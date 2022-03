Ihr könnt euer Reittier in Elden Ring zum Fliegen bringen – Aber nur wenn ihr ein schlechter Mensch seid

In Elden Ring habt ihr ein treues Reittier, mit dem ihr flott reisen könnt. Doch wusstet ihr schon, dass dieses seltsame Tier auch „fliegen“ kann? Doch um das hinzubekommen, müsst ihr den treuen Gaul erst auf perfide Art opfern. Erfahrt alles zu diesem seltsamen Glitch hier auf MeinMMO.

Was hat es mit dem Flugmount auf sich? Torrent ist eine Art Geisterpferd, das aussieht, als wenn man ein Pferd, eine Kuh und eine Ziege vermischt hätte. Das treue Reittier erlaubt schnelle Reisen durch die offene Welt von Elden Ring, wo grausame Fallen und furchtbare Bosse auf euch lauern.

Doch dank eines sehr bizarren Glitch kann Torrent euch auch durch die Lüfte tragen. Dazu müsst ihr aber dem armen Tier erst einen grausigen Tod erleiden lassen.

Sieht einfach aus, ist aber sehr schwer

So funktioniert der Glitch: Um Torrent zum Fliegen zu bewegen, muss er erst sterben. Wenn ihr das übers Herz bringt, dann geht dazu wie folgt vor:

Geht zu den steilen Abhängen an den Orten „Bestial Sanctum“ oder „Haus Vulkan“

Reitet steil den Abhang hinauf

Findet heraus, wo die „Death Plane“ beginnt, also der Punkt ab dem man zu Tode stürzen würde

Springt dann vom Rücken des Tiers und lasst es hilflos und verzweifelt in den Tod stürzen

Rettet euch derweil, indem ihr auf einen sicheren Ort springt

Ruft Torrent erneut. Es taucht zunächst nicht auf, stattdessen wird jetzt beim Spawn des Pferdes ein Heiltrank verbraucht. Daran merkt ihr, ob es geklappt hat

Macht das Ganze nochmal und ruft Torrent erneut.

Das Reittier erscheint jetzt doch und seine grausame Todeserfahrung hat ihn wohl verändert. Denn jetzt könnt ihr mit ihm ohne Sorge einfach durch die Luft reiten.

Wie das alles in Aktion aussieht, könnt ihr in diesem Video hier sehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

So reagieren die Spieler: Was im Video sehr einfach aussieht, ist in Wahrheit bockschwer auszuführen. Denn ihr müsst das alles an einer ganz speziellen Stelle absolvieren und gutes Timing haben, um nicht Torrent in seinen grausigen Untergang nachzufolgen.

Diverse User in den Kommentaren auf YouTube beklagen daher, dass sie trotz eifriger Pferde-Metzgerei trotzdem nicht fliegen können:

„Ich kann das Pferd zum Sterben bringen, aber ich falle auch runter, wenn ich es erneut beschwöre.“

„Das 2. Mal klappt nicht. Ich hab’s probiert und bin gestorben.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Spotify, der den Artikel ergänzt. Spotify Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Spotify Inhalt In unserem Podcast geht es darum, ob man Elden Ring „falsch“ spielen kann.

Laut dem Ersteller des Videos ist es aber trotzdem möglich und das Video beweist es auch. Es sei nur extrem schwer nachzumachen.

Ein User nimmt es aber mit Humor: „Noch ein Spiel, in dem ein Pferd sich durch die Gesetzte der Physik glitcht. Jetzt ist Elden Ring endlich spielbar!“

Habt ihr schon irre Glitches und Bugs im Spiel gesehen, die ungewollte Effekte bescheren? Dann lasst es uns in den Kommentaren wissen. Ebenfalls sehr verrückt ist diese Story: Ein schlechter Talisman in Elden Ring macht die stärkste Strategie gegen Bosse noch besser