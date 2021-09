Die Twitch-Streamerin Imane „Pokimane“ Anys hat mit „Immortal“ einen der höchsten Ränge im Shooter Valorant erreicht. Jetzt muss sie sich auf Twitter anhören, sie sei nur dorthin gezogen worden. Ein Nutzer sagt sogar, es liege nur an ihrem guten PC.

Das hat Pokimane erreicht: Wir haben auf MeinMMO darüber berichtet, dass es der Twitch-Streamerin am 18. September gelungen ist, den Rang „Immortal“ in Valorant zu erreichen. Das gelingt nur 0,5 % aller Spieler.

Das muss sie sich seitdem anhören: Immer wieder behaupten nun Nutzer auf Twitter, Pokimane wäre auf den Rang nur „geboostet“ worden: So nennt man es, wenn ein schwacher Spieler mit einem starken Spieler zusammenspielt und den dann alles machen lässt.

Die Streamerin wirkt entgeistert und genervt, dass sie mit solchen Vorwürfen konfrontiert wird, gerade von Leuten, die sie gar nicht haben spielen sehen.

Ein Video zeigt etwa die Reaktion von Pokimane auf so einen Tweet.

Andere hatten angemerkt: Valorant müsse ja sehr leicht sein, wenn sogar jemand wie Pokimane es dahin schafft.

Das sagt die Streamerin: Sie verwehrt sich gegen solche Vorwürfe. Sie sagt, sie spiele Valorant seit der Beta, habe mehrmals zuvor schon den Rang „Diamond“ erreiche, habe drei Accounts für Ranked.

Sie müsse jetzt ihre ganze Willensstärke aufwenden, um sich nicht öffentlich mit den Leuten zu streiten.

“Du hast ja nur den höchsten Rang, weil du auf einem echt guten PC spielst”

Das ist der dreisteste Vorwurf: Besonders amüsiert sich Pokimane über einen Tweet, der sagt: Sie habe in Valorant nur so einen hohen Rang, weil sie einen „sehr guten PC“ besitze.

Das steckt dahinter: Offenbar schwingt bei den Vorwürfen, Pokimane habe sich boosten lassen, die Idee mit, „Mädchen könnten keine Shooter“ spielen.

Das ist schon deshalb schräg, weil es herausragende gute weibliche Spielerinnen in Valorant gibt. Auch Pokimane hat in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass sie in Shootern durchaus mithalten kann – sicher nicht auf E-Sports-Niveau, aber das kann auch kaum einer der männlichen Influencer von sich behaupten.

Dass Pokimane was in Valorant drauf hat, musste unter anderem der frühere Overwatch-Profi xQc erleben:

Jemandem wie Pokimane fällt es schwer, sich öffentlich mit Leuten im Internet zu streiten. Was passiert, wenn eine berühmte Influencerin sich mit einer Beleidigung auf Twitter auseinandersetzt, musste die YouTube-Streamerin Valkyrae erfahren:

