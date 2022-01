Neue Multiplayer-Shooter 2022: Die wichtigsten Releases für PC, PlayStation, Xbox und Switch

Online-Shooter gehören zu den beliebtesten Spielen auf dem Markt. Auch 2022 hat wieder viel davon zu bieten. MeinMMO sagt euch, auf welche Shooter-Releases ihr besonders achten solltet.

Damit ihr euch auf das Gaming-Jahr 2022 einstellen könnt, sagen wir euch hier die wichtigsten Releases aus dem Shooter-Markt. Hier findet ihr PvP-, PvE- und PvPvE-Spiele, die 2022 erscheinen sollen. Die angekündigten Termine können sich aber bis zum Release noch verändern.

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 21. Januar 2022 verfasst. Wir werden diese Liste updaten, wenn neue Ankündigungen kommen oder die gelisteten Spiele erscheinen.

Die gelisteten Spiele sind ausschließlich alphabetisch sortiert. Diese Liste ist also kein Ranking, sondern ein Überblick über die wichtigsten Online-Shooter-Releases im Jahr 2022.

Auf diese Shooter könnt ihr euch 2022 freuen:

Crossfire X – Für Xbox One und Xbox Series X | S

Was ist das für ein Spiel? Crossfire X ist ein F2P-Shooter von den Entwicklern des MMOs Lost Ark. Im koreanischen Markt war der PvP-Shooter bereits ein Riesen-Erfolg. Jetzt soll „der größte Shooter Asiens“ auch im Westen Wellen schlagen. Hier wird das Spiel von Microsoft vertrieben und erscheint exklusiv für die Xbox-Konsolen.

Erste Eindrücke zeigt euch der Trailer:

Wie spielt sich der Shooter? Der Multiplayer-Modus von Crossfire X erinnert ein wenig an Counter-Strike: 2 Teams kämpfen gegeneinander, wobei die Angreifer eine Bombe legen will und die Verteidiger das verhindern wollen. Auch Spielmodi wie Team Deathmatch und Domination sollen zur Verfügung stehen.

Im Gegensatz zum Multiplayer wird die episodische Singleplayer-Kampagne des Spiels etwas kosten. Diese wurde von Remedy Entertainment (bekannt durch Max Payne, Alan Wake und Control) mitentwickelt.

Wann erscheint das Spiel? Crossfire X erscheint am 10. Februar 2022 exklusiv auf Xbox-Konsolen.

ExoMecha – Für PC, Xbox One und Xbox Series X | S

Was ist das für ein Spiel? ExoMecha ist ein MMO-Shooter, das Free-To-Play sein soll. Es ist vorrangig ein Battle Royale, es stehen aber auch weitere Multiplayer-Modi zur Verfügung. Wie der Name andeutet, verbindet das Spiel dabei 2 Sci-Fi-Elemente – Exo-Suits und große Mechs.

Im Trailer seht ihr die Action, die an eine Mischung aus Transformers und Titanfall erinnert:

Wie spielt sich der Shooter? ExoMecha legt großen Wert auf ein flexibles Klassen- und Fähigkeiten-System.

Eure Soldaten mit Exo-Suits können nach Belieben Fähigkeiten, Waffen und Gadgets ausrüsten, seid aber in der Menge eingeschränkt. Wenn ihr beispielsweise zwei aktive Fähigkeiten haben wollt, müsst ihr im Gegenzug eine Waffe und alle passiven Fähigkeiten aufgeben. Diese Änderungen könnt ihr sogar mitten in einer Runde des Battle Royale vornehmen, um euch an die Umstände anzupassen.

Ebenfalls wichtig sind eure Titanfall-ähnlichen Mechs. Diese stehen euch wie Fahrzeuge in einem Match zur Verfügung. Die Mechs müssen vor jeder Runde angepasst werden und sind sehr vielseitig: Neben großen Robotern mit Schwert und Schild sind auch agile Metall-Spinnen und Robo-Drachen im Spiel.



Wann erscheint das Spiel? Angekündigt wurde das Spiel für Q1 2022. Ein genaues Datum ist aber derzeit nicht bekannt.

Isonzo – Für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S

Was ist das für ein Spiel? Isonzo ist der nächste PvP-Shooter der Macher von Tannenberg und Verdun. Erneut ist der Erste Weltkrieg das Setting, diesmal sind die Berge Italiens das Schlachtfeld.

