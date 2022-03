Ihr könnt in Elden Ring ganz leicht Runen farmen, indem ihr einen halbtoten Riesendrachen verschont

In Elden Ring sind Runen ein zentraler Bestandteil des Charakter-Fortschrittes. Deshalb interessieren sich zahlreiche Spieler für Orte, an denen man sie farmen kann. Eine besonders gute Stelle findet ihr im Osten der Spielwelt, bei einem riesigen Drachen. Doch ihr dürft ihn nicht töten.

Runen sind die Erfahrungspunkte und Währung in Elden Ring. Ihr könnt damit eure Attribute verbessern, oder bei NPCs alle möglichen Items kaufen. Daher sind sie besonders wichtig und viele Spieler suchen nach Orten, an denen man effektiv Runen farmen kann.

Ein besonders effektiver Spot befindet sich östlich des Startgebietes Limgrave, in der Nachbarregion Caelid. Dort könnt ihr in kurzer Zeit tausende Runen sammeln.

Riesendrachen verschonen und seine Helfer töten bringt rund etliche Runen

So könnt ihr dort Runen farmen: Ihr werdet früher oder später auf einen riesigen Drachen treffen, der wohl abgestürzt ist. Er liegt bewegungslos in der Welt und wirkt auf den ersten Blick so, als wäre er schon tot.

Er hat sicher bessere Tage gesehen, doch sobald ihr euch nähert, wacht der Drache auf. Er kann nur seinen Kopf bewegen. Der Drache stößt dann einen Schrei aus, der euch einen Debuff auf Angriff und Verteidigung verpasst.

Außerdem wachen um ihn herum etliche kleinere Drachenzombies auf. Diese Drachen sind euer eigentliches Ziel. Denn um den riesigen Drachen zu töten, müsst ihr erst einmal seine Minions ausschalten.

Jeder der Drachen hat viele Lebenspunkte, aber nur eine begrenzte Auswahl an Angriffen. Diese sind dafür aber besonders stark, ihr müsst sie also unbedingt blocken oder ausweichen.

Ansonsten sind die Drachen aber keine große Herausforderung und jeder gibt euch einige Tausend Runen.

Lasst immer den letzten Drachen am Leben und kehrt zum Ort der Gnade zurück.

Nun spawnen die Drachen erneut und ihr könnt das ganze wieder von vorne starten.

Wenn ihr alle außer den letzten Zombiedrachen tötet, solltet ihr ordentlich Runen absahnen.

Was passiert, wenn ich alle töte? Dann stirbt der Riesendrache ebenso und kehrt nicht mehr in diesem Durchgang zurück. Ihr könnt dort also erst wieder im New-Game-Plus Runen farmen.

Es ist schwer zu sagen, ob ein Kill des Drachens weiteren Einfluss hat. Doch aktuell sieht es nicht so aus, als hätte der Drache irgendeinen Bezug zu einer möglichen Quest oder einem NPC.

Solltet ihr ihn töten, erhaltet ihr zusätzlich noch einmal rund 25.000 Runen. Insgesamt gibt es also über 100.000 Runen zu holen, wenn ihr dazu noch das Item Goldener Finger einsetzt. Doch der Tod des Riesendrachen „tötet“ auch diese Farm-Methode.

Falls ihr Probleme mit den kleineren Drachen habt, hier ein paar kurze Tipps für den Kampf:

Lasst euch nach Möglichkeit nicht treffen, gerade wenn ihr nur wenige Lebenspunkte habt. Nutzt für den Notfall außerdem einen Schild, um doch einen Treffer abfangen zu können.

Landet schwere, aufgeladene Angriffe. Früher oder später könnt ihr den Moment für einen kritischen Angriff provozieren. Das seht ihr daran, wenn die Drachen umfallen und eines ihrer Augen durch oranges Leuchten eine Schwachstelle offenlegt.

Zieht die Drachen langsam und einzeln von den anderen weg. Ihr wollt nicht gegen mehrere gleichzeitig kämpfen. Glücklicherweise haben die Drachen wohl keine besonders guten Augen und Ohren, es sollte kein Problem sein, sie einen nach dem anderen auszuschalten.

Kämpft lieber zu Fuß, da ihr auf eurem Pferd keine Angriffe blocken könnt.

Achtet auf seine Stampfangriffe, wenn ihr seine Beine attackieren solltet.

Ihr könnt natürlich auch aus dem Fernkampf heraus angreifen und gar nicht erst das Risiko im Nahkampf suchen. Doch manche bevorzugen eben riesige, brutale Waffen. Es gibt sogar eine, die an einen Pizzaschneider erinnert und ziemlich seltsam aussieht.

Die Farm-Route liegt im Osten von Caelid

Wo finde ich den Drachen? Es gibt zwei mögliche Routen. Die erste und einfachste ist, wenn ihr über einen Teleporter direkt in den Norden von Caelid reist und von dort aus Richtung Süden reitet.

Ihr findet den Drachen südwestlich des großen Baumes, den ihr auf der Karte erkennen könnt:

Hier seht ihr zwei mögliche Wege zur Festung Faroth.

Der Drache ist riesig und nicht zu übersehen. Direkt hinter dem Drachen liegt außerdem die Festung Faroth.

Dort findet ihr einen Ort der Gnade, auf der anderen Seite am Rand der Schlucht. Somit habt ihr es nicht weit, um die Route immer wieder zu laufen.

In Caelid werdet ihr auf viele nervige Gegner treffen, gegen die euch ein Item aber nützlich sein kann:

Falls ihr trotz allem Probleme mit dieser Methode habt, haben wir in unserem Guide zum Runen farmen eine entspanntere Methode für euch.

Der Spot befindet sich ebenfalls in Caelid, aber ganz im Norden. Dort könnt ihr einfach mit eurem Pferd eine Reihe kleinerer Feinde abarbeiten. Das ist allerdings nicht ganz so effektiv.

Was haltet ihr von dieser Methode? Habt ihr sie auch schon entdeckt? Nutzt ihr sowas überhaupt, oder levelt ihr lieber „normal“?

