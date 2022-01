Auf Twitch rücken Videospiele schon seit einiger Zeit in den Hintergrund. Der Streamer sodapoppin geht nun sogar so weit, zu sagen, dass man mit ihnen nicht wachsen kann. Andere Inhalte seien dazu besser geeignet.

Das ist die Situation:

Eigentlich ist Twitch als Plattform entstanden, auf der Streamer live zeigen können, wie sie Videospiele zocken.

Mittlerweile gibt es jedoch viele Kategorien für andere Aktivitäten, etwa Just Chatting oder die 2021 aufgekommenen „Hot Tub“-Streams.

Der Streamer sodapoppin erklärt nun sogar, dass Videospiele auf der Plattform nicht mehr wichtig sind, wenn man wachsen will.

Wer ist der Streamer? sodapoppin ist als MMORPG-Streamer bekannt geworden und zeigt bis heute noch zum größten Teil World of Warcraft auf Twitch. In der Spitzenliste der Plattform steht er aktuell auf Platz 45 des Follower-Rankings (via sullygnome.com).

In einem seiner kürzlichen Streams erklärte er, dass Videospiele für Streamer kaum noch eine Rolle spielen. Da ging es um den Release des neuen Monster Hunter Rise, welches trotz seiner angeblichen Größe auf Twitch kaum Anklang finde. Er erklärt:

„Wie groß ist das Spiel auf Twitch? Um ehrlich zu sein, spielt das keine Rolle mehr. Die Just-Chatting-Sektion ist einfach so verdammt groß. Nur das zählt noch auf Twitch. Ihr könnt auf Twitch als Streamer nicht wachsen, wenn ihr Spiele zeigt.“

Wer sich dazu entscheide, Spiele zu zeigen, der treffe keine Business-Entscheidung, sondern eine persönliche. Aus Business-Sicht lohne es sich nicht, etwa Monster Hunter zu spielen. Hier seht ihr den vollständigen Clip:

Fernsehen ist die neue Meta – Videospiele nur zweiter Platz

Das ist aktuell auf Twitch los: Die „Just Chatting“- Sektion ist auf Twitch gerade mit Abstand die stärkste Kategorie mit über 63 Millionen Zuschauerstunden. Dahinter auf Platz 2 steht Leagie of Legends mit knapp über 44 Millionen (via sullygnome.com).

Einer der größten Trends auf Twitch ist aktuell das Zeigen von Serien live im Stream. Besonders die Animationsserie Avatar scheint hier beliebt zu sein. Man spricht von einer neuen „Meta“, also dem, was gerade angesagt ist.

Wirklich erlaubt ist das allerdings nicht, was auch Twitch durch Strafen zeigt. Selbst bekannte Größen wie Pokimane, eine der größten Streamerinnen, wurden für das Zeigen von Serien schon gebannt.

Nur wenige Tage nach ihr erwischte es den Top-Streamer Disguised Toast, welcher die Gelegenheit gleich nutzte, um sich eine Auszeit zu gönnen. Das alles habe er sogar inszeniert, wie er behauptet. Während einige Streamer offenbar davon ausgehen, dass das Zeigen alter Serien erlaubt sei, warnt ein ehemaliger Twitch-Star davor:

Twitch verbietet das Zeigen von Inhalten, die nicht einem selbst gehören. Die Strafen werden seit den Copyright-Beschwerden und DMCA-Strikes von 2020 härter durchgesetzt und gelten nicht nur für Musik, wie ehemals geplant, sondern eben auch für Serien.

Twitch ist dazu verpflichtet, zu reagieren, wenn es Beschwerden gibt. In diesem Fall in Form von Banns, die jedoch in den Fällen von Pokimane und Disguised Toast nur wenige Tage andauerten. Einige Streamer versuchen nun jedoch, irgendwie aus den Banns noch Profit zu schlagen:

