Frustrierter Twitch-Streamer verteidigt sein Magier-Build in Elden Ring, legt sich mit Souls-Fans an

Wenn ihr wissen wollt, was die aktuell besten Waffen in Elden Ring sind, haben wir eine Tier-List mit allen 309 Waffen für euch:

Ich weiß, dass ich recht habe und ihr dagegen sein wollt, einfach nur um dagegen zu sein. Ich habe einfach recht. Und all die alten Souls-Spieler und die alle, die reden sich das alles schön, und sie stecken in ihren veralteten Denkmustern fest. Ganz einfach.

Was hat den Streamer aufgeregt? Denn sodapoppin spielt in Elden Ring einen Magier. Doch in der Soulsborne-Community ist diese Spielweise oft verpönt. Wahre Gamer würden nämlich im Nahkampf auf die Bosse eindreschen, die Movesets lernen und denen mit purem Gaming-Skill ausweichen und bestrafen.

In seinem Stream vom 14. März 2022 hat er mit Freunden zahlreiche Multiplayer-Spiele angezockt und nebenbei auch viele alkoholische Getränke gebechert. In dieser Laune kam dann eine Diskussion zum neuen Action-RPG-Hit Elden Ring auf. Bei der hat sich sodapoppin auf den Schlips getreten gefühlt. Frustriert, genervt und angetrunken hat er sich zur Wehr gesetzt.

