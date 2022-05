Skill in Elden Ring ist so stark, dass Spieler nur noch darüber lachen können – „Gibt fast keinen Konter“

Aber was haltet ihr davon? Seht ihr es genauso? Wie würdet ihr den Skill anpassen? Würdet ihr euch auch Änderungen am Ausweichsystem wünschen?

Statt zu rollen, hat man in Bloodborne nämlich schnelle Ausweichschritte ausgeführt, die es einem erlaubten, sich wesentlich schneller zu repositionierten – bei dem schnelleren Kampfsystem in Bloodborne aber auch eine notwendige Funktion.

Einige nehmen das Thema allerdings ernst und finden, dass der Skill nie etwas im Spiel zu suchen hatte. Sie führen außerdem eine Diskussion über das generelle Ausweichsystem in Elden Ring. So würden sie sich lieber die Ausweichanimationen aus Bloodborne wünschen, da diese eher zum Kampfsystem passen würden.

Für den User FishBiterMMGHunter ist der Skill aber nicht völlig OP, weil man ihn nicht in Kombination mit dem OP-Katana Blutige Ströme nutzen kann. Das fehlt ihm wohl noch für die absolute Krönung. Dem entgegnen aber andere, dass man das Katana einfach in der zweiten Hand nutzen könne.

Was ist das für ein Skill? Wenn ihr eine Waffe mit dieser Kriegsasche ausstattet, könnt ihr einen schnellen Ausweichschritt machen. Ihr werdet kurz unsichtbar und macht einen großen Schritt in die gewünschte Richtung.

