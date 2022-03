Ich hab Elden Ring 2-Mal durchgespielt und dabei immer einen der größten Dungeons verpasst

Ein neuer Trailer stellt die neue Donnerbüchse von New World vor. In den explosiven Szenen zeigt sich: Sie ist weit mehr, als eine normale Schusswaffe.

Habt ihr ähnliche Erlebnisse? Oder seid ihr nicht blind wie ich? Schreibt uns gerne von euren Erfahrungen. Ich selbst bin jedenfalls gespannt, was dieses Spiel noch so vor uns versteckt hält.

In meinem zweiten Durchgang habe ich so immer noch NPCs und Orte sowie Dungeons gefunden, die ich bei meiner ersten Tour tatsächlich übersehen habe.

Und das ist nicht das einzige Beispiel. Obwohl ich mir im ersten Durchgang viel Zeit genommen habe und viele Mühen investiert habe, um so viele Rätsel, Orte, Geheimnisse und Loot wie möglich mitzunehmen, ist es aktuell einfach unmöglich, Elden Ring in seinem Umfang zu erfassen.

So kann ich mich freuen, in meinem dritten Durchgang noch einen für mich quasi brandneuen Dungeon abschließen zu können. Es ist eines von den vielen Dingen, die ich an der Open World von Elden Ring schätze. In meinen Augen ist sie sogar aktuell die beste von allen Open-World-Spielen .

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So hat es geklappt: Letztlich wurde ich durch das Video zu der Geheimtür auf den eigentlichen Weg aufmerksam. Denn der Weg zu dieser Tür führt auch zum Dungeon. Dieser Geheimgang befindet sich doch tatsächlich in der Kammer, die mir von Lady Taneth mit einem Schlüssel übergeben wurde, als ich die Quest annahm.

Keine Geheimtür, kein versteckter Weg, kein Hinweis. Also habe ich es sein lassen. Im zweiten Durchgang ging das gleiche dann von vorne los, ich suchte und suchte, aber wieder kein Erfolg. Schnell wurde klar: Das Spiel WILL nicht, dass ich den Weg finde. Es versteckt ihn vor mir.

Ich bin in allen möglichen Gegenden herumgeritten, habe nach möglichen Geheimwegen Ausschau gehalten, sämtliche Möbelstücke in Haus Vulkan zerlegt. Nichts.

So bin ich bisher zum Boss gekommen: In den ersten 2 Durchgängen habe ich Haus Vulkan immer über einen Weg betreten.

Einer davon ist das Haus Vulkan, in dem ihr gegen Fürst Rykard kämpfen müsst. In meinen zwei Durchgängen fand ich, dass es verdächtig einfach war, wie schnell ich zu ihm gekommen bin.

Spoiler-Warnung: Leider lassen sich nicht bei allen Themen zu Elden Ring Spoiler vermeiden. In dem Artikel wird beschrieben, wie ihr zum Dungeon kommt und was euch erwartet. Wenn ihr beispielsweise selbst einen Weg finden wollt, solltet ihr hier nicht weiterlesen. Jetzt geht es aber los.

Insert

You are going to send email to