Elden Ring: Einer der mächtigsten Waffen ist eine lange Trompete, lässt sogar die zähsten Lebensbalken schmelzen

Habt ihr alle Dinge beachtet, müsst ihr nur noch euren Helden richtig leveln und euch steht nichts mehr im Wege. Weitere Guides zu Quests und Builds haben wir euch in unserer Übersicht zusammengefasst: Elden Ring: Alle Guides, Einsteiger-Tipps und Builds in der Übersicht

Das Mächtige am Langhorn ist dabei sein Talent: Blasenfontäne. Mit ihr können Befleckte ein Sperrfeuer aus vielen kleinen und heiligen Bläschen auf Gegner loslassen. Diese erzeugen hohen Schaden und explodieren beim Aufprall auf das Ziel. Wenn man die richtige Ausrüstung parat hat und den Schaden des Talents maximiert, können damit sogar große Bossschwämme in Sekunden zerrissen werden.

In Elden Ring habt ihr eine riesige Auswahl an Waffen, mit denen ihr Gegner vernichten könnt, doch eine sticht besonders hervor: das Langhorn des Gesandten. Dieses Instrument ist ein wahrer Bosskiller und kann mit seinem einzigartigen Talent sogar die zähsten Lebensbalken schmelzen.

