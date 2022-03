Während ihr noch am ersten Boss hängt, zockt einer Elden Ring in 2,5 Stunden durch – Ohne zu sterben

Was sagt ihr zu dieser krassen Leistung? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn ihr auch so gut werden wollt, dann beachtet erst einmal unsere nützlichen Tipps zum Start .

Wurden Glitches und Exploits genutzt? In der Tat gab es in vergangenen Souls-Games immer wieder absurde Glitches und Exploits, mit denen man bestimmte Herausforderungen sehr viel einfacher absolvieren oder gleich ganz umgehen konnte.

Am Ende legt er auch den finalen Boss nach nur 2,5 Stunden und gestorben ist er dabei kein einziges Mal. Zum Vergleich: Andere Top-Spieler hängen 14 Stunden an nur einem(!) Boss!

Wie hat er das gemacht? Von da an ging es flott weiter. Kämpfe wurden so oft es ging ausgelassen. Nur die nötigsten Gefechte wurden ausgefochten, nur essenzielle Items gesammelt. Jeder Schritt, den bellic im Spiel tat, war genau auf Ökonomie und Fortschritt hin optimiert.

Was hat er gemacht? Um seinen Speedrun hinzulegen, wählte er die Vagabunden-Klasse und rannte nach der Erstellung sofort los, als wäre eine wilde Wespe hinter ihm her. Wenn er mal nicht rannte, dann schwang er sich auf den Rücken seines treuen Mounts Torrent.

