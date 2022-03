Obwohl ich viel schreie und Angst habe, ist Elden Ring pure Entspannung

Elden Ring ist mörderisch. Überall lauert der nächste Schrecken, der einem binnen eines Herzschlags das Licht ausknipst. Trotzdem ist das Action-RPG für MeinMMO-Chefreakteurin Leya Jankowski gerade jetzt die reinste Ruhe-Oase. Elden Ring änderte ihre Sichtweise auf ein „entspanntes“ Game-Design komplett.

Ich habe noch nie ein Souls-Spiel angefasst, da mich die gesamte DNA der Reihe kein Stück reizt. Mich zähneknirschend von Monster zu Monster quälen, immer wieder stecken bleiben, alles wiederholt verlieren, tausend Tode sterben – das ist nicht, wie ich mir ein erfüllendes Gaming-Erlebnis vorstelle.

Ich verstehe den Reiz sich durch ein hartes Game zu kämpfen und die Euphorie zu fühlen, es geschafft zu haben. Das überlasse ich aber gerne anderen. Denn gerade in den letzten Jahren, in denen mein Beruf und Privatleben fordernder wurden, entwickelte ich mich immer mehr zur Casual-Gamerin.

Gebt mir Quest-Marker, am besten ein ganzes Navigationssystem, ein idiotensicheres Tutorial, eine lineare Erfahrung, die mich kaum der Gefahr eines Fehltritts aussetzt und hinterher noch meine wertvolle Zeit verschwendet! Nur so kann ich mich heute entspannt in einem Spiel verlieren und abschalten.

Oh, was habe ich mich für Jahre selbst betrogen und geirrt.

Meine größte Angst: Eine Open World, die mir nicht sagt, was ich zu tun habe

Eigentlich hatte ich nicht vor, Elden Ring zu spielen. Nachdem sich aber die Spielepresse mit Höchstwertungen überschlägt, packte mich der berufliche Ehrgeiz, dieses Phänomen zu verstehen und selbst Hand an den Controller zu legen. Schon war der Download angeschmissen.

Gerade die von Kritikern so hoch gelobte Open World, machte mir Angst. In so vielen Tests hieß es, dass die Welt von Elden Ring so frei sei, dass man jederzeit überall vogelfrei hingehen könne. Nun müsst ihr wissen, dass ich ein ziemlich orientierungsloser Mensch bin und mich ständig verlaufe.

Eine Spielwelt, ohne meinen geliebten Quest-Marker löst in mir erstmal nur das Gefühl von Unbehagen, anstelle von Freiheit aus. Und ja, die Sache mit der endlosen Freiheit: Wie soll das nicht zur totalen Überforderung führen? Ohne helfendes Quest-Tagebuch, an dem ich mich langhangeln kann.

Nachdem ich mich in der Klassen-Auswahl für den Astrologen entschied, befand ich mich in einem Dungeon. Ein kleines Tutorial lehrte mich dort Basis-Funktionen wie das Springen, Schleichen oder Angreifen. Bevor ich auch nur einen Ansatz von Durchblick hatte, schmiss mich Elden Ring wie ein flügges Küken aus dem Nest und ich musste den Dungeon verlassen.

Ich stand alleine draußen. In der großen, weiten Welt von Elden Ring.

Und jetzt?

Was ich befürchtet hatte, trat schneller ein als mir lieb war. Ich wusste sofort nichts mit mir anzufangen. Ich stand eine Weile bedröppelt da und schaute hübsch leuchtende Bäume in der Ferne an.

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Mit jedem Tod wächst die Verzweiflung

Die Blöße, direkt am Anfang zu scheitern, wollte ich mir nicht geben! Also zog ich hinaus ins Unbekannte, streifte durch’s hohe, tiefgrüne Gras, das sich langsam im Wind wog. Eine alte Ruine blitzte hinter einem Hügel hervor und ich steuerte darauf zu.

Am Rand der Ruine erblickte ich drei Farmer, die im Gras knieten und arbeiteten. Die würden doch bestimmt mit mir reden und vielleicht sogar eine Quest für mich haben! Fröhlich laufe ich ihnen entgegen. Plötzlich stehen sie auf und rennen auf mich zu. Aus der Nähe betrachtet werden die tüchtigen Farmer plötzlich zu verrottenden Zombiegestalten. Die rennen ja gar nicht auf mich zu, die jagen mich!

Ich hörte mich selbst zum ersten mal erschrocken in Elden Ring aufschreien. Tod.

Erstochen durch Zombiefarmer.

Es sollten noch viele Schock-Schreie und unerwartete Tode folgen.

Denn Elden Ring hat, wie alle Souls-Spiele, die Eigenschaft dir von allen Seiten unerwartete Gefahren entgegen zu schleudern:

Grimmige Reiter, die aus der Ferne einen Blitz auf dich einprasseln lassen.

Gigantisch große Krabben, die dich hinterrücks mit ihren Scheren zermalmen, während du dir im Inventar etwas angucken wolltest.

Undefinierbare Dinge, die dir auf den Kopf fallen und so schnell töten, dass du nicht weißt, wie dir geschieht.

Ich wollte doch nur in mein Inventar blicken, als mich die aggressivste Krabbe aller Zeiten überfiel

Ich könnte noch viele solcher Momente aufzählen. Ihr versteht, worauf ich hinaus will. Meine Erfahrung in Elden Ring bestand bis dahin daraus, mich furchtbar vor Überraschungsangriffen zu erschrecken und sofort zu sterben.

