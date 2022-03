Elden Ring: Einer der besten Souls-Spieler der Welt verzweifelt 14 Stunden lang an nur einem Boss

Dass Elden Ring ein schweres Spiel ist, ist bekannt. Doch selbst absolute Experten können sich in dem Spiel die Zähne ausbeißen. So auch Lobos Jr., der als absoluter Souls-Experte gilt. Der hat über 14 Stunden Spielzeit nur damit verbracht, einen einzigen Boss zu bekämpfen – immer und immer wieder.

Der Streamer und YouTuber Michael „Lobos Jr.“ Villalobos ist in der Souls-Community seit Jahren eine feste Größe. In allen FromSoftware-Spielen, von Dark Souls bis Sekiro, hat er sich als Speedrunner und mit irren Challenge-Runs einen Namen gemacht.

Ein Blick auf seinen YouTube-Kanal zeigt Videos, in denen er etwa Dark Souls mit komplett zufälligen Items durchspielt, oder mit einer E-Gitarre als Controller (via YouTube). Lobos Jr. kennt die Souls-Spiele also so gut wie kaum ein anderer Spieler auf der Welt.

Doch auch der langjährige Souls-Experte hatte mit dem knackigen Schwierigkeitsgrad von Elden Ring ordentlich zu kämpfen. Ein optionaler Boss brachte ihn über 14 Stunden zum Schwitzen, Fluchen und bis an den Rand der Verzweiflung.

Spoiler-Warnung: Bei dem Boss handelt es sich um einen optionalen Boss, den ihr erst spät in Elden Ring in Angriff nehmen könnt. Somit werden neben den Boss-Mechaniken auch Regionen, Ausrüstungen und Waffen gezeigt, die ihr womöglich selbst entdecken wollt. Wer sich also noch überraschen lassen will, sollte hier aufhören, weiterzulesen.

Im MeinMMO-Podcast diskutieren wir, ob man Elden Ring falsch spielen kann.

Souls-Experte hält Malenia für „den schwersten Boss in einem Souls-Spiel“

Um welchen Boss geht es? Der Boss, der Lobos Jr. so viele Schwierigkeiten bereitet hat, ist Malenia. Eine Statue von diesem Charakter kommt mit der Collector’s Edition von Elden Ring dazu, zusätzlich war sie ein prominenter Teil der Trailer zum Spiel.

Dass sie als Boss ein harter Brocken wird, haben viele Fans dementsprechend schon im Vorfeld vermutet. Dennoch bringt sie selbst die besten Spieler der Souls-Spiele an ihre absoluten Grenzen. Und das deutlich mehr, als es zum Beispiel Margit getan hat.



Was macht den Boss so schwer? Für Lobos Jr. ist Malenia der „schwerste Boss in einem Souls-Spiel bis jetzt.“ Mehr als 14 Stunden Spielzeit über 2 Tage verteilt hat der Experte nur in diesen einen Boss gesteckt. Zwar hat er gleichzeitig Tricks geübt, die er für seine bereits geplanten Challenge-Runs braucht, der Boss sei aber trotzdem kein Klacks gewesen.

Melania hat gleich 2 schwierige Phasen, dazu mehrere Angriffe, die selbst hochgelevelte Spieler sofort töten können. Es gibt zwar größere und groteskere Gegner in Elden Ring als Malenia, aber kein anderer Boss erfordert ein so hohes Maß an Gameplay-Perfektion von euch.

So sieht der ganze Boss-Kampf aus, wenn man Helfer zur Unterstützung dazuruft:



Wie hat der Spieler auf den Erfolg reagiert? Als Malenia endlich gefallen ist, gab es bei Lobos Jr. keine überschwängliche Euphorie. Stattdessen war er hauptsächlich erleichtert darüber, endlich wieder was anderes in Elden Ring tun zu können.

Hier seht ihr den Sieges-Moment im Video:



Kurz nachdem Malenia tot war, hat Lobos Jr. das Spiel auch durchgespielt. Für seinen ersten Durchgang in Elden Ring hat der Souls-Experte ganze 93 Stunden gebraucht (via Twitter).

Das ist deutlich mehr, als die 30 Stunden Spielzeit, die von FromSoftware im Vorfeld angekündigt wurden. Allein in den Kampf gegen Malenia hat er knapp die Hälfte dieser Zeit investiert – und das als einer der besten und erfahrensten Souls-Spieler überhaupt.

Obwohl ich viel schreie und Angst habe, ist Elden Ring pure Entspannung

Souls-Kenner gibt allgemeine Tipps für Elden Ring

Mit welcher Strategie hatte der Spieler Erfolg? Die Waffe, mit der Lobos Jr. erfolgreich war, ist das Großschwert der Verpflanzung. Diese mächtige Klinge, die an den Thron aus Game of Thrones erinnert, bekommt ihr vom Boss im Schloss Morne. Dieses liegt ganz im Süden der gigantischen Welt von Elden Ring.

Dazu hat der Experte ein sehr kleines Schild benutzt, was sich besonders gut zum Parieren eignet.

Auch allgemein sei das Parieren eine Taktik, die Lobos Jr. allen Elden Ring-Spielern empfiehlt. Mit gutem Timing könnt ihr selbst die stärksten Angriffe eurer Gegner kontern und viel Schaden anrichten.

Viele Bosse brauchen aber 2 – 3 erfolgreiche Parier-Manöver, bevor sie benommen sind und kritisch verletzt werden können. Das ist deutlich schwieriger als in den vergangenen Souls-Spielen. Der Experte findet aber, dass das Erfolgserlebnis dann umso süßer ist (via Twitter).

Auch Sprung-Angriffe seien sehr stark, weshalb der Experte empfiehlt, die oft einzusetzen. Zusammen mit den neuen Schild-Kontern könnt ihr so schnell die Haltung eurer Gegner brechen, was sie sehr verwundbar macht.

Diese und weitere Tricks und Tipps können euch von der ersten Spielstunde an in Elden Ring weiterhelfen. Wir haben die 12 wichtigsten Kniffe in folgendem Artikel gesammelt:

