Elden Ring: Twitch-Streamer findet Hinweise auf ein mögliches DLC-Gebiet

Wie so oft gibt es schon kurz nach Release von großen Spielen auch direkt Spekulationen zu möglichen DLCs. Elden Ring ist auch so ein Fall, doch hier hat der Twitch-Streamer Elajjaz nun möglicherweise echte Anhaltspunkte entdeckt.

Sind DLCs zu Elden Ring überhaupt bestätigt? Nein. Aktuell gibt es von offizieller Seite noch gar keine Aussagen zu möglichen Inhalten, die nach Release von Elden Ring folgen könnten.

Zahlreiche Fans gehen aber davon aus, dass Erweiterungen so gut wie sicher sind. Denn frühere Spiele von FromSoftware, wie Dark Souls oder Bloodborne, wurden stets mit mindestens einem großen Addon erweitert. Sekiro bildet hier die einzige Ausnahme – und das Spiel war das linearste der genannten Titel.

Allein durch die schieren Ausmaße der Open World von Elden Ring und wie viel auf der riesigen Karte noch nicht aufgedeckt ist, halten viele DLCs für so gut wie sicher. Ein großer Teil ist noch nicht mal betretbar, was noch etliche Möglichkeiten mit sich bringt.

Deswegen machen sich einige Spieler seit Release bereits auf die Suche nach potenziellen Gebieten für Erweiterungen. Der Twitch-Streamer Elajjaz hat nun einen kürzlich entdeckten Pferde-Glitch genutzt, um einer Vermutung auf den Grund zu gehen. Dabei wurde er fündig.

Über reddit wurde ein Ausschnitt seines Streams geteilt, in dem seine Suche zu sehen ist:

Liegt ein DLC-Gebiet in der Mitte des Ozeankraters?

Das ist die verdächtige Stelle: Elajjaz ist mittels Pferde-Glitch quer über den zentralen Ozean des Zwischenlandes geritten.

Auf der Karte ist in dessen Zentrum eine riesige Wolkendecke zu sehen, wie man es von unerkundeten Gebieten kennt. Es gibt allerdings einige Elemente, die schon auf zahlreiche Spieler verdächtig wirken. Verdächtig genug, dass es darüber Spekulationen gibt.

Der Streamer ging dem also auf den Grund. Im Zentrum angekommen, stellt er fest: Dort gibt es eine dunkle Fläche im Meer.

Hier könnt ihr die verdächtige Stelle sehen.

Was könnte das sein? Im Grunde so ziemlich alles Mögliche. Es kann sein, dass hier im Laufe der Entwicklung einiges entfernt wurde. Vielleicht handelt es sich auch schlicht um einen Grafik-Glitch oder eine Stelle, die von den Entwicklern übersehen oder bewusst so gelassen wurde.

Schließlich ist es nicht beabsichtigt, dort mal eben hinzureisen. Dennoch nennt der Streamer einige plausible Gründe dafür, dass die Stelle mehr ist, als nur ein leerer Bereich der Karte:

Verbirgt sich hier ein potenzielles DLC-Gebiet?

Rund um das Gebiet befinden sich die großen Türme des Zwischenlandes, in denen Spieler ihre großen Runen aktivieren können.

Seltsamerweise sind diese rund um die zentrale Stelle, an den Küsten der jeweiligen Gebiete, aufgestellt.

Es ist, als würden sie bewusst rund um das Zentrum platziert worden sein.

Außerdem ist es merkwürdig, dass FromSoftware die Wolkendecke direkt über dieser Stelle platziert hat.

Denn diese Wolken sind auf der Karte sonst nur am Rand zu sehen, oder über Gebieten, die man erst noch erkunden muss.

Bisher handelt es sich bei alldem natürlich nur um Indizien. Doch das wird reichen, um die Spekulationen in der Community anzuheizen. Das zeigt sich auch in dem entsprechenden reddit-Post.

Hier wird bereits munter drauflos gerätselt, was sich dort wohl verbergen oder was auftauchen könnte. Sie setzen aber auf bekannte Dataminer wie Zullie the Witch, der bereits andere Rätsel im Action-RPG aufgeklärt hat.

Wie den Fall mit einer unsichtbaren Wand in Elden Ring, die erst nach 50 Schlägen verschwindet.