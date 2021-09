Gaming-YouTuberin weint im Stream, weil ein Mädchen ihretwegen Morddrohungen erhielt

Das ist eines der Probleme von Streamern: Sie können nicht immer kontrollieren, was ihr Einfluss auslöst. Manchmal wird dieser Einfluss ganz bewusst ausgenutzt: Influencer nutzen ihre Wirkung auf ihre Fans, um Druck auf Publisher auszuüben oder schlicht, um Duschgel oder Energy-Drinks zu verkaufen und damit Geld zu verdienen. In manchen Fällen verselbstständigt sich dieser Einfluss aber.

Um was ging es in dem Thread? In dem Video geht Valkyrae nicht näher auf den Grund ein. Die Tweets, um die es geht, sind gelöscht.

Valkyrae forderte über Twitter ihre Fans auf, es zu unterlassen, Leute zu belästigen oder Morddrohungen zu verschicken – und schon gar nicht in ihrem Namen. Valkyrae schrieb, sie fühle sich total dafür verantwortlich, was da geschehen sei. Sie entschuldigte sich bei allen, die von Leuten angegriffen wurden, die sie “verteidigen” wollten.

Als sie aufwachte, erkannte sie, was in ihrer Abwesenheit passiert ist: Twitter-Nutzer waren auf die Person losgegangen, der sie geantwortet hatte, und hatten der Person Hassbotschaften, bis hin zu Morddrohungen geschickt.

