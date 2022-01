Twitch bannt eine seiner wichtigsten Streamerinnen überhaupt

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Schon länger warnen andere Streamer wie Ludwig davor , dass dieses Verhalten dazu führen wird, dass Abmahnungen der TV-Sender reinflattern – so wie es in der Musik-Industrie geschehen ist. Bisher taten Streamer das aber als Panik-Mache ab und sagten, da sei schon nichts dabei, diese TV-Serien zu sehen. Man würde ja damit auch irgendwie Werbung für die Serien machen und zu deren Reichweite beitragen.

Wofür wurde sie gebannt? Pokimane hat die etwa 15 Jahre alte Nickelodeon-Show „Avatar: The Last Airbender” im Twitch-Stream zusammen mit ihren Fans geschaut und wurde offenbar dafür gebannt.

Auf der Streaming-Plattform Twitch ist es in letzter Zeit in Mode gekommen, Fernsehserien gemeinsam mit den Fans zu schauen. Das gilt als neues „Meta“: Eine der wichtigsten Streamerinnen der Plattform wurde dafür jetzt am Samstag, dem 8.12.2022 gebannt: die 25-jährige Imane „Pokimane“ Anys. Wir schauen auf die Gründe des Banns und wann Pokimane wieder auf Twitch zu sehen sein wird.

