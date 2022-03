Elden Ring: Was ist ein Befleckter, und wieso mag mich deshalb niemand?

In Elden Ring reden die Charaktere gerne über die Befleckten. Auch eure Spielfigur ist offenbar ein Befleckter. Doch was bedeutet das eigentlich, und wieso sind diese Figuren gleichzeitig so unbeliebt und so wichtig? MeinMMO sagt euch alles, was wir bisher wissen.

Die Story und Lore wird in Elden Ring nur selten direkt und verständlich erzählt. Damit folgt es der Tradition der Souls-Spiele. In Item-Beschreibungen erfahrt ihr deshalb mehr über die Welt. Den seltenen Dialogen zu folgen hingegen ist oft schwer.

Die Charaktere nennen gerne die Namen anderer Figuren, die ihr noch nie gesehen habt. Dazu nutzen sie ganz selbstverständlich und ohne Erklärung Begriffe wie Zertrümmerung, Höherer Wille oder Befleckter.

Gerade eure Spielfigur scheint ein Befleckter zu sein. Das Spiel erklärt aber nicht wirklich, was das sein soll. Auch, warum ihr ein Befleckter seid, wird nicht erklärt. Wir fassen deshalb zusammen, was die Community bisher darunter versteht.

Wer oder was sind die Befleckten („Tarnished“) in Elden Ring?

Befleckte sind Personen in der Welt von Elden Ring, die die Gnade des Erdbaums verloren haben.

Diese Gnade vom Erdbaum ist wie eine Art Segen. Personen, die diese Gnade besitzen, haben goldleuchtende Augen. Doch bestimmte Personen haben diese Gnade aus unterschiedlichen Gründen verloren, und damit auch ihren Status in dieser ursprünglich fast paradiesischen Welt.

Die Personen, die die Gnade verloren haben, haben nicht nur das Gold in ihren Augen verloren. Ohne die Gnade vom Erdbaum sind diese Individuen untote Wesen: „Tot, und doch voller Leben“, wie es in der Intro-Zwischensequenz heißt.

Sie wurden deshalb in der Spielwelt als Monster gesehen. Sie wurden im Zwischenland verachtet, gefürchtet, gejagt und schließlich verbannt.

Verbannt in ein Exil außerhalb des Zwischenlands, wurden diese Personen als die Befleckten bekannt. Sie leben dort offenbar in einer Art Mausoleum, dicht beieinander liegend. Es ist unklar, ob sie in diesem Exil ‚lebendig‘ sind, oder vor sich hin vegetieren.

Im Intro vom Spiel werden einige dieser Befleckten genannt:

Hoarah Loux, Herrscher des Ödlands

Goldmaske

Fia, Gefährtin auf dem Sterbebett

Dungfresser

Sir Gideon Ofnir, der Allwissende

Eure Spielfigur

Das Intro deutet an, dass dieses Bild die Befleckten im Exil zeigt

Ihr alle verweilt im Exil, eigentlich für alle Ewigkeit. Doch dann passiert etwas mit dem Eldenring, dass den Plan ändert.

Spoiler-Warnung: Ab hier erwähnen wir Details, die ihr erst später im Spiel erfahren werdet. Zwar lassen wir die wichtigsten Informationen aus, doch wer sich komplett überraschen lassen will, sollte ab hier aufhören weiterzulesen.

Wieso sind die Befleckten wieder im Zwischenland?

Wer die Gnade des Erdbaums verliert, verliert auch das Ansehen im Zwischenland und das Recht, dort zu verweilen. Dieses Schicksal hat alle Befleckten ereilt.

Der Erdbaum ist dank des Eldenrings gewachsen. Er ist eine magische Manifestation der unglaublichen Macht des Eldenring. Die goldenen Blätter des Erdbaums gaben den Leuten die Gnade. Durch den Erdbaum waren bestimmte Einwohner im Zwischenland auch in der Lage, die heiligen Anrufungen zu nutzen, die ihr auch im Spiel sieht.

Diese unglaubliche Macht vom Eldenring hat unbeschreibliche Gier geweckt, insbesondere bei den Kindern von Königin Marika der Ewigen. Marika ist eine Göttin und gehört der Rasse der Empyreans an.

Eines Tages zersplitterte der Eldenring und Königin Marika verschwand spurlos. Durch diese Zersplitterung wurden die Kinder von Marika, allesamt Halbgötter, wahnsinnig. Sie wollten die Fragmente und die Macht des Eldenring um jeden Preis für sich selbst haben.

In diesem Machtvakuum zettelten die Kinder der Königin untereinander einen brutalen Krieg an, der als die Zertrümmerung bekannt ist. Die Konsequenzen der Zertrümmerung erkennt ihr am deutlichsten in Caelid, der verrotteten Region im Osten des Zwischenlands.

In der Zertrümmerung rissen manche der wahnsinnigen Halbgötter eines der Fragmente des Eldenring an sich. Doch keiner von ihnen wurde der neue Eldenfürst – die Person, die die Macht des Eldenring bündeln kann und über das Zwischenland herrscht. So endete der Krieg ohne neuen Fürsten, mit dem Ring weiterhin in Bruchstücken.

Die folgenreiche Konfrontation zwischen Malenia und Radahn in der Zertrümmerung

Als Konsequenz daraus verlor auch der Erdbaum an seiner Kraft. In einem Akt, der zunächst wie eine Verzweiflungstat wirken kann, gab der Erdbaum den Befleckten dann wieder die Gnade zurück, zumindest teilweise. So auch eurer Spielfigur.

Jetzt, wo ihr wieder die verlorene Gnade habt, seid ihr dazu aufgerufen, die Halbgötter zu besiegen, ihre Fragmente des Eldenrings an euch zu reißen, und den Eldenring wieder herzustellen. Somit sollt ihr wieder der neue Eldenfürst sein, und die Welt wie auch den Ring wieder kitten.

Das ist, ganz grob, die Geschichte hinter den Befleckten, ihrer Unbeliebtheit und dem Grund ihrer Rückkehr zum Zwischenland.

Habt ihr in den Item-Beschreibungen weitere Details entdeckt, die ihr mit der Community teilen wollt? Und gefällt euch die Art und Weise, wie Elden Ring seine Geschichte erzählt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

