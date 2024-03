Elden Ring: Spieler schauen zum ersten Mal nach oben, entdecken dicken Hinweis auf die Story

Viele Spieler in Elden Ring haben darüber gescherzt, dass sie jungfernlos durch das Zwischenland spazieren müssen, doch kaum einer wusste, weshalb dies der Fall ist. Fans haben dieses Geheimnis nun gelüftet, indem sie das erste Mal nach oben geschaut haben.

Was ist eine Jungfer und warum ist sie in Elden Ring wichtig? Die Jungfer oder auch Fingerjungfer genannt, ist in Elden Ring eine Schlüsselfigur für die Befleckten. Sie soll euch auf euren Reisen begleiten, eure Runen in Kraft umwandeln und euch im Auftrag der zwei Finger helfen, der nächste Eldenfürst zu werden.

So in der Theorie, doch in der Praxis starten die Spieler als jungfernlose Befleckte. Sogar NPCs machen sich über euch lustig, doch warum seid ihr jungfernlos? Das hat einen guten Grund und dieser liegt im Tutorial-Gebiet.

„Warum schaut niemand nach oben?“ – Spieler lüften Geheimnis

Was haben Spieler herausgefunden? Wenn ihr euren Charakter erstellt habt, erwacht ihr in der Kapelle der Erwartung. Vor euch liegt ein Rekusantenfinger der von einer Fingerjungfer gehalten wird, die jedoch tot ist. Bei dieser Jungfer glauben Spieler, das es sich um die Jungfer eures Befleckten handelt.

Fans haben sich gefragt, warum sie verstorben ist, doch der Grund liegt direkt über euch.

Eure tote Fingerjungfer Das klaffende Loch an der Decke über eurer Jungfer

Zu sehen ist ein riesiges klaffendes Loch, das zuerst nicht ungewöhnlich erscheint, doch beachtet man, wo man sich befindet und welcher Gegner auf einen lauert, wird schnell klar, dass das Ableben eurer Jungfer kein „Unfall“ war.

Fans glauben, der verpflanzte Spross, der Tutorial-Boss in diesem Gebiet, hat die Kapelle gestürmt, eure Jungfer erledigt und euch zurückgelassen. Dafür spricht vor allem die Größe des Lochs, sowie der Schaden, der durch eine solche Aktion entstanden ist. Die Balken sowie Bretter sind nach innen gerichtet, als wäre jemand oder etwas von oben runter durchs Dach gestiegen.

Das Lustige dabei ist jedoch, dass die Lösung des Rätsels über den Köpfen der Spieler lag, doch nur wenige haben nach oben geschaut, um auf diese Theorie zu kommen.

Habt ihr diesen Hinweis auch bemerkt und schlussfolgern können oder ist euch das klaffende Loch zu Beginn eurer Reise auch entgangen, weil ihr nicht nach oben geschaut habt? Lasst uns eure Meinungen dazu gerne in den Kommentaren erfahren!

