldener Schwur, Blutflammenklinge
Damit verdoppelt sich fast der Schaden auf dem Papier.
und halt noch individuell etwas um mich zu schützen.
Durch Talismans ist hier natürlich noch Luft nach oben aber der Schaden ist schon so gut, dass ich eher Dinge nutzen die mich schützen.
Wer also auf offensive Zauber/Wunder kein Bock hat aber gerne Kleriker (vielleicht gerade auch in der Gruppe) spielt…kann es ja mal testen 🙂
Ach und sollte es von Nöten sein, spiele ich die Asche von Tiche der schwarzen Klinge. Die Dame teilt wirklich ordentlich aus.
Genauso wie der Marko. Naja, fast. 😅
Power Stance mit Mondschleier-Katana in der Haupthand und Meteoritenerz Katana in der linken Hand. Auf den Zauberstab und das Schild habe ich komplett verzichtet.
Habe wahnsinnig viel Spaß mit dem Build! 😄
Verstehe immer nicht, wie die Leute so schnell ihre “Helden” auf OP bekommen?
Klar, Guides gibts auf YT ne Menge da – mir wäre hier mal ein detaillierter lieb, so zum Nachlesen. Mit Screenshots, wo man hin muss etc. 🙂
Das sind meist Leute, die alle FS Games ausgelutscht haben und sofort die Parallelen erkennen bzw. gezielt darauf achten/danach suchen.
Meist steht da eine Community dahinter, welche ihre Schnipsel zusammenträgt und so führt eins zum anderen.
Was heißt bei dir OP? Ich habe derzeit 90h in dem Game und durch normales Spielen und erkunden bin ich derzeit auf genau lvl 140 und habe eben Malenia besiegt. Kein explizites stundenlanges Farmen sondern normal durch die Welt spielen und die meisten Ecken begutachten. Optimal kaum sterben. Wer das ein oder andere Souls gespielt hat weiß ca. wie er seinen Char spielen möchte (ich bin voll auf Dex und aktuell Arcane und spiele Dual Kata mit Bleed also Uchi + seit dem Update Rivers of Blood und dazu Suppuku in Kombi mit der Memic Träne ist viel doch sehr einfach)
Ich nenne sowas einfach nur Fleiß. Zur Zeit habe ich ca 116h auf der Uhr. Habe meinen Char mit exzessiven Powerfarmen auf Level 229 gebracht und schnetzel mich nun mit Dual-Sword durch NG+. Angefangen hatte ich aber mit dem Astrologen. Nachdem mir Malenia aber gehörig auf’s Maul gegeben hatte, hatte ich in einer Verzweiflungstat umgeskillt auf Nahkämpfer und bereue es bisher kein Stück. Ich würde mich jetzt nicht unbedingt als Pro ansehen, sondern eher als fortgeschrittenen Anfänger. Kenne aber die Souls-Spiele bisher ganz gut und Elden Ring ist mittlerweile das dritte Spiel welches ich beenden konnte. Davor war es Code Vein und davor war es Demon’s Souls Remake.
Einen neuen Charakter/ Alt kannst du innerhalb von 1-2 Stunden, größtenteils ohne Kampf, auf um die Level 40 inkl. Zauber, ordentlich geschmiedeten Waffen und ein paar tollen Rüstungen (z.B. Radahn) bringen. Hab das in einem anderen Thread mal aufgelistet.
Dann sieht man eigentlich zu, schnell in die Schnee-Map zu kommen und nicht im Low oder Mid-Game zu farmen. Lohnt sich einfach nicht für die Exp.
In der Schnee-Map angekommen, ggf. auch vorher schon durch Varre schaltet man dank Teleporter einen Farmspot frei, der absurd viel Runen bringt. Hier bombt man um die 15 Mobs a 2,3k weg und schießt einen Vogel an, der sich nach dem Treffer selbst umbringt. Nochmal 13,5k, wenn man den goldenen Skarabäus nutzt. Wenn die goldene Augen haben bringt ein normaler Mob 12,xk und der Vogel 66k. Direkt an einer Site of Grace. Am besten mit Ruins Greatsword o.ä. den Spot in 2-3 Waffenskills ausrotten und resetten.
Hier kann man bis zum Nirvana grinden, sollte man nicht einfschlafen. Es gibt auch einige afk-Farmspots, die haben aber so ihre Schwächen und buggen irgendwann rum. Dann bringen die späten Bosse auch wahnsinnig viele Runen.
Im NG+(++++) gibts entsprechend mehr Runen.
Ich habe vielen Leuten bei Bossen geholfen. Einfach um die Mechanik noch besser zu verstehen und auch um Runen + Runenbögen zu erhalten. Am Anfang war ich oft unvorsichtig und habe viele Runen verloren aber man kann doch recht schnell wieder farmen.
Das Gebiet der Mohgwyn-Dynastie ist natürlich sehr beliebt, Leyndell gefiel mir auch vom Runen-Output aber gibt viele andere Orte. Im Grunde ist ja nur wichtig, wo kannst Du schnell und problemlos Gegner töten die im Verhältnis dazu viele Runen geben.
