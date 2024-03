Ein Schwert in Elden Ring lässt die Community erstrahlen: „Ich liebe diese Waffe“

Die Wahl-Waffe in Elden Ring verändert komplett, wie sich das Spiel anfühlt. Ein außergewöhnliches Schwert scheint es der Community aber besonders angetan zu haben.

Um welches Schwert geht es? Das Schwert, um das es geht, kommt in allen Spielen von FromSoftware vor. Sei es in Demons Souls, Dark Souls 1–3, Bloodborne oder Elden Ring. Die Rede ist vom „Dark moon Greatsword“ oder Dunkelmondlicht-Großschwert auf Deutsch. Dass das Schwer in allen Spielen von FromSoftware auftaucht, ist sicher ein Grund für den Legenden-Status bei den Fans.

Das Schwert ist aber nicht nur einfach in jedem Spiel des Entwicklers vertreten, es gehört auch noch zu den besten Waffen in Elden Ring.

Wie erhalte ich die Waffe? Das Schwert ist eine Quest-Belohnung für die „Ranni Quest“. Weil die Quest recht lang ist, findet ihr hier einen ausführlichen Guide zur Quest, bei der ihr am Ende die Waffe erhaltet. Die Quest sollte man dabei aber nicht nur wegen der Belohnung erledigen, sondern auch, weil man dort viel über die Spielwelt erfährt.

Die Waffe hat den Legenden-Status längst erreicht

Was denken die Fans über die Waffe? Die Fans lieben ihr Dunkelmondlicht-Großschwert. Kaum eine Waffe aus egal welchem Spiel liegt den Spielern so am Herzen wie dieses Schwert aus Elden Ring.

Auf Reddit hat vor kurzem ein einfaches Bild der Waffe gereicht, um viele Fans ins Schwärmen zu bringen. Neben den guten Werten gefällt die Waffe den Spielern auch optisch.

Auf Reddit schreibt Gamingwiththereaper: „Ahhh … du warst die ganze Zeit an meiner Seite.

Mein wahrer Mentor … mein leuchtender Mond …“

MistahPoptarts erklärt darunter, warum er das Schwert so sehr mag: „Ja, dieses Schwert ist STARK. Ein verstärkter schwerer Angriff landen verursacht so viel Schaden und Stagger.“

BandicootGood5246 antwortet ihm: „Gideon, hab ihn buchstäblich in meinem ersten Durchlauf in 2 Schüssen erledigt. Ich hatte keine Ahnung, dass er so schwach war, aber Mann, das hat mich überrascht.“

Auch True-King-Of-Heroes findet Worte zum Schwert: „Yeah … wenn man es richtig benutzt, kann es dich durch das ganze Spiel tragen. Es ist auch gut, um den MP-Verbrauch zu minimieren, während es dem Spieler ein mächtiges Werkzeug zum Klären von Feinden gibt. Außerdem fügt es Frostbite hinzu, was immer ein guter Bonus ist.“

AMW9000 findet abschließend das größte Lob: „Ich liebe diese Waffe“

Die Nutzer auf Reddit zeigen, dass dieses Schwert wirklich beliebt ist. Auch wenn es nicht die Liste der besten Waffen in Elden Ring anführt, gehört die Waffe bei den Spielern und auch in unserer Liste immer noch zu den besten im Spiel.