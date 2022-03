Gamer diskutieren über Schwierigkeitsgrad von Elden Ring – Braucht es einen „Easy Mode“?

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Er sieht die Inklusion eher in anderen Bereichen des Spiels, etwa alternativen Anzeige- und Eingabeoptionen und nicht in einer Anpassung des Schwierigkeitsgrades.

Doch viele Spieler haben gar keine Chance, in das Spiel einzusteigen, weil sie an der hohen Schwierigkeit scheitern. Manche schaffen aufgrund körperlicher Beeinträchtigungen nicht einmal die ersten Bosse.

Das führte zu Diskussionen in der Community, denn nicht jeder findet, dass Elden Ring so schwer sein sollte. Einige Gamer fühlen sich von einem Spiel ausgeschlossen, das von vielen Testern als „Meisterwerk“ bezeichnet wird.

Was ist das Problem mit Elden Ring? Die Bosse in Elden Ring sind schwer, teilweise sogar richtig schwer. Selbst einer der besten Souls-Spieler verzweifelte bereits 14 Stunden lang an nur einem Boss .

