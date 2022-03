Spieler entdeckt seltsamen Geheimgang in Elden Ring, nachdem er 50-mal auf eine Wand einprügelt

Das MMORPG Thorne and Liberty (TL) soll noch 2022 erscheinen. In einem neuen Trailer wurde nun viel Gameplay gezeigt.

Also habe ich nachgesehen und diese Wand hat 9999 HP. Zum Vergleich: In Dark Souls 1 gibt es Objekte mit 999 HP, aber sie haben auch 999 Verteidigung, was bedeutet, dass kein Angriff sie beschädigen kann. Stattdessen werden sie durch Event-Auslöser durchbrochen, z. B. wenn man auf einen einstürzenden Boden läuft. […] Dass die Wand als zerstörbares Objekt eingestellt ist, aber 9999 HP und keine Verschwindeanimation hat, bedeutet, dass sie sehr wahrscheinlich durch ein Ereignisskript zerstört werden sollte, obwohl nicht klar ist, ob sie das überspielt haben oder ob es ein Bug ist. Es sollte aber auf jeden Fall 9999 Verteidigung haben.

Der Dataminer gilt als Experte in der Souls-Community und hat beispielsweise die Gesichter der NPCs unter ihren Masken und Helmen in einem Video vorgestellt . Seine Erklärung lautet:

Das hat der Dataminer herausgefunden: Zullie the Witch hat festgestellt, dass diese Wand einen eigenen Pool an Lebenspunkten hat. Sie kommt auf 9999 LP.

Was genau es mit dem Weg auf sich hat, lässt sich nur schwer sagen. Es gibt allerdings einen Anhaltspunkt, den der Dataminer Zullie the Witch erläutert:

Was hat es mit dem Geheimgang auf sich? Das ist aktuell das heiße Thema in der Community. Der bekannte YouTuber Iron Pineapple schrieb über Twitter: „Oh mein Gott, das ändert alles.“

Diese Wände sind normalerweise vor allem in Dungeons zu finden, können aber auch in der offenen Welt gefunden werden. Diese Geheimwege sind auch eine Art Insider-Gag in der Community.

