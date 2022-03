Fiesling legt in Elden Ring gleich 3 Spieler alleine um, täuscht sie hinterhältig

Seit der Dark-Souls-Reihe ist der Multiplayer ein Favorit unter der lange gewachsenen Soulsborne-Community. Daher feiern nun etliche Fans den Clip eines Spielers, der im PvP von Elden Ring dank eines gemeinen Tricks eine ganze Gruppe hereinlegen konnte.

Der Multiplayer von Elden Ring bietet sowohl Koop, als auch PvP. Gerade letzteres sticht im Vergleich zu anderen Spielen stark heraus.

Denn hier gibt es keine unterschiedlichen Modi, keine richtige Spielersuche oder Ranglisten. Im Großen und Ganzen funktioniert PvP genauso wie in Dark Souls.

Ihr könnt in die Welt von anderen Spielern einfallen und müsst den Host ausschalten.

Dabei nehmt ihr die Form eines roten Phantoms ein.

Der Host kann allerdings auch selbst Koop-Spieler zur Hilfe rufen. Im Worst Case muss der einfallende Spieler also alleine gegen eine ganze Gruppe ankommen.

So auch im Fall von reddit-Nutzer BobbyBuckets_69. Doch der Spieler hat einen fiesen Trick angewandt, der unter PvP-Kennern durchaus bekannt ist.

Da er in der Unterzahl war, entschied sich Bobby für eine passive Spielweise:

Der eigentliche Kampf dauerte nicht einmal 15 Sekunden. So ging der Angreifer vor:

Statt offensiv und direkt gegen seine Gegner vorzugehen, versteckte er sich an einer schwer zu erkennenden Stelle und wartete einfach ab.

Außerdem nutzte er zur Tarnung einen Ring, der die rote Form des Eindringlings verschwinden ließ. Somit sah er aus, wie ein Host oder ein NPC.

Dann setzte er sich 15 Minuten auf einen Holzbalken, einige Meter über einem Aufzug.

Der Spieler wusste dabei offensichtlich genau, wo seine Gruppe lang wollte. Also machte er es sich in der Dunkelheit gemütlich und wartete einfach, bis sein Ziel ahnungslos in den Aufzug lief, begleitet von seinen zwei Koop-Spielern.

Nun war die Stunde des Attentäters gekommen. Er stürzte sich von dem Balken hinunter auf die Spieler, nutzte die Kriegsaschen-Fähigkeit seines Doppelgroßschwertes und zerlegte die völlig überrumpelte Gruppe in kürzester Zeit.

Bei solchen Manövern kann es nicht sachen, den Fallschaden in Elden Ring abschätzen zu können, damit bei einem Sprung nichts schiefgeht.

Spieler loben „langlebiges“ PvP, doch einige finden den Clip „beängstigend“

So reagieren die Spieler: In den Kommentaren feiern die Spieler, wie Bobby seine Opfer hinters Licht geführt hat. Außerdem fragen sie nach dem Ring, mit dem er seine rote Phantomaura verschwinden ließ.

Den gibt es übrigens beim Zwillingsjungfern-NPC bei der Tafel der Gnade zu kaufen, für 1.000 Runen. Eine andere Variante lässt euch wie ein Koop-Spieler aussehen.

Ansonsten zeigen sich viele der Spieler am PvP von Elden Ring interessiert. Einige haben jedoch Sorge wegen des Schwierigkeitsgrades. So schreibt SolarClipZ: „PvP hört sich in diesem Spiel nach Spaß an, aber das Spiel ist so verdammt groß und ich nehme mir meine Zeit dafür, also habe ich wiederum keine Zeit, das auszuprobieren“.

Zahlreiche andere Community-Mitglieder entgegnen dem aber, dass die PvP-Modi der früheren FromSoftware-Spiele ohnehin hartnäckige Fans haben. Auch mehrere Jahre nach Release findet man nach wie vor eine aktive PvP-Community in Dark Souls vor – Wenn die Server nicht gerade wegen Hacking-Problemen offline genommen werden müssen.

Sie schildern ähnliche Geschichten, in denen sie selbst Opfer solcher Angriffe wurden oder selbst solche Aktionen starteten.

Es gibt aber durchaus einige Spieler, die vom PvP eher abgeschreckt sind. Denn gerade als Neuling ist das Spiel ohnehin hart genug, sodass man sich dazu nicht noch PvP-Experten mit hunderten Stunden Erfahrung in Dark Souls in die eigene Welt holen muss, damit sie einen in den Boden stampfen.

Aber was haltet ihr davon? Habt ihr bereits PvP in Elden Ring ausprobiert? Wie sind eure Erfahrungen? Oder gehört ihr zu denen, die gerne darauf verzichten und sich auf Solo- oder Koop-Sessions konzentrieren?

