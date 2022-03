Elden Ring macht mich total paranoid und das ist auch gut so

Bei der Suche nach Loot hilft euch übrigens die hervorragende Karte, die in Elden Ring auch eine viel größere Rolle spielt, als in gängigen Open-World-Spielen. Hier findet ihr unseren Guide dazu:

Dieses ständige Umschauen nach Loot zeigt für mich: Elden Ring hat mit seiner Spielwelt das geschafft, was kaum ein anderes Spiel so hinbekommt. Es lohnt sich, die Augen offenzuhalten, doppelt hinzuschauen und eben „paranoid“ zu sein, da die Entwickler genau solche Dinge belohnen.

Solche Dinge erlebe ich in Elden Ring am laufenden Band. Deswegen sieht man mich eigentlich fast nur noch rollend durch Dungeons bewegen. Jede verdammte Holzkiste muss dran glauben, weil dahinter Loot versteckt sein könnte!

Oft genug habe ich mich deswegen schon verlaufen und völlig die Orientierung verloren. Das ist aber in der Regel, wie auch in diesem Fall, mit einem coolen Zauber, einer Waffe oder einem anderen wertvollen Item belohnt.

Darum ist das etwas Gutes: Der Erkenntnis ging zunächst eine lange Reise durch einen Dungeon voraus. Wie so typisch für die FromSoftware-Spiele, sind diese total verschachtelt und man kann sich schnell verlaufen. Daher muss man immer die Areale und Räume genau untersuchen und im Kopf behalten, wenn man nicht vom Weg abkommen will.

Dabei bin ich aber mehr auf die Inhalte eingegangen, als auf das, was diese bei einem bewirken. Und da ist mir vor kurzem etwas aufgefallen: Während ich in einem Dungeon unterwegs war, habe ich mich dabei ertappt, gar nicht mehr darauf zu achten, wo ich eigentlich hingehe.

Elden Ring ist in vielerlei Hinsicht ein grandioses Spiel. Eine der größten Errungenschaften ist dabei die offene Spielwelt des RPGs. In meinem Review bin ich ausführlich darauf eingegangen und habe erklärt, warum Elden Ring den Thron der Open-World-Spiele erobert hat.

Insert

You are going to send email to