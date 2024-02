Elden Ring: Community-Legende hat keine Lust mehr, für euch Malenia zu besiegen: „Ich habe genug davon“

Ein ganz besonderer Spieler bezwingt den schwierigsten Boss in Elden Ring für andere. Mit dem bald erscheinenden DLC freut er sich weiterzuziehen. Doch ob er Spielern weiterhin helfen will, ist noch nicht klar.

Um wen geht es? Der Spieler „Let me solo her“, was auf Deutsch so viel wie „Lass sie mich alleine töten“ heißt, gehört zu den ikonischsten Spielern in Elden Ring. Bekannt ist er dafür geworden, für andere Spieler den schwierigsten Boss Malenia zu besiegen. Weil das noch nicht besonders genug ist, macht er das auch noch nackt, nur mit einem Krug auf dem Kopf.

Am 21. Juni 2024 wird der neue DLC zu Elden Ring mit neuen schwierigen Bossen erscheinen. Für „Let me solo her“ geht damit eine Ära zu Ende. Wie er in einem Interview mit IGN äußerte, wird es Zeit für ihn weiterzuziehen.

Hier könnt ihr den ersten Trailer zum neuen DLC „Shadow of the Erdtree“ sehen

Nach 1.200 Stunden ist Schluss mit dem Abenteuer

Warum hat er keine Lust mehr? Seitdem er damit angefangen hat Malenia zu töten ist einige Zeit vergangen. Inzwischen hat er den Bosskampf laut eigenen Angaben zwischen 6.000 und 7.000-mal absolviert. Im Spiel hat er inzwischen 1.200 Stunden verbracht und unzähligen Spielern geholfen, den Boss zu besiegen.

Auch wenn ihm die unzähligen Boss-Kills große Freude bereitet haben, kommt er zu einem Ergebnis: „Ich habe genug davon, gegen Malenias zu kämpfen, lol.“

Was ist das für ein Boss? Malenia ist einer der schwierigsten Bosse in Elden Ring:

Malenia hat mächtige Angriff-Kombos, die sehr schnell sind und die mit wenigen Treffern bereits tödlich sein können.

Außerdem stellt sie durch Treffer ihr eigenen Lebenspunkte wieder her.

In der zweiten Phase stellt sich ihre Lebenspunkte wieder her.

Zusätzlich ändert sich dann auch ihr Angriffsmuster und sie greift euch mit dem Statuseffekt Scharlachfäule an.

Was will er in Zukunft machen? „Let me solo her“ verrät, dass er sich auf das neue DLC freut – vor allem auf neue Bosse mit ähnlichen oder höheren Schwierigkeitsgrad wie Malenia hat er es abgesehen. „Jeder weiß, dass FromSoft gerne die DLC-Bosse am stärksten macht (zum Beispiel Gael).“

„Let me solo her“ ist sich noch nicht sicher, ob er Spielern beim Besiegen der neuen Bosse helfen wird. Zunächst möchte er abwarten und sehen, wie die neuen Bosse sein werden. Wenn ihr mehr zu den neuen Bossen erfahren wollt, dann schaut mal hier: Chef hinter Elden Ring hat dafür gesorgt, dass auch die härtesten unter euch an den neuen Bossen des DLCs verzweifeln werden