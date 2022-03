Elden Ring: Das beste Build in Patch 1.03 – So spielt ihr es

Das neueste Update 1.03 hat in Elden Ring einiges verändert. Ein Build aber ist weiterhin unglaublich stark und flexibel. Damit zerstört ihr problemlos und mit Stil alle Bosse in dem Action-RPG. MeinMMO-Autor und Souls-Experte Marko Jevtic sagt euch, wie ihr es spielt.

Seit Patch 1.03 gibt es in Elden Ring einige Neuerungen, darunter neue NPCs, Quests und Map-Features. Aber auch in Sachen Balancing gab es einiges zu berichten. Die beliebte Imitatorträne hat es ebenso erwischt wie das unglaublich gute Schwert der Nacht und der Flamme.

Doch trotz Anpassungen und Nerfs bleibt insbesondere ein Build an der Spitze der Meta. Denn dieses Build nutzt nicht nur die stärksten Waffen unserer Tier-List und die stärksten Zauber im Spiel. Es bietet dazu noch das anpassungsfähigste, vielseitigste und flexibelste Gameplay in Elden Ring.

Mit diesem Build könnt ihr problemlos jede Situation im Spiel meistern. Ganz ohne regelmäßiges Umskillen. Es handelt sich um ein Build, was auf die Attribute Geschick (Dexterity) und Weisheit (Intelligence) baut, das sogenannte Dex/Int-Build.

Ich sage euch hier, warum dieses Build so gut ist, in welchen vielseitigen Formen ihr es spielen könnt und wie ihr es richtig spielt. Denn das Build brilliert selbst dann, wenn ihr das überragend starke Mondschleier-Katana nicht benutzt.

Elden Ring: So findet ihr das Mondschleier-Katana, eine der besten Waffen im Spiel

So levelt ihr für dieses Build richtig

Warum ist dieses Build so stark? Das Dex/Int-Build setzt gleichermaßen auf Geschick und Weisheit. Damit deckt es gleich mehrere der besten Kategorien im Spiel ab:

Waffen, die sowohl mit Geschick und Weisheit skalieren, sind am häufigsten im S-Rank unserer Tier-List vertreten.

Diese Waffen sind aus den unterschiedlichsten Kategorien, mit vielen verschiedenen Schadens-Typen. Somit könnt ihr für jede Art von Boss oder Gegner umrüsten.

Mit hoher Weisheit könnt ihr wahlweise auch die mächtigen Zauber im Spiel nutzen.

Die empfohlene Ausrüstung für dieses Build wiegt wenig, weshalb ihr viel Spielraum habt bei der Rüstungs-Wahl.

Ihr könnt somit auch mehrere Waffen gleichzeitig ausrüsten.

Mehrere großartige Waffen können miteinander kombiniert werden für mehr Flexibilität und DPS.

Die besten Waffen für das Build nutzen Dunkelschmiedesteine, weshalb Waffen-Upgrades deutlich günstiger, schneller und einfacher sind.

Wie level ich für dieses Build am besten? Zwar sind in einem Dex/Int-Build Geschick und Weisheit eure wichtigsten Attribute, ihr solltet aber nicht unterschätzen, wie wichtig die Kraft- und Ausdauer-Attribute sind.

Das sind die Attribute, und das tun sie:

Vigor (Kraft): Vitalität beeinflusst eure Lebenspunkte und wirkt sich auf die Feuerresistenz und die Giftimmunität aus.

Vitalität beeinflusst eure Lebenspunkte und wirkt sich auf die Feuerresistenz und die Giftimmunität aus. Mind (Geist): Der Verstand beeinflusst die FP (Mana) und die fokusbezogene Resistenz. Wichtig für Magie- und Zauberei-Builds.

Der Verstand beeinflusst die FP (Mana) und die fokusbezogene Resistenz. Wichtig für Magie- und Zauberei-Builds. Endurance (Ausdauer): Erhöht die Ausdauer eures Charakters und erhöht zudem die physische Verteidigung. Besonders für Nahkämpfer wichtig, da Ausdauer das Ausweichen und Blocken ermöglicht.

Erhöht die Ausdauer eures Charakters und erhöht zudem die physische Verteidigung. Besonders für Nahkämpfer wichtig, da Ausdauer das Ausweichen und Blocken ermöglicht. Strength (Stärke): Ist erforderlich, um schwere Waffen zu führen. Sie erhöht auch die Angriffskraft von Waffen mit Stärkeskalierung.

