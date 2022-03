Eine scheinbar liebevolle Umarmung macht Elden Ring schwerer – Passt auf, wen ihr knuddelt!

Das knallharte Action-RPG Elden Ring killt euch nicht nur mit hammerharten Bossen. Selbst hinter vermeintlich nett gemeinten Gesten, wie einer Umarmung, kann sich ein tödlicher Anschlag verbergen. Lest hier auf MeinMMO, was eine auf den ersten Blick harmlose Geste anrichten kann.

Um was für eine Umarmung geht es? Nachdem ihr in Elden Ring den ersten Boss Margit erschlagen habt, (und manchmal auch schon davor), bekommt ihr eine Einladung an die Tafelrundfeste. Dort findet man allerlei nützliche Händler und andere Dienste. Darunter ist eine harmlos wirkende Frau mit sanfter Stimme, die sich Fia nennt.

Die will offenbar niemanden etwas Böses. Ganz im Gegenteil, sie würde so gerne euren Helden umarmen und dessen „Wärme“ spüren. Das klingt etwas creepy, aber es soll dafür auch einen Segen geben.

Was kann also schiefgehen? Und in der Tat umarmt Fia eure Spielfigur dann auch sogleich und entgegen möglichen Vermutungen verwandelt sie sich nicht in ein grässliches Monstrum, das euer Gesicht frisst.

Also alles gut, oder?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Umarmung kostet euch Lebenskraft

Was passiert, wenn man geknuddelt wird? Die vermeintliche Liebenswürdigkeit von Fia hat aber ihren Preis. Denn beim nächsten Kampf seht ihr ein Debuff-Icon bei eurer Lebensenergie. Diese ist um 5 Prozent reduziert.

Die Quelle ist offenbar Fia und ihre Umarmung. Ihr seltsames Gerede über Wärme scheint sich wohl auf eure Lebenskraft zu beziehen, welche die Dame sich wohl geschnappt hat. Das hat vielleicht mit ihrem seltsamen Titel „Deathbed Companion“ zu tun, was ein bisschen wie eine (aktive) Sterbebegleiterin klingt.

Wie wird man das wieder los? Der Debuff scheint permanent zu sein, weder tot noch Rast noch sonstige Methoden scheinen zu helfen. Und auch wenn 5 Prozent nicht nach viel klingen, so kann das doch bei den knallharten Bosskämpfen den Unterschied zwischen Sieg oder Niederlage bedeuten.

Außerdem gibt es ein Mittel gegen die Umarmung des Todes.

Ihr bekommt für die Schmuseeinheit nämlich einen „Segen des Firmaments“, der sich in eurem Inventar befindet. Wen ihr den benutzt, bekommt ihr für kurze Zeit einen Bonus auf Gleichgewicht. Und der Debuff ist dann auch weg (was aber nicht beim Item selbst steht).

Was ist der Nutzen? Ist Fia also eine fiese Falle, die euch schwächt und am Ende umbringt? Eher nicht, denn ihre Absichten scheinen rein zu sein.

Ihr müsst aber aufpassen, ob ihr den Segen wirklich wollt, denn er ist vor allem vor dicken Bosskampfes sinnvoll, wenn die Angriffe der Endgegner euch regelmäßig zum Stolpern bringen.

Überlegt euch also gut, ob ihr das wirklich gerade braucht und umarmt Fia auch nur dann, wenn ihr einen Segen wollt.

Solltet ihr außerdem merken, dass ihr im Spiel nicht weiterkommt und euren Build ändern wollt, dann beachtet unseren Guide dazu: Elden Ring: Umskillen, Larventränen finden und Attribute neu verteilen – So geht’s