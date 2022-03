Eintracht Spandau ist ein neu gegründetes Team aus dem Spiel League of Legends. Wir fassen die wichtigsten Infos in einem Video zusammen.

So findet ihr den schlechtesten Talisman im Spiel, Shabriris Kummer, der mit einem cleveren Trick eine starke Strategie noch besser macht. Nutzt ihr die Mimic Tear oft? Tut ihr das auch noch nach dem Patch? Wenn ja, findet ihr den Patch angemessen? Und was sagt ihr zu dieser Strategie? Sagt es uns in den Kommentaren.

Der Talisman liegt am südwestlichen Ende des Dorfes, bei einem Turm. Dort ist er nicht schwer zu finden. Im Notfall könnt ihr den genauen Ort könnt in der interaktiven Karte nachprüfen.

Was ist der Effekt? Mit diesen Schritten habt ihr bewirkt, dass die Mimic Tear Shabriris Kummer ausgerüstet hat. Und das, solange sie aktiv ist. Ihr allerdings legt den Talisman sofort wieder ab, seid von dem Effekt also nicht mehr betroffen.

Denn Shabriris Kummer ist einer der schlechtesten Talismane im Spiel. Sobald ihr dieses Item ausrüstet, zieht ihr kontinuierlich gegnerische Aggression an. Ihr macht euch also sozusagen automatisch und freiwillig zum Staatsfeind Nummer 1 im Zwischenland, ganz ohne positiven Nebeneffekt, sofern ihr solo spielt.

Anschließend braucht ihr den Talisman Shabriris Kummer. Den findet ihr in der Spielwelt (dazu später mehr), aber ihr könnt ihn schon als Andenken schon ganz am Anfang des Spiels auswählen . Das ist aber nicht empfehlenswert.

So findet ihr die Mimic Tear in Elden Ring – Macht jeden Boss lächerlich einfach

Die Asche der Mimic Tear findet ihr in Nokron. Wo genau, verraten wir euch im Detail in diesem Artikel:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch keine dieser Reaktionen hat sich als wahr herausgestellt. Die Mimic Tear macht nach dem Nerf zwar weniger Schaden, aber das war nie ihre Hauptstärke. Stattdessen ist dieser Summon so überragend stark , weil er Bosse ablenkt und an eurer Stelle Schaden einsteckt.

Die Asche der Imitatorträne (Mimic Tear) ist ein beliebtes Hilfsmittel in Elden Ring . Auch nach dem Nerf ist dieser NPC-Summon eine gigantische Unterstützung in jedem Bosskampf. Mit einem cleveren Trick holt ihr aber das absolut beste aus ihr heraus. MeinMMO sagt euch mehr.

Insert

You are going to send email to