Bisschen wenig Lebenspunkte für meinen Geschmack. Von 30 auf 40 gibt’s nochmal 450 Lebenspunkte dazu (auf 30 hat man 994, auf 40 sinds 1450 also 1/3 mehr. Das ist schon heftig viel mehr). Da Waffen überwiegend über ihre Aufwertung skalieren ist mehr Leben eventuell besser. Irgendein YouTuber meinte, dass 10 Punkte weniger im Mainstat nur ca. 8-10% weniger Schaden sind, vlt finde ich das Video noch dann verlinke ich das noch .
Jop, 30 ist das absolute Minimum, deshalb ist das auch in der Empfehlung die unterste Grenze mittelfristig. Mit einem Seppuku/Bleed-Build würde ich auch definitiv höher gehen, das Dex/Int-Build funktioniert meiner Erfahrung nach aber sehr gut als Glass Cannon, wenn man so spielen will (und ich liebe es, so zu spielen 😇).
Moin,
macht hier nicht Marika’s Soreseal + Lord of Blood’s Exultation fast mehr Sinn? Das gibt dir dick AP bei Blutungen und Marika’s bufft parallel den Aufbau von Debuffs und unterstützt direkt die Magie. Dazu noch die Raptor Brust für +Sprungschaden und die Okina Maske für +3 Beweglichkeit.
Anfangs sind diese beiden +20 Level Talismane wahnsinnig stark. Ab einem gewissen Punkt im Spiel sind die +15% Damage income aber eeeeecht nicht mehr so toll.
Ich teste grad, wie wohl 98% der Community, ein Dex/ Arc Build mit dem 25er Nagakiba + Seppuku Asche, 10er Rivers of Blood in der Offhand und das ist absurd krank, was da an Schaden gedrückt wird. Seppuku bufft dich direkt mit +20% AP und +80 Blutung, zudem ist die Range von dem Katana wahnsinnig nützlich. Und ganz ehrlich…mir vor und im Kampf das Katana selbst in den Bauch zu rammen ist irre und passt perfekt zum Spiel.
Dex Builds sind nicht meine Spielweise, wollte aber mal ein paar Tage mit den ganzen Ronin und Samurai Rüstungen rumlaufen, die wahnsinnig cool aussehen und für mich nicht mit den ganzen schweren Waffen matchen, die ich sonst spiele. 😄
Ich mag Marika’s mit meinen Stats nicht so sehr. Es bufft nur 2/4 Attributen, die ich mit meinem Build überhaupt nutze – dazu pusht es Int jenseits des Soft Caps für meine Zwecke.
Mit Radagon ist der 15% Debuff nicht ganz so übel, weil mal ja auch Vigor bekommt. Dazu kann ich meine Kondition bei 20 belassen und komm perfekt auf das 25 Soft Cap. Dank Meteoric Ore Blade hab ich aber sogar von den +5 bei Strength was. Also bringen mir 4/4 Stats etwas.
Lord of Blood’s Exultation ist gut, aber deutlich besser mit Rivers of Blood oder ähnlichen Waffen. Da sind mir bessere Sprungangriffe oder einfacheres FP/Stamina-Management lieber mit meiner All-In-Taktik.
Und ja, Tarek ist da im selben Boot, ich werd das dieses WE auch tun: Rivers of Blood ist der neueste Trend und sieht fantastisch aus. Eleonoras Stangenwaffe ist auch nach Buff nicht so beeindruckend, wie ich gehofft habe, aber RoB reißt das raus. Es wird mir aber sehr schwer fallen, mich vom Ichimonji der Meteoric Ore Blade zu trennen 😀
Ich bin davon ausgegangen, dass Casts eine größere Rolle spielen, da wäre 1 von 4 überflüssigen Attributen, Glaube, verschmerzbar bzw. für ein Drachengebrüll gut nutzbar. Für Nahkampf macht Radagon natürlich mehr Sinn.
Bei Bossen wie Malenia usw sind mir die Talismane weiterhin nicht geheuer – es sei, man stunt sie quasi durch. Aber ich lieg da so schon genug im Staub. 😁
Rivers of Blood ist mir nach einer Session Daddeln zu kurz. Beim Feuerriesen bin ich vorhin fast durchgedreht.😄 Das Talent drückt Schaden ohne Ende, lässt sich gut spammen, aber es bleibt in der Offhand. Nagakiba oder Powerstance trifft eher meinen Spielstil.
Am Wochenende teste ich noch Dolche, um sie einfach mal gespielt zu haben und dann gehts zurück auf St/ Bew für Bolt of Gransax und Ruins Greatsword.
Ich hab jetzt ein paar Stunden mit Rivers of Blood und einem Seppuku Nagakiba/Uchigatana gespielt (lustigerweise auch gegen den Feuerriesen) — und ich bin sofort verliebt. Im Vergleich zum Dex/Int-Build spielt es sich deutlich… geradliniger und eingeschränkter in den Optionen, aber mein Bloodborne-Liebhaber-Herz schlägt so hoch. Rykards Rune dazu und ich denk, ich spiel als Lady Maria. 😍 Hab den Riesen problemlos besiegt so — da zeigt sich mal wieder, wie unterschiedliche Spielstile und Stärken die Spielerfahrung ganz unterschiedlich machen können.
Im Großen und Ganzen denk ich weiterhin, dass das Dex/Int-Build mit dem Mondschleier über das ganze Spiel gesehen allgemein besser ist, aber das Lady-Maria-Build ist quasi wie gemacht für meinen Spielstil. Werd da auf jeden Fall noch viel weiter optimieren und ausprobieren.