Ist erforderlich, um schwere Waffen zu führen. Sie erhöht auch die Angriffskraft von Waffen mit Stärkeskalierung. Dexterity (Geschick): Ist erforderlich, um fortgeschrittene Waffen zu führen. Außerdem erhöht sie die Angriffskraft von Waffen, die mit Beweglichkeit skalieren. Verkürzt die Wirkzeit von Zaubern, mildert Sturzschäden und macht es schwieriger, vom Pferd zu stürzen.

Ist erforderlich, um fortgeschrittene Waffen zu führen. Außerdem erhöht sie die Angriffskraft von Waffen, die mit Beweglichkeit skalieren. Verkürzt die Wirkzeit von Zaubern, mildert Sturzschäden und macht es schwieriger, vom Pferd zu stürzen. Intelligence (Weisheit): Erhöht die Zauberkraft von Intelligenz-skalierenden Zaubern und verbessert die Magieresistenz. Erhöht auch, wie oft ihr Zauber nutzen könnt.

Erhöht die Zauberkraft von Intelligenz-skalierenden Zaubern und verbessert die Magieresistenz. Erhöht auch, wie oft ihr Zauber nutzen könnt. Faith (Glaube): Ist erforderlich, um Beschwörungen durchzuführen. Es verstärkt auch Beschwörungen, die mit dem Glauben skalieren.

Ist erforderlich, um Beschwörungen durchzuführen. Es verstärkt auch Beschwörungen, die mit dem Glauben skalieren. Arcane (Arkanenergie): Wirkt sich auf Todesresistenz und bestimmte Zaubersprüche und Beschwörungen aus.

Je nachdem, welche Waffe ihr nutzen wollt, solltet ihr die Attribute nach dieser Prioritätenliste aufleveln. Bedenkt auch, dass die Wahl vom Helm und den Talismanen diese Attribute ebenfalls beeinflusst. Wir achten hier auch auf die „Soft Caps“, also die Werte, nach denen sich Investments kaum noch lohnen:

Auf Level 104 mit der Starter-Klasse Samurai sieht die Attributs-Verteilung bei Autor Marko Jevtic so aus

Setzt genügend Punkte in Stärke, Geschick und Weisheit, damit ihr die gewünschte Waffe ausrüsten könnt.

Anschließend verteilt ihr Punkte in Kraft und Kondition, bis ihr zufrieden seid. Für Kraft wählt ihr ein Level, was euch dabei hilft, die fiesesten Angriffe vom nächsten Boss zu überleben. Mittelfristig solltet ihr 30 – 40 Punkte mindestens in Kraft einplanen, im Endgame könnt ihr sogar bis 60 gehen. In Kondition steckt ihr so lange Punkte, bis ihr eure vollen Kombos problemlos in Folge und nach dem Ausweichen ausführen könnt. Hier ist das langfristige Optimum bei 20 – 25 Punkten.

Als Nächstes steckt ihr eure Punkte in Weisheit. Wenn ihr euch primär als Nahkämpfer oder Magier-Kämpfer-Hybrid seht, solltet ihr langfristig 50 Punkte nicht überschreiten. Wenn ihr hauptsächlich ein Magier sein wollt, könnt ihr sogar 60 – 80 Punkte in Weisheit stecken. Als reiner Zauberer könnt ihr euch als Nächstes auch auf das Geist-Attribut fokussieren.

Im Anschluss steckt ihr eure Punkte in Geschick. Hier ist es gut, das etwa auf dem gleichen Level zu haben wie euren Weisheit-Wert. Über Stufe 55 zu gehen, lohnt sich allerdings kaum.

Zum Abschluss könnt ihr noch Punkte in Geist verteilen, bis ihr ausreichend FP für euren Spielstil habt.

Wenn ihr langfristig auch PvP spielen wollt, solltet ihr möglichst darauf achten, euren Character nicht über Level 150 zu bringen. Aktuell sieht die Community das nämlich als Meta-Level und hat sich in großen Teilen darauf verständigt, nicht darüber hinaus zu leveln.

Weil ihr im PvP nur Spieler findet, die ein ähnliches Level haben wie ihr, könnt ihr mit einem zu hohen Level kaum noch Gegenspieler afspüren. Weil ihr beim Umskillen alle ‚gekauften‘ Level wieder verteilen müsst, könnt ihr dieses Investment auch nicht wieder reduzieren – die einzige Rettung ist hier ein ganz neuer Charakter.

So findet ihr die richtige Waffe für dieses Build

Welche Waffen nutzt dieses Build? Die Frage nach den Waffen in diesem Build ist die vielleicht spannendste. Denn ihr habt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, die alle ähnlich stark sind und unterschiedliche Nischen bedienen. Folgende Optionen habt ihr:

Eine Waffe mit Dex/Int-Skalierung und ein Schild zum Blocken oder Parieren.

