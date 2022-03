Während ihr in Elden Ring nur kassiert, legt ein Irrer Bosse mit einem Fitness-Gerät für die Switch

Wer ist der Typ? SuperLouis64 hat bereits in der Vergangenheit mit seltsamen Controllern auf sich aufmerksam gemacht. So spielte er etwa das MMORPG Final Fantasy XIV bereits mit dem Ring-Fit-Controller .

Und funktioniert das? In einem Clip zeigt der Modder, wie er einen Boss des Spiels mit seinem Ring-Fit-Controller besiegt. Nicht nur das: es gelingt ihm sogar im ersten Versuch. Woran andere also scheitern, meistert er mit Fitness-Geräten.

