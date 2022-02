Ausgerechnet die nackte Klasse in Elden Ring ist so vielseitig wie keine andere

In wenigen Tagen könnt ihr endlich selbst ausprobieren, welche der Klassen für euch geeignet ist. Elden Ring erscheint am Freitag, dem 25. Februar für PC via Steam, auf PS5 und PS4 sowie Xbox Series X|S und Xbox One.

Für manche Veteranen ist es außerdem eine Tradition, das Spiel als nackter Bettler durchzuspielen. Aber verratet uns: Werdet ihr den Bettler spielen? Oder fangt ihr mit einer anderen Klasse an? Nehmt an unserer Umfrage teil:

Das stimmt nicht, denn in diesen Spielen erleidet man einen zusätzlichen, erlittenen Schaden, wenn man keine Ausrüstung in einem Slot trägt. Das Tragen von etwas mit 2 Verteidigung ist deutlich besser als gar nichts zu tragen. Außerdem ist es für Anfänger schwer, mit der Keule, einer Waffe mit geringer Reichweite, zu beginnen, weil man einen guten Abstand braucht.

Ihr könnt beispielsweise als Astrologe mit Zauberstab anfangen, euch mit zusätzlichem Fortschritt aber einfach zum Krieger oder Hybrid umskillen. Die Klassen legen nur Ausrüstung und Anfangsattribute fest. Alles andere bestimmt ihr mit jedem Level, ein wenig wie in Path of Exile.

Die Klassenwahl in Elden Ring etwas anders, als man es aus anderen RPGs kennt. Während viele Klassen dort für den Rest des Spiels einen entscheidenden Einfluss haben und eure Spielweise in einem Rahmen festlegen, sind die Klassen von Elden Ring deutlich flexibler.

Die offizielle Beschreibung lautet: „Eine arme, ziellose Sau, nackt wie am Tag ihrer Geburt. Eine schöne Keule ist alles, was sie hat. „