Eine Waffe mit Dex/Int-Skalierung und ein Zauberstab in der Zweithand.

Zwei Waffen mit Dex/Int-Skalierung der gleichen Kategorie in je einer Hand (die sogenannte „Power Stance“).

Je nach Vorliebe sind folgende Waffen die Besten:

Das Katana Mondschleier, was zu den besten Waffen im Spiel gehört.

Die Meteorklinge, die auch dank einzigartigem schweren Hieb großen Schaden machen und Defensiven durchbrechen kann.

Das ikonische Dunkelmondlicht-Großschwert, welches ihr als Belohnung für eine bestimmte Quest bekommt.

Der Flegel Bastardsterne. Den bekommt ihr vom Echo des Bosses Astel, den ihr im Laufe von Rannis Quest besiegen müsst.

Auch das Krummschwert Schwinge von Astel ist eine hervorragende Wahl.

Ein Schimmersteinstab eurer Wahl.

Wenn euch eine dieser besonderen Waffen fehlt, könnt ihr auch Standardwaffen wie das Uchigatana oder den Flegel der Nachtkavallerie nehmen und diese mit Magie- oder Frost-Kriegsasche nach euren Bedürfnissen anpassen. So könnt ihr auch komplett andere Waffentypen als die hier gelisteten nutzen.

Das ist der Überblick über das Build vom Autor Marko Jevtic

Die vielleicht interessanteste Entscheidung ist die nach der Zweithand.

Mit einem Schild zum Schutz könnt ihr vorsichtiger spielen, tauscht aber die Offensiv-Ausdauer für Defensivaktionen ein.

Mit einer Parade-Option könnt ihr viele Gegner brutal bestrafen, aber das Parieren erfordert viel Skill von euch und ist riskant.

Mit Power Stance macht ihr den höchsten DPS, seid aber auch am verwundbarsten. Hier müsst ihr sehr gut ausweichen können.

Wenn ihr einen guten Schutzschild für die Defensive sucht, ist der Carianische Ritterschild eine hervorragende Wahl. Zum Parieren gibt es keine bessere Option als den kleinen Faustschild.

Ein Zauberstab darf in dem Build aber in keinem Fall fehlen: Der Meteroitenstab ist die beste Wahl für diejenigen, die nur ab und zu Zauber nutzen wollen. Diejenigen, die hauptsächlich mit Magie arbeiten wollen, sollten den Schimmersteinstab wählen, der ihre Lieblings-Zauber verstärkt. Der allgemein stärkste ist der Azurne Schimmerscheinstab, aber der benötigt auch 60 Weisheit.

Dieses Video von RageGamingVideos zeigt zwei neue, starke Zauber, die ihr nutzen könnt und gibt allgemein Build-Tipps für Leute mit deutlichem Fokus auf Magie:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Welcher Waffentyp ist der beste? Die Katanas brillieren durch ihre Vielseitigkeit und den Blutungsschaden. Insbesondere das Mondschleier-Katana ist absolut jeder Situation gewachsen und ist das Kernstück der meisten Dex/Int-Builds. Das ist auch dem extrem starken und vielseitigen Waffen-Talent zu verdanken.

Die Flegel wiederum sind insbesondere dann stark, wenn es gegen stark gepanzerte Gegner geht, wie etwa die Minenarbeiter in den Höhlen. Denn mit ihrem Schlag-Schaden durchbrechen Flegel ganz einfach diese Panzerung.

Das Dunkelmondlicht-Großschwert und die Schwinge von Astel sind allgemein starke Alternativen mit einem sehr eigenen Spielstil. Sie bedienen mit ihren Schadenstypen keine so spezielle Nische wie die Flegel, machen aber dank starker Performance und besonderem Moveset sehr viel Spaß.

Das spielt der Autor und Souls-Experte Marko Jevtic: Bei dieser Auswahl ist mein Favorit sehr klar die Kombination aus dem Mondschleier und der Meteorklinge in der Power Stance.



Die Power Stance erlaubt mir, mit L1/LB sehr schnelle Angriffe zu starten, die hohen Blutungsschaden machen und selbst die agilsten Gegner gut erwischen. Dazu sehen die Animationen einfach cool aus.



In meiner Haupthand nutze ich meistens die Meteorklinge, weil ich den einzigartigen schweren Schlag sehr mag und er mir Sekiro-Flair gibt. Dazu finde ich das Talent vom Mondschleier zu stark – wenn dieses Katana in der Zweithand ist, nutze ich das seltener als „einfachen Ausweg“.



