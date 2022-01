Streamer sagt: Er hat seinen Bann auf Twitch inszeniert – Will jetzt mehr Pullis verkaufen

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Sperre beträgt einen Monat? Oder er muss mehrere Strikes bekommen haben. Die Leute sagten: Oh verdammt, dieser Toast-Typ hat sicher nicht damit gerechnet, einen DMCA-Strike zu bekommen, weil er Anime schaut. Nun, der DMCA-Strike war das, was ich eigentlich erwartet hatte. Unerwartet war nur, wie lange es gedauert hat.

Die Leute glauben wirklich alles, was sie sehen und hören, nicht wahr? Ich habe gesagt, dass ihr mich in einem Monat wieder sehen würdet, und alle haben es geglaubt. Ich habe nicht gesagt, aus welchem Grund ich gebannt wurde, und die Leute haben einfach Gründe erfunden.

Was hat Toast genau gemacht? Wie Toast anhand eines Chat-Protokolls behauptet, habe er schon am 5. Januar eine Freundin gebeten, gegen ihn einen DMCA-Meldung auszuführen. Das ist eine Meldung wegen eines Verstoßes gegen das Urheberrecht.

