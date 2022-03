Erinnert ihr euch an den einen hilfreichen NPC in Elden Ring? Der hat euch die ganze Zeit dreist beklaut

Elden Ring mangelt es nicht an NPCs, die seltsam, gruselig oder gemein sind. Freundliche Gesichter wie der Pförtner Gostoc sind da eine angenehme Ausnahme – scheinbar. Denn gerade dieser Kerl, der so hilfreich wirkt, beklaut euch dreist nach jedem Tod. MeinMMO verrät euch mehr.

Kurz nach dem Tutorial-Dungeon gibt euch Elden Ring viele Signale, dass ihr doch beim Sturmschwingen-Schloss vorbeischauen solltet. Diese imposante Burg ist so ziemlich das Erste, was ihr in der Open World seht.

Wenn ihr es dann am knüppelharten Boss Margit vorbei geschafft habt, ist der Pförtner Gostoc eure erste Begegnung und wie wohltuender Balsam: Er ist freundlich, warnt euch vor dem Hinterhalt am Haupttor und hilft euch dabei, einen sichereren Weg tiefer ins Schloss zu finden

Doch wie schon bei Fia und ihren trügerischen „Knuddeln des Todes“ versteckt Gostocs hilfreiche Warmherzigkeit eine fiese Konsequenz.

Gostoc klaut euch nach jedem Tod 30 % eurer Runen

Der NPC Gostoc ist in einem Raum links neben dem Haupttor vom Sturmschwingen-Schloss, und könnte kaum unscheinbarer sein. Leichenblasse Haut, angestrengte Stimme und Klamotten, die ihn farblich fast komplett mit der Wand verschmelzen lassen – dieser Pförtner ist der Inbegriff von einem Mauerblümchen.

Dabei ist gerade nach dem harten Kampf gegen Margit seine freundliche und zurückhaltende Art sehr angenehm. Er wünscht euch Glück, macht euch Komplimente und gibt euch lieb gemeinte und ehrliche Tipps, die ihr aber auch problemlos und ohne böses Blut ablehnen könnt. Vielleicht habt ihr nach dem Gespräch mit ihm ein kleines Grinsen im Gesicht, bevor ihr das bei den Falken mit Schwertfüßen wieder verliert.

Doch wenn ihr im Sturmschwingen-Schloss sterbt und anschließend eure Runen wieder aufsammelt, fällt euch vielleicht etwas auf. Denn aus irgendeinem Grund habt ihr sammelt ihr weniger Runen ein, als ihr verloren habt. Das passiert an keinem anderen Ort im Spiel, war auch nie ein Teil der Souls-Spiele. Alles, was ihr verliert, könnt ihr genauso wieder einsammeln.

Eigentlich. Denn das stimmt nicht im Sturmschwingen-Schloss. Und ihr ahnt den Grund bereits: Der unscheinbare Gostoc beklaut euch dreist nach jedem Tod.

Ganze 30 % eurer Runen sackt der Pförtner nach jedem eurer Tode ein – ohne, dass das Spiel euch das je explizit sagt. Vielleicht merkt ihr auch gar nicht, dass ihr da um große Teile von eurem teuren Lohn gebracht werdet. Denn der unscheinbare Gostoc wartet ganz unbemerkt auf euer Verderben, und bedient sich vollkommen ungeniert.

Gostoc ist hinterlistig, doch es lohnt sich, ihn am Leben zu lassen

Auch, wenn Gostoc sich in den Schatten aufhält, können aufmerksame Spieler sein hinterlistiges Verhalten beobachten. Wenn ihr genau hinschaut, könnt ihr Gostoc immer wieder hinter eurer Spielfigur entdecken:

Auf einem verfallenen Wachturm.

Während man den Seitenpfad durchquert.

Im Inneren des Wachturms.

Auf dem Dach der Burgkapelle.

Dieses Video zeigt all diese Orte:

Doch das ist noch nicht alles: Wenn ihr den dunklen Raum mit dem verrosteten Schlüssel betretet, schließt jemand hinter auch die Tür. Ihr hört ein fieses Lachen, während ihr eingesperrt seid mit einem schweren Gegner. Es ist das Lachen von Gostoc.

Das passiert, ganz gleich, ob ihr seine Hilfe annehmt oder nicht. Solange Gostoc am Leben ist, wird er euch im Sturmschwingen-Schloss beklauen. Doch ihr solltet nicht voreilig handeln:

Mit Patch 1.03 wurde die Geschichte um Gostoc erweitert. Wenn ihr die Quests anderer NPCs richtig erledigt, öffnet Gostoc wieder seinen Laden. Dort verkauft er euch die seltenen und wahnsinnig wertvollen Uralten Drachenschmiedestein, mit dem ihr eure Waffen auf das höchste Level upgraden könnt. Dieses Video zeigt euch, wie Gostocs Quest funktioniert:

Auch, wenn Gostoc euch beklaut und damit schamlos euer Vertrauen missbraucht: Es lohnt sich womöglich nicht, ihn kaltblütig umzubringen. Zumindest nicht mehr, seit dem Patch.

Solltet ihr den hinterlistigen Feigling Gostoc doch am Leben lassen, um seinen Uralten Drachenschmiedestein abzukaufen, solltet ihr dieses wertwolle Item für die richtigen Waffen benutzen. In unserer umfangreichen Tier-List erfahrt ihr, welche Waffen aktuell die besten in Elden Ring sind:

