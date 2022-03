Twitch-Streamer zockt Elden Ring in 37 Minuten durch, soll gerade der schnellste Speedrun der Welt sein

Elden Ring gilt wie jedes andere Spiel von Entwickler FromSoftware als besonders herausfordernd und viele Spieler sind bereits daran verzweifelt. Ein Twitch-Streamer hat jetzt gezeigt, dass man das Spiel auch in einer halben Stunde durchspielen kann.

Was ist Elden Ring? Elden Ring ist ein Action-RPG ist Stil von Demon‘s Souls und Dark Souls. Ihr bekommt also ein bockschwers RPG mit jeder Menge Tiefgang und einer düsteren Story. Gespielt wird aus der Third-Person-Perspektive. Ihr wählt eine Klasse sowie euer Aussehen und erkundet anschließend eine große Spielwelt.

Während viele User noch darüber diskutieren, ob Elden Ring einen „Easy Mode“ braucht, hat ein Twitch-Streamer das Spiel jetzt einfach in 37 Minuten durchgespielt. Wie er das gemacht hat, könnt ihr in unserem Artikel nachlesen.

Wie schnell ist das? Er selbst erklärt, dass sein Speedrun der aktuelle schnellste Run in Elden Ring sei. Bisher fehlen aber auch noch die Leaderbords von speedrun.com, einer der größten Speedrun-Communiys der Welt. Die Leaderboards kommen am 18. März 2022 (via speedrun.com).

Twitch-Streamer schafft Elden Ring in 37 Minuten

Was hat er gemacht? Der Streamer Distortion2 hat zu Beginn die Samurai-Klasse gewählt. Denn hier bekommt man gleich eine der besten 3 Waffen bereits am Anfang und hat es auf diese Weise deutlich leichter. Denn die Start-Katana verursacht hohen Blutungs-Schaden, was die Kämpfe leichter und vor allem kürzer macht.

So ist der Twitch-Streamer vorgegangen:

Gleich zu Beginn springt er über eine Klippe und weicht so dem ersten Boss geschickt aus, den ihr für gewöhnlich als Tutorial besiegen müsst. Bei dem Sprung stirbt er und wird anschließend an anderer Stelle wiederbelebt und spart sich so den Boss.

Anschließend rennt er durch das Gebiet Limgrave und holt sich sein Reittier von Melina. Auf diese Weise ist er deutlich schneller unterwegs und kann viel Zeit sparen.

Die Vulcan-Region erreicht er nach 18 Minuten und das zerfallene Farum Azula bereits nach 24 Minuten. Anschließend kommt er in der 32. Minute die Stadt Leyndell. In der letzten Minute besiegt er dann den finalen Boss.

Für seinen Speedrun nutzt er einige Tricks. So klettert er über Pflanzenranken und über Felsvorsprünge, die „normale“ Spieler vermutlich nicht verwenden würden.

Das gesamte Video vom Speedrun könnt ihr euch direkt auf YouTube ansehen. Beachtet jedoch, dass das Video voll mit Spoilern ist. Wer Elden Ring auf eigene Faust erkunden will, sollte sich das Video nicht ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist sein nächstes Ziel? Als Nächstes möchte der Streamer Distortion2 einen Speedrun von Elden Ring unter 30 Minuten schaffen. Aktuell ist er täglich auf Twitch zu sehen und versucht seinen eigenen Rekord zu schlagen (via Twitch.com).

Mittlerweile (Stand: 13. März 2022) konnte er seinen Speedrun noch einmal mit 36 Minuten und 20 Sekunden bereits unterbieten (via youtube.com).

Auch andere Speedrunner versuchen sich an Elden Ring

Einige Profis versuchen Elden Ring besonders schnell abzuschließen. So hatte etwa der Spieler „niko bellic“ Elden Ring in etwa 2,5 Stunden, durchgespielt.

Anschließend konnte der Speedrunner „LilAggy“ diesen Rekord noch einmal unterbieten. Denn dieser Runner zockte das Spiel in 59 Minuten und 38 Sekunden durch. Wie „LilAggy“ das genau gemacht hat und wie man Elden Ring in 1 Stunde durchzockt, das könnt ihr hier auf MeinMMO nachlesen:

Irrer Spieler zockt Elden Ring in unter einer Stunde durch – So hat er es gemacht