Wie das in Bewegung aussieht, zeigt euch der Trailer:

Wie spielt sich der Shooter? Nach den Grabenkämpfen aus Verdun und den Kontroll-Schlachten in Tannenberg steht in Isonzo ein neuer Spielmodus im Fokus. In Italiens Bergen oder zerstörten Städten greift ein Team an, während ein anderes verteidigt. Die Höhenunterschiede, die das Setting bietet, sollen dabei stark beeinflussen, auf welche Strategien ihr zurückgreifen müsst.

Das Spiel setzt auf große Schlachten mit bis zu 64 Spielern. Entwickler M2H betont dabei, wie authentisch sie Grafik, Gameplay und Atmosphäre halten wollen. Dementsprechend besteht euer Waffenarsenal aus den wichtigsten Waffen des Ersten Weltkriegs, wie auch Giftgas und Mörser.

Wann erscheint das Spiel? Das Buy-To-Play Spiel soll Anfang 2022 erscheinen. Ein exaktes Datum gibt es aktuell nicht.

Overwatch 2 – Für PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X | S

Was ist das für ein Spiel? Overwatch 2 ist der langersehnte Nachfolge des Helden-Shooters von Blizzard. Mit einer Vielzahl von Charakteren, die jeweils ihre eigene Persönlichkeit und besondere Skills haben, erinnert das Spiel an eine Mischung aus einem PvP-Shooter und einem MOBA.

Einen Eindruck davon könnt ihr euch mit diesem Video machen:

Wie spielt sich der Shooter? Der zweite Teil verändert nicht viel, dafür aber einige Elemente teilweise dramatisch. Ein unbeliebter Spielmodus wurde gestrichen, die Teams auf 5 Spieler runtergekürzt und Helden mitunter drastisch überarbeitet. So erhofft sich Blizzard ein intensiveres und schnelleres Gameplay.

Die größte Neuerung ist eine Koop-Kampagne, die man dank der vielen Charaktere mit ihren neuen Skillbäumen sehr oft spielen soll. Dazu sollen die Inhalte von Overwatch 1 nahtlos in den Nachfolger eingebaut werden, sodass man mit beiden Spielen in denselben Matches spielen kann.

Wann erscheint das Spiel? Es gibt aktuell kein genaues Erscheinungsdatum für Overwatch 2. Es soll aber trotz einer turbulenten Zeit bei Blizzard weiterhin 2022 erscheinen. Auch die angekündigten Release-Plattformen sollten sich trotz der spektakulären Microsoft-Übernahme nicht ändern.

Redfall – Für PC, Xbox One, Xbox Series X | S

Was ist das für ein Spiel? Redfall ist das neueste Spiel von Arkane, den Machern von Dishonored, Prey und Deathloop. Dieses Spiel ist ein First-Person-Shooter in einer Open-World, den ihr sowohl Solo als auch im Koop spielen könnt.

Wie irre es in der US-amerikanischen Stadt Redfall zugeht, nachdem sie von bösartige Vampiren überrannt wurde, seht ihr hier:

Wie spielt sich der Shooter? Offizielles Gameplay gab es noch nicht zu sehen, dafür bietet der Trailer einige Einblicke:

In Redfall könnt ihr einen von 4 Überlebenden spielen. Diese können besondere Fähigkeiten wie Telekinese, Levitation oder Unsichtbarkeit nutzen. Auch verrückte Waffen wie Kryo-Laser und Holzpflock-Harpunen stehen ihnen zur Verfügung. Ein ballernder, süßer Robo-Freund gibt ihnen Beistand.

Wann erscheint das Spiel? Das Spiel soll im Sommer 2022 auf PC und den Xbox-Konsolen erscheinen. Das Spiel wird wohl Buy-to-Play sein, aber mit Release über den Game Pass zur Verfügung stehen.

Splatoon 3 – Für Nintendo Switch

Was ist das für ein Spiel? Splatoon 3 ist der neueste Teil des wahnsinnig erfolgreichen PvP-Shooter-Franchise von Nintendo. Der zweite Teil hat sich laut Nintendo schon über 13 Millionen mal verkauft (via Nintendo). Auch der dritte Teil wird exklusiv auf der Nintendo Switch zu spielen sein.

