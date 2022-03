Spieler zeigt, wie stark Magie in Elden Ring werden kann – Killt Boss mit nur einem Zauber

Nur wenige Tage nach Release haben einige Spieler schon einen beachtlichen Teil von Elden Ring abgeschlossen. Ein neuer Clip zeigt nun, wie ein weit fortgeschrittener Spieler seine Magie-Fähigkeiten an einem optionalen Boss demonstriert und das ist ziemlich eindrucksvoll.

Im Subreddit von Elden Ring tummeln sich aktuell die Gameplay-Videos und Clips der Spieler. Viele zeigen ihre größten Erfolge und Misserfolge.

Der User ThatJapaneseMan hat nun ein Video hochgeladen, in der er den mächtigen Zauber „Azurkomet“ an am Bossgegner „Schwarzritter Kindred“ ausprobiert.

Das Ergebnis ist ein beeindruckend:

Video zeigt, welche mächtigen Mittel Elden Ring euch gibt

Wie hat er das geschafft? ThatJapaneseMan hat keine genaue Beschreibung oder Anleitung seines Builds gegeben. Eine Aussage deutet aber darauf hin, dass er schon weit im Spiel fortgeschritten ist und nun Rache an diesem Boss nehmen wollte. Er nutzt zudem Buffs auf Zauberschaden und einen mächtigen Stab.

Falls ihr selbst angehende Zauberer seid, schaut euch doch unseren Magier-Guide für Anfänger an.

Darum ist das bemerkenswert: Der Boss ist für zahlreiche Spieler ein harter Brocken. In den Reaktionen auf das Video melden sich zahlreiche Spieler zu Wort, die den Boss entweder deutlich mühseliger geschafft haben, oder ihn sogar vorerst meiden.

Der Urheber des Clips selbst bezeichnet Magie hierbei indirekt als „overpowered“, also als übermächtig. Manche Spieler stimmen ihm da zu. So schreibt beispielsweise nicklovin508: „Als Nahkämpfer war dieser Typ auf meiner „Noch nicht bekämpfen“-Liste.“

notthatkindoforc1121 schreibt dazu: „Verdammt. Jedes Mal, wenn ich auf reddit bin, finde ich „meinen Build für den nächsten Durchgang“. Ich habe keine Zeit, dieses Spiel 5 mal durchzuspielen, warum denke ich weiter daran?“

oppapoocow hat ein ähnliches Problem: „Bruh, ich habe bereits 3 Charaktere auf Level 50, weil Leute hier immer ihre kranken Builds posten. Bei dieser Rate werde ich das Spiel nie durchspielen.“

In den Kommentaren wird außerdem über das Level-Scaling von Gegnern in Rollenspielen diskutiert. Offensichtlich hat Elden Ring keine Skalierung bei den Feinden, denn man kann mit höherem Level und besserer Ausrüstung die Feinde zum Start des Spiels nahezu pulverisieren.

Das zeigt sich in diesem Fall und auch im Fall von einem eindrucksvollen Margit-Kill, der von einem anderen Spieler viral ging. Aber sehen die Spieler das positiv?

In Elden Ring kann man sich an Gegnern gebührend rächen

In den Kommentaren feiert ein Großteil der Fans, dass Elden Ring auf ein derartiges System verzichtet. Viele sind überzeugt, dass sowas die Power-Fantasy ruiniert, also das Gefühl für die Stärke eures Charakters.

In Rollenspielen geht es häufig um Fortschritt, bessere Ausrüstung und höhere Werte. In den Augen zahlreicher Spieler ist ein System, bei dem die Gegner mit der Spielfigur leveln, fast schon toxisch.

SmartestNPC drückt es so aus: „Die Skalierung von Gegnern funktioniert in den seltensten Fällen. Wenn die Feinde in einem RPG mit dir skalieren, was bringt es dann, stärker zu werden?“ luxsalsivi bringt es für viele auf den Punkt:

Es ist so befriedigend, von einem Mob wiederholt besiegt zu werden, weil man unterlevelt ist, und dann zurückzukommen und ihn absolut zu ruinieren! Andersherum ist auch super befriedigend, endlich einen Mob zu besiegen, wenn man unterlevelt ist. So ist es irgendwie Win-Win lol.

Viele überlegen außerdem, wie viel Luft wohl noch nach oben ist und was im New Game Plus auf Spieler im nächsten Durchgang erwartet.

Hierfür machen viele Leute jetzt schon ihre Pläne und überlegen, welche Builds sie als nächstes spielen wollen.

Wie seht ihr das? Spielt ihr ebenfalls Magie? Oder habt ihr einen anderen Pfad gewählt? Schreibt uns eure bisherigen Erfahrungen gerne in die Kommentare.

Es gibt aber auch Spieler, die in Elden Ring nicht ganz so gut zurechtkommen. Ein Spieler lebt in Elden Ring jetzt als Schildkröte, weil ihm das Leben im Zwischenland zu hart wurde.