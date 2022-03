Spieler lebt in Elden Ring jetzt als Schildkröte, weil ihm das Leben im Zwischenland zu hart wurde

So viel zu alternativen Existenzen als Schildkröte Hund. Mehr zu Elden Ring gibt’s hier: 12 Tipps und Tricks für Einsteiger in Elden Ring

Denn Spieler können in Elden Ring überall in der Spielwelt öffentlich einsehbar Kommentare hinterlassen. Die kann dann jeder Spieler lesen und auch mit Upvotes relevanter machen.

Sind die alle dumm oder was hat es damit auf sich? Tatsächlich scheinen Spieler von Elden Ring eine große Freude daran zu haben, jedes Tier im Spiel als „Hund“ zu bezeichnen. Diese seltsame Sitte in ein viral gegangenes Meme, das mit einem speziellen Feature im Spiel zu tun hat.

Was hat es mit den Hundesprüchen auf sich? In der Tat besteht ein Großteil der Kommentare auf reddit daraus, dass über Hunde gesprochen wird:

Wo hat er den Panzer her? Auf die Frage hin, wo man denn so einen schicken Panzer herbekäme, gab der Spieler an, dass er das Teil von einem Turm im Norden von Castle Morne habe. Dort sei ein Wirbelwind, mit dem man hochkäme.