In Bewegung sieht das so aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Wie spielt sich der Shooter? Das Besondere an Splatoon ist die Farbmechanik: Mit euren Waffen tötet ihr nicht nur Gegner, sondern malt die Umgebung farbenfroh an. Durch eure eigene Teamfarbe könnt ihr euch dann schnell bewegen – die Gegner aber nicht. Das sorgt für einzigartiges Gameplay mit einem dynamischen Kampf um die Map-Kontrolle.

Dank der bunten Grafik und einer Solo-Kampagne spricht Splatoon 3 ein breites Publikum an, aber Shooter-Fans erwartet insbesondere in 4v4-Multiplayer ein Leckerbissen: Schnelles Movement, kurze TTK, kein Aim-Assist dank Motion Controls, Ranglisten-Modi, viele Waffen – dieses kunterbunte Spiel ist für Fans ein richtiger Hardcore-Shooter.

Wann erscheint das Spiel? Ein genaues Datum für Splatoon 3 gibt es noch nicht. Es soll aber 2022 exklusiv als Buy-To-Play auf der Switch erscheinen.

The Cycle: Frontier – Für PC

Was ist das für ein Spiel? The Cycle ist ein sogenannter PvPvE-Shooter des deutschen Entwicklers Yager. Gegen Ende von 2021 hat das Spiel viel Aufmerksamkeit bekommen, beendete dann die Beta. 2022 soll es unter dem Namen The Cycle: Frontier vollends erscheinen.

So sieht das in Bewegung aus:

Wie spielt sich der Shooter? The Cycle ist ein Free-to-Play Shooter, der vom Spielprinzip an eine Mischung aus Survival-Game und Hunt: Showdown erinnert. Ihr kämpft also nicht nur gegen andere Spieler, sondern auch gegen KI-Gegner. Die Entwickler nennen das ein PvPvE-Spiel. Im Gegensatz zu der direkten Konkurrenz handelt es sich bei The Cycle um ein Sci-Fi-Setting auf einem fremden und gefährlichen Planeten. Nicht nur Aliens sind hier eine Gefahr – auch das Wetter kann tödlich sein.

Wie in Hunt oder Escape from Tarkov liegt der Fokus auf das Sammeln von Ressourcen und Loot, die ihr komplett verliert, wenn ihr sterbt. Dazu gibt es einen Social-Hub mit verschiedenen Fraktionen, die euch mit Missionen füttern. Mit denen schaltet ihr neue Waffen und Upgrades frei.

Wann erscheint das Spiel? Das F2P-Spiel erscheint 2022 auf dem PC, ohne, dass ein genaueres Datum bekannt ist.

Tiny Tina’s Wonderlands – Für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S

Was ist das für ein Spiel? Tiny Tina’s Wonderlands von Entwickler Gearbox ist ein Spin-Off der Borderlands-Spiele. Damit ist es wieder ein Koop-Looter-Shooter mit irrem Humor, verlegt das aber in eine DnD-inspierte Welt voller Magie und Fantasy-Kreaturen.

Wie verrückt das aussieht, zeigt euch dieser Trailer:

Wie spielt sich der Shooter? Die beliebtesten Elemente aus Borderlands tauchen auch in Tiny Tina’s Wonderlands auf: 4 Chararaktere mit tiefen und vielseitigen Skills, eine wahnsinnige Menge an verrückten Waffen und ganz viel Humor. Diesmal aber ist alles mit Fantasy-Elementen wie Magie, Drachen und Feen gespickt, was Mein-MMO-Dämonin Cortyn sehr gefällt.

Die namensgebende wundersame Welt ist ein besonderes Alleinstellungsmerkmal des Spiels: Die Spielwelt ist eine farbenfrohe Map, die Elemente von Tabletop-RPGs mit Pokemon-ähnlichen Mechaniken verbindet

Wann erscheint das Spiel? Tiny Tina’s Wonderlands erscheint am 25. März 2022 als Buy-to-Play-Titel.

Das sind die bisher angekündigten Shooter, auf die ihr euch im Jahr 2022 am meisten freuen solltet. Freut ihr euch auf ein Spiel ganz besonders? Gibt es einen Geheimtipp, den wir übersehen haben? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

