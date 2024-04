Eindringling wird in Elden Ring von 3 Spielern verfolgt – Besiegt sie mit einem Loch

In Elden Ring gibt es nicht nur fiese Monster, sondern auch tödliches Terrain. Ein Spieler hat sich das zunutze gemacht und seine Verfolger in eine Falle gelockt.

Was ist das für ein Loch? Es handelt sich dabei um ein Loch in Limgrave, welches sich südöstlich des Friedshofs der Gestrandeten befindet. Das Loch wird von feindlichen Fledermäusen bewacht, kann jedoch im Eifer des Gefechts oder hastiges Flüchten gern übersehen werden.

Das Loch bietet keine Besonderheiten, außer dass ihr euren schnellen Tod finden könnt, wenn ihr aus Versehen hineinstürzt. Ein Spieler hat das ausgenutzt und als Eindringling davon profitiert.

Spieler füttert berühmtes Loch mit drei Seelen

Wie sah der Kampf aus? Der Reddit-User Gabriel96c hat einen Clip von seinem Kampf veröffentlicht. Er drang in die Welt von drei Spielern ein und wollte diese besiegen, doch sie waren mächtiger. Gabriel musste daraufhin die Flucht antreten. Von zwei Schwertkämpfern und einem Magier gejagt, versuchte der Eindringling zu entkommen, um nicht vernichtet zu werden, doch es sah nicht gut für ihn aus.

Er torkelte mit wenig Leben Richtung Süden und erinnerte sich, dass sich in der Nähe ein tiefes Loch befindet, in dem man stirbt, wenn man hineintritt. Er marschierte also in Richtung des Lochs und sprang drüber, während seine Gegner blind in den Abgrund fielen.

Elden Ring besitzt viele tödliche Gebiete: Wer gern PvP in Elden Ring zockt, sollte nicht nur auf mächtige Magie oder Waffen setzten. Das RPG besitzt viele tödliche Umgebungen, die Spieler zu ihrem Vorteil nutzen können. Zusammen mit einer Prise Kreativität lassen sich Kanten oder optische Täuschungen wie das berühmte Loch in Limgrave schnell zu Todesfallen verwandeln. Nutz diese gern zu eurem Vorteil aus.

Was haltet ihr von diesem Kill? Habt ihr eure Gegner auch schon so täuschen können, um sie in ihr Verderben stürzen zu lassen?

Spieler besiegt betrügerischen NPC in Elden Ring, bekommt dafür 100 Millionen Runen