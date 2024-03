„Ich hab’s bis Maliketh geschafft, aber zu welchem Preis?“ Spieler versucht sich an harter Challenge in Elden Ring

Einigen Spielern ist Elden Ring noch nicht schwierig genug, deshalb versuchen sie sich an Challenges, die das Spiel noch schwieriger machen. Doch einem Spieler war seine Challenge wohl doch zu schwierig.

Welche Challenge wagte der Spieler? Auf Reddit postete der Nutzer derp3000 einen Beitrag mit der Überschrift „Ich habe es endlich zu Maliketh in meinem RL1-Durchlauf geschafft, aber zu welchem Preis?“.

Ein RL1-Durchlauf ist ein Durchlauf in Elden Ring, bei dem man das Charakterlevel (auch Rune-Level) nicht erhöht. Man darf zwar alles andere an Hilfsmitteln verwenden, doch der Charakter muss stets auf Level 1 bleiben. In diesem Fall versuchte der Nutzer den Durchlauf wohl mit einem XBOX-Controller.

Bald erscheint das neue DLC zu Elden Ring „Shadow of the Erdtree“ hier könnt ihr den Trailer dazu sehen.

Der Preis für die Challenge ist ein neuer Tisch

Warum muss er einen Preis zahlen? Der Reddit-Nutzer teilte in dem Beitrag auch ein Bild, bei dem er seinen zertrümmerten Schreibtisch zeigt. Dort zu sehen ist ein Krater, den er wohl aus Wut auf das Spiel verursacht hat.

Sein Tisch hat dabei nicht nur einen Krater, sondern hat auch einen Riss in der Mitte. Der Preis, den derp3000 also für seine Challenge zahlen muss, ist ein neuer Tisch, doch obwohl der kaputt ist, spielte er noch weiter.

In einem Update unter dem Beitrag teilt er mehr Details. Sein Tisch sei der „billigste IKEA-Schreibtisch und besteht, wie einige von euch bereits erwähnt haben, aus recht dünnem Karton“. Seinen Durchlauf würde er nur mit Nahkampfwaffen bestreiten und „keine Beschwörungen, keine Zauber, kein Parieren und keine Distanzangriffe“ verwenden.

Inzwischen hat er auch den Boss Maliketh besiegt, wie er in einem weiteren Update teilt. Die Reise geht also mit kaputtem Tisch noch weiter.

Was sagt die Community zu ihm? Die Community von Elden Ring reagiert gespalten auf das Bild. Vestele1 schreibt auf Reddit: „Vielleicht sind Herausforderungsdurchläufe nichts für dich.“

Darauf antwortet der Ersteller des Reddit-Beitrags: „Ich schätze die hier in den Kommentaren geäußerte Besorgnis. Glaubt es oder nicht, ich habe keine schwerwiegenden Wutprobleme in meinem Leben, wie einige von euch behaupten. Dies wird auch nicht aufgrund von ‘Stolz’ gepostet, wie ebenfalls kommentiert. Es ist vielmehr eine Art Selbstironie, ich finde es irgendwie humorvoll. Ich sehe, dass einige von euch das nicht tun, und das ist in Ordnung.“

bakeliterespecter nimmt es mit Humor auf Reddit: „Respektiere den Eifer. Zerstöre den Schreibtisch vollständig bis zum Ende des Durchlaufs und verbrenne die Asche als Opfergabe an den äußeren Gott deiner Wahl. Die Neinsager in den Kommentaren können in die fauligen Tiefen des Nerdbaums zurückgeschickt werden.“

