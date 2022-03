Elden Ring: Goldener Skarabäus – So findet ihr den Talisman, der euch mehr Runen bringt

Der Goldene Skarabäus ist einer der nützlichen Talismane von Elden Ring. Warum er nützlich ist und wie ihr ihn findet, erfahrt ihr in diesem Guide auf MeinMMO.

Talismane spielen eine wichtige Rolle in Elden Ring. Sie haben die verschiedensten Effekte und können so Taktiken ermöglichen, die selbst die härtesten Bosskämpfe erleichtern. Manche haben auch passive Effekte, die langfristiger helfen. So ein Beispiel ist der Goldene Skarabäus.

Was ist das für ein Talisman? Der Effekt des Talismans ist simpel, aber gerade im ersten Durchgang und im Mittel-Teil des Spiels nützlich. Denn der Goldene Skarabäus bringt euch Extra-Runen für jeden Kill, solange ihr ihn angelegt habt. Somit hilft er euch gerade in der Level-Phase weiter.

Er befindet sich in Caelid, dem südöstlichen Gebiet der Zwischenlande. Wir zeigen euch den genauen Fundort und wie ihr am besten hingelangt.

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Goldener Skarabäus bringt euch 20 % mehr Runen – Hier der Fundort

So kommt ihr hin: Zunächst einmal müsst ihr nach Caelid. Das ist die südöstliche Region, die durch ihre rote Farbe unverkennbar ist.

Startet von dem Ort der Gnade „Runen von Caelem“ und bewegt euch in Richtung Osten.

Dort kommt ihr schließlich an eine Schlucht.

Die müsst ihr an einer bestimmten Stelle überqueren, um zum Eingang der Höhle zu kommen.

Nutzt dafür einen klar sichtbaren Vorsprung und nutzt dann euer Pferd Torrent, um über die Baumwurzeln zum Eingang der Höhle zu kommen.

Hier seht ihr das auf Bildern:

Die Höhle ist sehr dunkel und voller Gewässer, die euch Scharlachfäule verpassen können. Seid also vorsichtig, wo ihr hintretet und habt zur Not Bewahrende Boli dabei. Auch Anrufungen und Zauber, oder Talismane die die Immunität erhöhen, können sehr hilfreich sein.

Abgesehen von der Fäulnis gibt es auch Gegner, die euch zusätzlich Gift verpassen können. Seid also auch dafür gewappnet.

Wo finde ich den Talisman? Den bekommt ihr, wenn ihr den Boss des Dungeons besiegt. Der besteht aus zwei Fäulnis-Rittern, die nur unwesentlich stärker sind, als ihre „normalen“ Gegenstücke.

Die ideale Item-Kombo zum Runen farmen – mit 50 % Bonus

So funktioniert das: Laut Fextralife erhaltet ihr mit dem Talisman einen Bonus von 20 %. Ihr könnt den Effekt der erhöhten Runen-Ausbeute dank eines Items zusätzlich erhöhen. In Kombination mit dem Talisman erhaltet ihr so einen ordentlichen Boost.

So bringt euch das Item „Goldener Federtierfuß“ zusätzlich für 3 Minuten einen Extra-Bonus von 30 %. In Kombination mit dem Talisman kommt ihr so also auf satte 50 %. Um den „Goldenen Federtierfuß“ herzustellen, braucht ihr folgende Items:

Handbuchbuch des Missionars [2] für das Rezept

3x Rowafrüchte

1x Federtierfuß mit vier Zehen

1x Goldenes Glühwürmchen

Dank der Extra-Runen könnt ihr so schneller leveln oder habt mehr Budget für die Shopping-Touren bei den Händlern von Elden Ring.

Weitere Guides findet ihr in unserer Übersicht: Elden Ring: Alle unsere Guides, Einsteiger-Tipps und Builds in der Übersicht