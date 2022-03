Elden Ring bietet nicht nur einen sehr hohen Schwierigkeitsgrad. Auch das neueste Spiel von FromSoftware bietet ein hoch-komplexes Kampfsystem und eine düstere Welt, die wenig konkret erklärt. In diesem Artikel sammeln wir von MeinMMO alle Guides für neue Spieler, Wiedereinsteiger und Souls-Veteranen, die bestimme Erklärungen und Tipps suchen.

Dieser Artikel ist ein Überblick über alle Guides, Tipps & Tricks und Builds, die wir von MeinMMO zu Elden Ring veröffentlichen werden. So habt ihr einen schnellen und einfachen Blick auf alles, was in diesem Soulsborne-Game relevant ist.

Wir werden diesen Artikel regelmäßig aktualisieren und erweitern. Artikel, die in mehrere Kategorien passen, werden wir mehrmals verlinken, damit ihr leichter finden könnt, was ihr sucht. Wenn ihr diese Seite dazu nach dem gewünschten Stichwort durchsucht (etwa mit STRG+F am PC), solltet ihr ebenfalls schnell zum gewünschten Ergebnis kommen.

Der Guide, der die wichtigsten Dinge erklärt und allgemein ein sehr guter Anhaltspunkt für die meisten Spieler ist, ist unser Anfänger-Guide. Den findet ihr hier:

Anfänger-Guide für Elden Ring – Einfacherer Start mit 12 Tipps und Tricks

Spieler, die hingegen noch unentschlossen sind, ob Elden Ring das richtige Spiel für sie ist, sollten sich zunächst unseren kurzen Check anschauen.

Spielfigur, Klasse und Builds:

Spiel-Mechaniken & Steuerung

Waffen, Magie & Items

Bosse & NPCs

Zusätzlich empfehlen wir auch unser Video zu Elden Ring, das euch die wichtigsten Infos kurz zusammenfasst:

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

