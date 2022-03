Kann man Elden Ring eigentlich falsch spielen?

In Elden Ring haben die Spieler verschiedene Optionen für Charakter-Builds und Arten, das Spiel zu spielen. Doch manche davon sind in Teilen der Community verpönt. In dieser Folge des MeinMMO-Podcast reden wir darüber, ob beim Spielen ein „richtig“ und „falsch“ gibt.

Das ist das Thema: Spiele von dem Entwickler FromSoftware, zu denen auch Elden Ring gehört, sind in der Community für ihren knackigen Schwierigkeitsgrad bekannt. Die Games verzichten auf Questlogs und Minimaps, sondern werfen den Spielern schwere Gegner entgegen.

Doch gleichzeitig geben Entwickler den Spielern Werkzeuge wie Beschwörungen oder Koop-Modus, durch die das Spiel einfacher wird. Diese Werkzeuge werden von einem Teil der Community aber als „falsches Spielen“ bezeichnet oder sogar als „Cheating“.

Im MeinMMO-Podcast reden Leya, Tarek und Irie darüber, ob es überhaupt möglich ist, Elden Ring „falsch“ zu spielen.

Hier könnt ihr hören:

Hier könnt ihr den Podcast auch hören:

Interessiert ihr euch nur für neue Shooter, die in der nächsten Zeit veröffentlicht werden? Hier bei uns auf MeinMMO zeigen wir euch die wichtigsten Releases für Multiplayer-Shooter, die für das Jahr 2022 angekündigt wurden.

Anregungen oder Kritik?

So könnt ihr mitgestalten: Ihr könnt übrigens aktiv an der Verbesserung des Podcasts teilhaben. Wenn ihr Feedback wie Anregungen oder Kritik habt oder einfach einen coolen Themenvorschlag einreichen wollt, der dringend mal diskutiert werden sollte, dann schaut doch auf unserem Discord-Server vorbei.

Alternativ könnt ihr auch direkt eine Mail an info@mein-mmo.de schreiben und uns so an eurem Gedanken teilhaben lassen. Schreib uns deine Meinung in die Kommentare.