Kein Fortschritt.

In Elden Ring sammelt ihr Erfahrungspunkte durch Runen, die Gegner bei ihrem Tod verlieren. Die Runen können gegen das Aufleveln eingetauscht werden. Sterbt ihr selbst, verliert ihr diese Runen und könnt versuchen sie zurückzuholen. Das funktioniert in der Nähe schwieriger Gegner nur bedingt.

Die wenigen kleinen Gegner, die ich besiegen konnte, halfen hier kaum. Ich spielte schon Stunden und war nicht mal einen läppischen Level gestiegen.

Das einzige, was mir Elden Ring bis hierhin gab war Frust, Verzweiflung und das Gefühl einfach zu blöd für dieses Spiel zu sein.

Elden Ring: Die beste Methode, um zum Start schnell zu leveln und Runen zu farmen

Wie aus Last ein mächtiger Befreiungsschlag wird

Die Atmosphäre und die Weite von Elden Ring zogen mich trotz meines Frustes wieder hinein. Mit meiner Astrologin saß ich eine Weile am Feuer und dachte nach, was ich denn jetzt nur tun sollte.

Mir fiel ein, was meine liebe Kollegin Irie in unserem Podcast zu Elden Ring zu mir sagte: Eigentlich ist ja egal, was ich mache. Man kann einfach irgendwo hingehen, wo man weiterkommt. Das ist die Stärke der offenen Welt von Elden Ring. Für die es nicht wichtig ist, irgendeiner Quest-Linie zu folgen.

Etwas machte Klick in meinem Kopf. Entschlossen erhob ich mich von meinem Lagerfeuer, mit einem Ziel vor Augen. Auf meiner Reise begegnete ich schon eierförmigen, schwammigen Wesen, die in Gewässern standen. Die einzige Bedrohung, die von denen ausgeht, sind todbringende Sporen. Die verbreiten sich, wenn man auf die Eierköpfe einschlägt. Nicht harmlos, aber machbar. Deshalb werfen sie auch wenig Runen ab.

Mit meinem Zauberstab tötete ich aggressive Krabben, die in der Nähe der Schwammwesen waren. Mein Mana war leer. Ich wusste da noch nicht, wie ich das wieder auffüllen kann, ohne mich auszuruhen, was alle Gegner wieder zurückbringt.

Also nahm ich meine Zweitwaffe, ein Schwert. Eine halbe Stunde lang machte ich nichts anderes als eine schwache Schwammkreatur nach der anderen zu erschlagen.

Egal wie lange es dauern wird: Von euch bekomme ich meine Runen.

Schlag. Warten, dass die Sporen sich legen. Schlag. Warten, dass die Sporen sich legen. Schlag und Sieg!

Mit dieser Methode kratzte ich dann endlich genug Runen zusammen, um meinen ersten Level aufzusteigen! Ich bin mir sicher, dass dies weder der intelligenteste noch effizienteste Weg zu leveln ist, aber es war MEIN Weg.

Ich verstand plötzlich, was die Open World ohne einen narrensicheren Leitfaden für mich bedeuten kann.

Der unterbewusste Stress verschwand

Anfänglich löste der Blick auf die Weltkarte von Elden Ring in mir Irritation aus. Langsam fing ich an sie mit anderen Augen zu sehen.

Nirgends blinken Marker für die Hauptquest und zahlreiche Nebenquests auf. Ich muss kein schlechtes Gewissen haben, weil ich einem NPC versprochen habe seinen verlorenen Sohn zu finden und auf einmal von einer anderen Quest abgelenkt werde.

Mein Questlog füllt sich nicht vor lauter unerledigter Aufgaben. Am Bildschirmrand blinken keine Collectibles auf, die ich doch niemals fertig sammeln werde.

Diese ganzen unerledigten Aufgaben, an die mich meine Spiele sonst konstant erinnern, verursachen eigentlich auch Stress. Es dauerte etwas, um genau das zu verstehen. Doch jetzt genieße ich das am meisten an Elden Ring.

Es hat sich zwar nichts daran geändert, dass ich immer wieder aufschreie, weil mich ein Gegner erschreckt und ich mit einer gewissen Paranoia durch die Welt von Elden Ring laufe.

Mittlerweile verstehe ich das ganze allerdings mehr wie meinen abendlichen Spaziergang, bei dem ich hin und wieder einen Schrecken bekomme. Tode sind nicht mehr so frustrierend. Wenn ich keine Lust habe, mich an einem Gegner festzubeißen, gehe ich eben kleine Monster farmen oder erkunde ein neues Gebiet.

Mein innerer Druck, schnell vorankommen zu müssen, ist weg.

Elden Ring wurde, trotz seiner Härte, zum Ruhepol für mich

Ich glaube, dass das einer der Gründe ist, warum die Bewertungen von Elden Ring so extrem hoch ausgefallen sind. So ein Game-Design sind wir in der Form nicht mehr wirklich gewohnt. Ich für meinen Teil hatte ein Stück verlernt ein Spiel genießen zu können, dass mich nicht konstant an die Hand nimmt.

Elden Ring bleibt trotzdem eine herausfordernde Erfahrung und kann frustrierend sein. Ein schlauchartiges Souls-Game würde ich jetzt nach wie vor nicht anpacken.

Aber meinen abendlichen Spaziergang in Elden Ring möchte ich im Moment nicht missen. Mal schauen, wo die Reise noch hinführt.

Ich hab keine Eile mehr.

Elden Ring macht mich total paranoid und das ist auch gut so