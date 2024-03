Spieler besiegt betrügerischen NPC in Elden Ring, bekommt dafür 100 Millionen Runen

In Elden Ring gibt es viele NPCs, die ihr im Laufe eurer Reise in den Zwischenlanden treffen könnt. Einer jedoch ist ganz gerissen und bestiehlt euch sogar, wenn ihr es am wenigsten erwartet. Wer das ist und wie ihr an eure Runen herankommen könnt, erfahrt ihr hier.

Was ist das für ein NPC? Es handelt sich dabei um Gostoc, der Torwächter von Schloss Sturmschleier. Dieses pfiffige Kerlchen mit nur einer Hand möchte schon zu Beginn eurer Reise durchs Schloss euer Vertrauen gewinnen. Er gibt euch den Tipp, lieber einen Umweg einzuschlagen und nicht den direkten Weg durchs Tor zu nehmen, um ins Schloss zu gelangen.

Ein weiser Rat, denn Spieler, die diesen missachten, werden von vielen Gegnern und Ballisten beschossen und getötet. Trotz seiner hilfreichen Geste solltet ihr ihm nicht vertrauen, denn er hat es auf eure Runen abgesehen. Er bestiehlt euch, sobald ihr sterbt und klaut 30 % eurer Runen, die ihr fallen gelassen habt.

Trotz seiner Schandtaten ist nicht alles verloren, was verloren geglaubt scheint. Denn ihr könnt wieder an eure geklauten Runen gelangen.

Ihr habt den Trailer von „Shadow of the Erdtree“ verpasst? Dann haben wir das passende Video für euch:

Spieler tötet NPC – Bekommt 100 Millionen Runen

Wo finde ich den NPC? Gostoc lässt sich zu Beginn eurer Reise am Ort der Gnade „Sturmschleier-Haupttor“ finden. Geht dazu rechts am Tor vorbei in den Raum mit den zwei großen Tischen. Gostoc befindet sich an der Wand auf der rechten Seite des Raums. Solltet ihr also jetzt eure Rache wollen, könnt ihr ihn abmurksen.

Im späteren Verlauf eurer Reise wird Gostoc jedoch seine Position wechseln und öfter Orte aufsuchen, die schwer zu erreichen sind, nur um an eure Runen zu gelangen. Der Reddit-User Esbidee hat Gostoc auf einem dieser Orte aufspürt, um sich zu rächen:

Er begegnete Gostoc auf dem Dach einer Kapelle in der Nähe der Mauer von Schloss Sturmschleier. Nachdem er diesen entdeckt hatte, trat er ihn in den Abgrund und tötete so den Gauner. Zur Überraschung bekam Esbidee über 100 Millionen Runen spendiert, weil Gostoc diese im Laufe der Zeit von Esbidee geklaut hatte.

Wie funktioniert die Mechanik? Gostoc der Schurke beklaut euch jedes Mal, wenn ihr in der Nähe von Schloss Sturmschleier sterbt. Er klaut jedoch keine willkürliche Anzahl an Runen, sondern immer 30 % von der Gesamtmenge, die ihr zur Zeit eures Ablebens in der Tasche hattet.

Das Interessante hierbei ist zudem, dass Gostoc wie eine Bank funktioniert. Solltet ihr also diesen Ganoven noch nicht erledigt haben, könnt ihr ihn dazu verwenden, eure vielen Runen zu bunkern, um sie dann später, falls ihr Runen braucht, zurückzuholen. So gehen diese nicht „verloren“.

Wusstet ihr, dass Gostoc so ein Langfinger ist oder habt ihr euch immer noch gefragt, warum ihr in Schloss Sturmschleier so viele Runen verliert? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

