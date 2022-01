6 verrückte Controller, mit denen ihr wirklich zocken könnt

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Online-Magazin CNET hat den Controller (oder den Handschuh) noch einmal für euch ausgepackt und hat die Spiele noch einmal ausprobiert. In ihrem YouTube-Video könnt ihr euch den Handschuh in Aktion ansehen:

Was ist das für ein Controller? Der Controller sieht wie eine Kampfhand aus einem futuristischen Film aus. Auf dem Unterarm findet ihr alle wichtigen Tasten, mit welchen ihr zocken konntet. Das Gerät wird tatsächlich wie ein Handschuh getragen und überträgt bestimmte Bewegungen an die Konsole.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit dem Katana-Controller könnt ihr übrigens auch heute noch moderne Spiele zocken. So hat der YouTuber „SuperLouis64“ vorgestellt, wie man mit dem Controller den beliebten PS4-Titel „Ghost of Tsushima“ mit dem Katana zocken kann. Das Ergebnis ist durchaus sehenswert:

Was ist das für ein Controller? Der Controller sieht wie ein Katana aus, dabei handelt es sich um ein japanisches Langschwert. Am Griff der Klinge befinden sich alle Tasten eines normalen PS2-Controllers.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist das für ein Controller? Ursprünglich erschien dieser Controller für die GameCube- und PlayStation-2-Versionen des Horror-Spiels Resident Evil 4. Der Controller sieht nicht nur cool aus, sondern ist tatsächlich voll funktionsfähig und ihr konntet mit der Kettensäge tatsächlich Resident Evil 4. Die Waffe orientiert sich übrigens am „Chainsaw Man“, der im Spiel vorkommt und durchaus ordentlich einstecken konnte.

Wer am PC oder an der Konsole zockt, der braucht dafür entweder Maus und Tastatur oder den passenden Gaming-Controller. In den vergangenen Jahren hat es hier einige verrückte Ideen von Herstellern gegeben, um Gamern eine mögliche Alternative zum Standard-Gerät zu bieten.

Insert

You are going to send email to