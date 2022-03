Elden Ring: Bug macht aus räudigen Kötern extrem gefährliche Gegner

Es scheint also, als würde ein Biss als mehrere Treffer registriert werden, was zum schnelleren Aufbau von Blutung führt.

In dem Video sieht man hingegen, dass die Blutung beim zweiten Hund wahnsinnig schnell ausgelöst wurde. Der Balken füllte sich fast augenblicklich und verursachte massiven Schaden am langen HP-Balken des Charakters.

Beim ersten Versuch scheint alles in Ordnung zu sein. Beim zweiten Hund hingegen wird Flame of Ambition völlig zerfetzt. Nur zwei Bisse reichen dem Köter, um den gebufften Spieler auf Level 333 zu erledigen:

Um diesen Bug geht’s: Am 24. März veröffentlichte der YouTuber Flame of Ambition auf seinem Channel ein neues Video, in dem er einen besonderen Bug in Elden Ring vorstellt.

