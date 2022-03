Fans verstehen Elden Ring nicht, weil das Spiel schlecht übersetzt wurde: „Da stehen nicht mal Effekte“

Wer ist überhaupt davon betroffen? Portugiesisch ist in insgesamt 8 Ländern die offizielle Landessprache. Davon betroffen sind beispielsweise Länder wie Brasilien mit über 200 Millionen Einwohnern, doch auch in Ländern wie Angola oder Mosambik wird Portugiesisch gesprochen.

Bei vielen Gegenständen steht in der Übersetzung nicht einmal, welchen Effekt ein Gegenstand hat, der Lusat-Stab hat in PTBR [Portugiesische/brasilianische Sprachausgabe] keinen Effekt, aber laut englischer Version verbessert er den Magieschaden im Austausch für mehr FP. Also musste ich mein Spiel auf Englisch umstellen.

Wir Brasilianer zahlen einen ABSURDEN, hohen Preis für Spiele und verdienen ein Minimum an Respekt, wenn es um die Lokalisierung für unsere Sprache geht. Es ist von äußerster Dringlichkeit, dass sie dieses Problem so bald wie möglich lösen.