Im zweiten Slot der Zweithand benutze ich den Meteroitenstab, um zum Beispiel fliegende Gegner leichter zu erledigen. Wenn es in die Minen oder gegen Kristallgegner geht, ersetze ich die Schwerter mit 2 Flegeln in der Power Stance.

So findet ihr die richtige Ausrüstung für das Build

Welche Rüstung soll ich nehmen? Bei diesem Build ist die Wahl der Rüstung tatsächlich mehr eine Frage der Ästhethik als den Werten. Solange euer Ausrüstungs-Gewicht am Ende nicht als Schwere Last gilt, könnt ihr hier wählen, was ihr wollt.

Eine große Ausnahme sind die Helme. Hier gibt es nämlich einige, die eure Statistiken beeinflussen. Helme wie der Wichtkopf etwa erhöhen eurer Geschicks-Attribut und eignen sich deshalb hervorragend für unser Dex/Int-Build.

Sehr spannend sind die Schimmersteinkronen, die ihr in der Akademie von Raya Lucaria findet, geben euch interessante Vor- und Nachteile.

Schimmersteinkrone von Haus Zwillingsweis Schimmersteinkrone von Haus Hierodas Schimmersteinkrone von Haus Lazuli Diese Helme sind besonders gute Optionen, kommen aber mit Nachteilen

Besonders gut ist die Schimmersteinkrone von Haus Lazuli. Die erhöht eure Weisheit- und Geschick-Attribute auf Kosten eurer LP. Ein zusätzlicher Nachteil ist ehrlicherweise auch, dass ihr damit ausseht wie das Maskottchen einer großen Fast-Food-Kette.

Welche Talismane soll ich nehmen? Die Wahl der Talismane ist ähnlich spannend. Hier eine generelle Empfehlung zu geben ist schwer, weil es auch von eurem Spielstil, euren eigenen Bedürfnissen und der Anzahl eurer Talismanslots abhängt. Folgende Talismane benutze ich:

Radagons Wundsiegel: Erhöht einige eurer Attribute deutlich, aber auch den erlittenen Schaden

Erhöht einige eurer Attribute deutlich, aber auch den erlittenen Schaden Grüner Schildkrötentalisman: Beschleunigt die Ausdauerregeneration

Beschleunigt die Ausdauerregeneration Klauentalisman: Verbessert Sprungangriffe

Verbessert Sprungangriffe Carianisches Filigranwappen: Senkt den FP-Verbrauch von Talenten

Die Talisman-Wahl von Autor Marko Jevtic

Radagons Wundsiegel ist besonders spannend. Das gibt +5 auf Kraft, Kondition, Stärke und Ausdauer, erhöht aber auch den Schaden um 15 %. Der Talisman alleine entspricht also 20 Level-Ups, birgt aber auch zusammen mit der Lazuli-Krone ein großes Risiko.

Sprungangriffe gehören immer zu den stärksten Angriffen in eurem Arsenal und sind eine Neuerung in Elden Ring. Selbst absolute Profis empfehlen es, von diesen Angriffen und ihrem hohen Haltungsschaden Gebrauch zu machen. Deshalb solltet ihr das auch tun. Der Klauentalisman hilft dabei.

Die anderen Talismane helfen mit der Downtime im Kampf. Mit effektiv mehr FP und schneller Stamina-Regeneration kann ich deutlich aggressiver spielen, was meinem Spielstil entgegenkommt.

Wenn ihr andere Talismane bevorzugt, solltet ihr aber nicht davor zurückschrecken, sie (weiter) zu verwenden.

Soviel zu diesem Schweizer Taschenmesser von einem Elden-Ring-Build. Ganz egal, wie eure Gear-Entscheidungen letztendlich aussehen: Mit einer Skillung auf Geschick und Weisheit stehen euch die besten Waffen und Strategien in Elden Ring jederzeit zur Verfügung.

Habt ihr dieses Build bereits ausprobiert, oder nutzt ihr es aktuell? Wenn ja, wie sehen die Details bei auch aus? Spielt ihr auch mit der Power Stance? Sagt es uns in den Kommentaren!

Wenn ihr weitere Tipps, Infos und Empfehlungen zu Elden Ring aus der MeinMMO-Redaktion sucht, haben wir hier einen Überblick, den wir immer wieder aktualisieren:

Elden Ring: Alle unsere Guides, Einsteiger-Tipps und Builds in der Übersicht