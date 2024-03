Spieler gewinnt im PvP von Elden Ring, erhält 80 Millionen Runen für den Kill – „Da stimmt was nicht“

In der sogenannten Invasionen können Spieler in die Welten anderer in Elden Ring eintauchen. Das Ziel einer Invasion ist es, den Host auszuschalten. Als Belohnung gibt es dafür Runen – doch ein Spieler hat für seinen Kill viel mehr Runen als gewöhnlich bekommen.

Was ist an dem Kill so ungewöhnlich? Im reddit-Forum schildert ein Spieler die merkwürdige Situation. Er schafft es während einer Invasion, einen anderen Spieler zu töten. Im Video ist zu sehen, wie er den Spieler mit nur einem Schuss tötet.

Normalerweise hätte dieser Kill rund 355.000 Runen gegeben. Doch in diesem Fall erhält der Killer über 80 Millionen Runen. Beim Anblick dieser hohen Summe kann der Spieler sein Glück kaum fassen und bleibt erst einmal stehen.

Laut eigener Aussage spiele der User eine Menge im Multiplayer von Elden Ring, aber so eine hohe Summe sei ihm noch nicht untergekommen. Er fühlte sich so wie Dagobert Duck, der in seinem eigenen Geld schwimmt – in diesem Fall in seinen eigenen Runen.

Das entsprechende Video könnt ihr euch hier ansehen:

Spieler erhält über 80 Mio. Runen für Kill – Das könnte der Grund sein

Wieso hat der Spiele so viele Runen erhalten? In den Kommentaren suchen die anderen User des Forums nach möglichen Szenarien, wieso der Spieler so viele Runen erhalten hat. Viele vermuten, dass es sich dabei entweder um einen Bug oder um einen Cheat handeln könnte.

Worin sich die User jedoch einig sind: Irgendwas kann bei dieser gigantischen Summe nicht stimmen.

SilvesTheRog vermutet, dass es sich dabei um einen Hack durch Save Wizard oder etwas Ähnliches handeln könnte. Womöglich hat der andere Spieler sein Level auf über 713 eingestellt und das Spiel gab einfach die Menge an Runen heraus, die für so ein hohes Level angemessen wären.

Salted_One denkt jedoch, dass es sich eher um einen Bug handelt. Ein anderer User hatte nämlich genau die gleiche Menge von einem anderen Spieler erhalten, was ein sehr großer Zufall wäre.

Sind die Runen wertvoll? So oder so freuen sich viele User über den plötzlichen Reichtum des Spielers. Die Runen gehören nämlich zu den wichtigsten Dingen in Elden Ring. Sie sind sowohl Erfahrungspunkte als auch Geld im Spiel.

Auch der User hat die 80 Millionen Runen genutzt, um im Level aufzusteigen. Nachdem er die Runen ausgegeben hatte, erreichte er Level 314. Das maximale Level in Elden Ring liegt bei 713. Das Level wird erreicht, wenn jedes Attribut auf Level 99 ist.

